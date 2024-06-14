https://ukraina.ru/20240614/1055640751.html

Это наша законная цель: Безсонов о том, почему нужно сбивать БпЛА над морем и проводить ядерные учения

Это наша законная цель: Безсонов о том, почему нужно сбивать БпЛА над морем и проводить ядерные учения - 14.06.2024 Украина.ру

Это наша законная цель: Безсонов о том, почему нужно сбивать БпЛА над морем и проводить ядерные учения

Российским ВКС давно надо было сбивать американские БпЛА над Черным морем. Разведывательно-ударные беспилотники могут собирать данные с Крыма, а также дают ВСУ целеуказания для ракетных ударов по территории РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов

2024-06-14T04:20

2024-06-14T04:20

2024-06-14T04:20

новости

россия

черное море

крым

даниил безсонов

вкс

ракетный удар

полигон

военные учения

ядерное оружие

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К сожалению, Запад воспринимает Россию как "лягушку, которую надо варить на медленном огне". Они нас не боятся. Они просто не хотят, чтобы произошло нечто такое, когда Россия начнет делать резкие движения, рассказал обозреватель.Теперь насчет ответа России. Первое. Российским ВКС давно надо было сбивать американские БпЛА над Черным морем (разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper), добавил он.Второе. Чтобы сбавить воинственную риторику Запада, российской армии давно следовало бы провести ядерные учения на полигонах. Только не формальные, а с ударами тактическим и стратегическим оружием, указал эксперт."Не надо паниковать, что из-за этого земля треснет, луна сойдет с орбиты и все будет в радиации. В холодную войну СССР и США проводили такие испытания, и все было нормально", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.руО том, почему не нужно расширять географию украинского конфликта и переносить его на территорию стран НАТО можно прочитать в интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью

https://ukraina.ru/20240613/1055635367.html

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черное море

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новости, россия, черное море, крым, даниил безсонов, вкс, ракетный удар, полигон, военные учения, ядерное оружие, дроны, бпла