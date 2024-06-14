Викентий Беретти: итальянец — строитель Киева

В 1798 году Викентий Иванович поступил в архитектурный класс Петербургской академии художеств, который окончил в 1804 году.

Уже в 1802 году он в должности помощника архитектора участвовал в реконструкции Каменного театра, за что удостоился золотой табакерки от императора Александра І. В 1804-м вошёл в комиссию по обновлению Петербургской биржи и набережной Невы, а за проект казарм конного полка получил золотую медаль Академии художеств и звание классного художника. В 1809 году получил степень академика архитектуры за проект сухопутного кадетского корпуса.

С 1830 года — член Комитета по постройке Исаакиевского собора, в следующем году назначен исполняющим должность профессора архитектуры при Академии художеств. С 1833 года одновременно член Комитета о строениях и гидравлических работах.

В январе 1835 года представил на конкурс проект Университета Святого Владимира в Киеве, получивший высочайшее одобрение (победив проект такого классика, как Константин Тон). Викентий Иванович был назначен главным архитектором университета, после чего жил попеременно в Москве и Киеве. Реактивных самолётов и даже просто поездов в то время не было, работать в таком режиме было немыслимо. В 1837 году Беретти уволился из Академии и переехал в Киев.

Среди его основных построек: «красный корпус» Университета Святого Владимира (главным архитектором которого Викентий Беретти оставался до конца жизни) и здание Киевского института благородных девиц (сейчас — Октябрьский дворец). Также Беретти принадлежит идея основания в Киеве Ботанического сада — он предложил разбить сад на территории оврага около здания университета в 1834 году, но по ряду причин работы были начаты только в 1839 году. Сейчас это Ботанический сад им. Академика Фомина. Беретти достраивал Александровский костёл в центре Киева, спроектировал здание университетской астрономической обсерватории на Кудрявце и укреплял остатки Золотых ворот. Увы, он не увидел завершённой ни одну из своих построек.