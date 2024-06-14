Викентий Беретти: итальянец — строитель Киева

В XVIII веке город Киев выглядел совсем не так, как сейчас или даже в Средние века. Большая часть населения жила на Подоле, Верхний город (Старокиевский холм) только начал обживаться. Лавра вообще существовала отдельно. Подавляющее большинство построек (как жилых, так и общественных) были деревянными. Каменные строения — церкви, дворцы, некоторые жилые дома, мазепинский корпус Киево-Могилянской академии на Подоле, укрепления Лавры… Вот, собственно, и всё.
Регулярное каменное строительство, задавшее стиль и тон архитектуре Киева как современного города, началось с построек отца и сына Беретти.
Винченцо-Савелий-Иосиф-Антоний (русифицированный впоследствии до Викентия Ивановича) Беретти родился 14 июня 1781 года в Риме, в семье профессора механики Джованни Беретти (в юбилейном справочнике Императорской Академии художеств назван «бриллиантовых дел мастером»). Семья вскоре переехала в Санкт-Петербург.
В 1798 году Викентий Иванович поступил в архитектурный класс Петербургской академии художеств, который окончил в 1804 году.
Уже в 1802 году он в должности помощника архитектора участвовал в реконструкции Каменного театра, за что удостоился золотой табакерки от императора Александра І. В 1804-м вошёл в комиссию по обновлению Петербургской биржи и набережной Невы, а за проект казарм конного полка получил золотую медаль Академии художеств и звание классного художника. В 1809 году получил степень академика архитектуры за проект сухопутного кадетского корпуса.
С 1830 года — член Комитета по постройке Исаакиевского собора, в следующем году назначен исполняющим должность профессора архитектуры при Академии художеств. С 1833 года одновременно член Комитета о строениях и гидравлических работах.
В январе 1835 года представил на конкурс проект Университета Святого Владимира в Киеве, получивший высочайшее одобрение (победив проект такого классика, как Константин Тон). Викентий Иванович был назначен главным архитектором университета, после чего жил попеременно в Москве и Киеве. Реактивных самолётов и даже просто поездов в то время не было, работать в таком режиме было немыслимо. В 1837 году Беретти уволился из Академии и переехал в Киев.
Среди его основных построек: «красный корпус» Университета Святого Владимира (главным архитектором которого Викентий Беретти оставался до конца жизни) и здание Киевского института благородных девиц (сейчас — Октябрьский дворец). Также Беретти принадлежит идея основания в Киеве Ботанического сада — он предложил разбить сад на территории оврага около здания университета в 1834 году, но по ряду причин работы были начаты только в 1839 году. Сейчас это Ботанический сад им. Академика Фомина. Беретти достраивал Александровский костёл в центре Киева, спроектировал здание университетской астрономической обсерватории на Кудрявце и укреплял остатки Золотых ворот. Увы, он не увидел завершённой ни одну из своих построек.
Главная работа Беретти-отца — главное здание университета на Владимирской. Это огромное (длина фасада — 145 метров) сооружение с обширным внутренним двором в стиле русского классицизма. Строгий ионический ордер, симметричная композиция, крупный руст — всё напоминало классические формы Греции и Рима.
Строительство здания началось ещё до того, как была спроектирована прилегающая часть города, и ещё не было решено, где будет проходить улица Владимирская. Поэтому у здания два центральных фасада — тот, который сейчас главный, и нынешний тыловой, с выступающими полукруглыми апсидами православной церкви и католического костёла (кстати, стоит обратить внимание на степень религиозной терпимости в России).
Кажется, именно эта ситуация заставила Беретти принять участие в составлении первого генерального плана города. Впрочем, его проект строительства проспекта от Десятинной церкви до университета поддержан не был. А ведь в этом случае центр Киева выглядел бы совсем иначе…
Интересно, что изначально «красный корпус» университета не был красным — на старых рисунках стены здания жёлтые, а карнизы — белые. Позже, однако, здание перекрасили в цвета орденской ленты Святого Владимира — красный и чёрный.
Викентий Беретти умер в 1842 году и был похоронен на Байковом кладбище.
Его дело, однако, продолжил сын Алессандро (Александр), родившийся 27 апреля 1916 года в Санкт-Петербурге.
Он так же, как отец, окончил Академию художеств и в 1840 году был избран её академиком.
Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Бибикова ему удалось не только закончить строительство первого корпуса университета, но выстроить и ряд других значимых зданий.
В 1850-1852 годах было построено здание Первой киевской гимназии (той самой, которую окончили Булгаков и Паустовский), сейчас это «жёлтый» корпус университета.
В 1851-1853 годах на улице Фундулеевской (Ленина, Хмельницкого) был выстроен Анатомический театр Киевского университета Св. Владимира (именно там Николка Турбин искал тело полковника Най-Турса). Сейчас в этом здании находится музей медицины и, по местной легенде, бродит привидение самого архитектора.
В 1850-е им был выстроен на Владимирской пансион графини Левашовой, в котором сейчас находится Президиум НАН Украины.
Примерно тогда же было построено здание Реального училища на Михайловской площади, в котором сейчас размещена Дипломатическая академия.
Были в его практике не только удачи. Он, например, принимал участие в строительстве Владимирского собора, который дал трещины. Учёная комиссия из Петербурга определила виновным Беретти, который внёс изменения в столичный проект и допустил ошибки в расчётах (так ли это, или его просто «назначили» виновным, мы не узнаем). Позже он начинал реставрацию фресок Кирилловской церкви, но после уничтожения части из них проект передали Адриану Прахову (опять же никакой методики реставрации тогда не существовало, и работы Прахова современные реставраторы комментируют со страшными гримасами).
Большинство этих зданий выполнены в стиле позднего классицизма или неоклассицизма. Они несколько менее солидны, чем «красный корпус», но во многом определяют окружающую застройку. В частности, две стороны сквера Шевченко и часть Владимирской между бульваром и улицей Богдана Хмельницкого застроены в соответствии со стилистическими решениями, предложенными Беретти. Так это сейчас! А тогда-то здания Беретти возвышались небоскрёбами среди малоэтажной деревянной застройки города, заставляя домовладельцев тянуться к лучшим образцам.
Лучше всего о роли отца и сына Беретти в застройке Киева сказал их коллега, блестящий архитектор («Замок вздохов», Дом учителя) Павел Алёшин: «До отца и сына Беретти в Киеве совсем отсутствовала любая архитектура (за исключением, возможно, памятников старины, Андреевской церкви и дворца, построенных по проектам Растрелли)».
Беретти-младший умер в 1895 году и похоронен недалеко от отца.