Киевский электрический трамвай: первый в России

Следующей альтернативой конке стал канатный трамвай. Под улицей прокладывался двигавшийся с постоянной скоростью канат, за который вагоны цеплялись, дабы разогнаться, и отцеплялись для остановки. Такое чудо техники было впервые построено в 1872 году в Сан-Франциско и сохранилось там практически в первозданном виде до наших дней. Такой транспорт был идеально чистым, но слишком неудобным из-за чрезмерной технической сложности. Стрелки и пересечения фактически оказывались неработоспособны. Лишь в 1905 году в Киеве появился фуникулёр, совместивший в себе и канат, и электричество. Но в этом деле Нижний Новгород и Одесса обогнали «мать городов русских».

В 1890 году образовалось Акционерное общество Киевской городской железной дороги с преимущественно бельгийским капиталом. Начали с конки. 11 августа 1891 года открылось движение по маршруту от Лыбедской площади по Большой Васильковской до угла Большой Жандармской (Саксаганского). Через неделю линию продлили по Крещатику до Царской (Европейской) площади, 7 ноября открыли второй участок, от Троицкой до Александровской (Контрактовой) площади, который был вскоре продлен до Почтовой площади.

И тут оказалось, что возможности конки и парового вагона не безграничны. Между Царской площадью вверху и Почтовой внизу меньше километра Александровского спуска, единственной дороги, напрямую соединяющей Подол с Крещатиком и Печерском. Обеспечить сообщение между этими двумя районами, одновременно связав воедино две части вновь открытой городской железной дороги, предусматривалось договором между Струве и городом. Но и для конки, и даже и для парового вагона спуск был слишком крутым. По всей видимости, Аманд Егорович с самого начала понимал, что без электричества на этом участке было не обойтись. Вот и получилось, что одного рельсового полотна для движения недостаточно.

Киевская городская Дума дала Обществу разрешение на введение электрической тяги в 1891 году, но практически сразу же поставила проект Струве под сомнение. В качестве аргумента противниками заявлялось, что идущий по проводам электрический ток якобы вредно действует на телефонную и телеграфную сеть, а также на находящихся поблизости людей и животных. В конце концов, сошлись на том, что взяли со Струве нотариально заверенное обязательство о немедленном прекращении работы электрического трамвая в случае, если проблемы действительно возникнут.

21 сентября 1891 года были начаты работы по электрификации линии на Александровском спуске, и к весне все было готово. 14 мая 1892 года электрические вагоны впервые были опробованы на ровном участке от Александровской площади до Почтовой, спустя шесть дней — на уклоне.

Пробный рейс по крутому Александровскому (ныне Владимирскому) спуску состоялся при огромном стечении народа. Большинство наблюдателей были уверены, что трамвай свалится под откос, и пришли поглазеть на крушение. Однако испытания увенчались успехом. Ни одно животное, не говоря о людях, не пострадало.