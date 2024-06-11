Эксперт о том, сколько солдат и танков нужно России, чтобы победить и решить по-новому "задачу Сталина" - 11.06.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, сколько солдат и танков нужно России, чтобы победить и решить по-новому "задачу Сталина"
Эксперт о том, сколько солдат и танков нужно России, чтобы победить и решить по-новому "задачу Сталина" - 11.06.2024 Украина.ру
Эксперт о том, сколько солдат и танков нужно России, чтобы победить и решить по-новому "задачу Сталина"
Как только возникает какой-то перекос, достижение победы замедляется. Российской армии нужны "умные" бомбы вместе с "умными" ракетами, дронами и самолетами ДРЛО. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2024-06-11T04:00
2024-06-11T04:00
новости
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Российской армии нужны "умные" бомбы вместе с "умными" ракетами, дронами и самолетами ДРЛО, которых пока не хватает. Все это должно быть в совокупности с новыми технологиями, которые будут использовать танковые войска, рассказал эксперт.Самый простой пример такой технологии - "мангалы" (металлические защитные навесы на бронетехнике. - Ред.), которые стали устанавливать на танки во всех армиях мира (Китай, Тайвань, Израиль). Их устанавливают для того, чтобы сохранить технику и личный состав, добавил он.Россия сейчас находится в ситуации, о которой говорил Иосиф Сталин: "Мы должны за десять лет пробежать тот путь, который страны Запада прошли за 200 лет". Тогда советское руководство смогло "пробежать" этот путь. Сейчас у РФ та же самая задача, только с другими вводными, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.руО том, как на фронтах спецоперации воюют бывшие заключенные можно прочитать Александра Чаленко Зэки в СВО: стойкие бойцы, своих не бросают, но взрывные и охочие до выпивки
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сво, военные, вс рф, танки, рэб, иосиф сталин, вов, ракеты, дроны
Новости, Россия, СВО, военные, ВС РФ, танки, РЭБ, Иосиф Сталин, ВОВ, ракеты, дроны

Эксперт о том, сколько солдат и танков нужно России, чтобы победить и решить по-новому "задачу Сталина"

04:00 11.06.2024
 
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© РИА Новости . РИА Новости
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Как только возникает какой-то перекос, достижение победы замедляется. Российской армии нужны "умные" бомбы вместе с "умными" ракетами, дронами и самолетами ДРЛО. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
Российской армии нужны "умные" бомбы вместе с "умными" ракетами, дронами и самолетами ДРЛО, которых пока не хватает. Все это должно быть в совокупности с новыми технологиями, которые будут использовать танковые войска, рассказал эксперт.
Самый простой пример такой технологии - "мангалы" (металлические защитные навесы на бронетехнике. - Ред.), которые стали устанавливать на танки во всех армиях мира (Китай, Тайвань, Израиль). Их устанавливают для того, чтобы сохранить технику и личный состав, добавил он.
"Не бывает так, что мы сейчас получим 40 тысяч комплексов РЭБ и победим. Мы победим в том случае, если у нас будут 40 тысяч РЭБов, 40 тысяч танков, 40 тысяч солдат, 40 тысяч ракетных установок и 40 тысяч противоракетных установок", - подчеркнул Измайлов.
Россия сейчас находится в ситуации, о которой говорил Иосиф Сталин: "Мы должны за десять лет пробежать тот путь, который страны Запада прошли за 200 лет". Тогда советское руководство смогло "пробежать" этот путь. Сейчас у РФ та же самая задача, только с другими вводными, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.ру
О том, как на фронтах спецоперации воюют бывшие заключенные можно прочитать Александра Чаленко Зэки в СВО: стойкие бойцы, своих не бросают, но взрывные и охочие до выпивки
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 05:30
Ростислав Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКСТурция занимает достаточно благоприятную по отношению к России позицию в украинском кризисе. Да, она продает Украине оружие, конечно. В некоторых случаях даже поддерживает ее политически. Турция постоянно заявляет, что она считает Крым украинским, но не более того. По сравнению с тем, что делает Европа, Турция вообще не участвует в процессе
 
НовостиРоссияСВОвоенныеВС РФтанкиРЭБИосиф СталинВОВракетыдроны
 
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Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт о том, сколько солдат и танков нужно России, чтобы победить и решить по-новому "задачу Сталина"
03:45Интервенция НАТО: Полетаев о том, сможет ли западное ПВО прикрыть фронт ВСУ и правобережную Украину
03:30Эксперт рассказал, почему Украина "выжимает все соки" и похожа на боксера, который "обкололся допингом"
03:20Сергей Полетаев о том, что будет, если НАТО применит против России ударные ракеты на 1000 километров
03:10Эксперт объяснил, почему Западу нужно придумать "что-то другое", чтобы переломить ситуацию на поле боя
03:00Эксперт раскрыл, захочет ли Запад "вписаться за Украину" и как "поддержит клиента" после разгрома ВСУ
23:12МО Украины начало напрямую сотрудничать с мировыми производителями оружия
22:47В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года
22:21В Польше украинским беженцам существенно урезали льготы
21:52Поставщики электроэнергии для МО РФ и их подельники получили от 3,5 до 9 лет тюрьмы
21:26В Белгородской области ранения от атак дронов получили еще 3 мирных жителя
21:12Премьер-министр Польши объявил о создании буферной зоны на границе с Белоруссией
20:46Около 1,5 млн украинцев и украинок обновили свои данные для мобилизации в ВСУ
20:17Белоусов впервые провел встречу с военкорами
19:45В МИД РФ оценили ход выборов в ЕП: жёсткие ограничения, отсутствие конкурентной борьбы, зачистки в СМИ
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18:21Итоги европейских выборов. Как изменится политика ЕС в отношении России?
18:06Экс-сотрудник СБУ раскрыл, где готовили соисполнителей диверсии на Северных потоках
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