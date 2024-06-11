https://ukraina.ru/20240611/1055578730.html

Эксперт о том, сколько солдат и танков нужно России, чтобы победить и решить по-новому "задачу Сталина"

Эксперт о том, сколько солдат и танков нужно России, чтобы победить и решить по-новому "задачу Сталина" - 11.06.2024 Украина.ру

Эксперт о том, сколько солдат и танков нужно России, чтобы победить и решить по-новому "задачу Сталина"

Как только возникает какой-то перекос, достижение победы замедляется. Российской армии нужны "умные" бомбы вместе с "умными" ракетами, дронами и самолетами ДРЛО. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-06-11T04:00

2024-06-11T04:00

2024-06-11T04:00

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Российской армии нужны "умные" бомбы вместе с "умными" ракетами, дронами и самолетами ДРЛО, которых пока не хватает. Все это должно быть в совокупности с новыми технологиями, которые будут использовать танковые войска, рассказал эксперт.Самый простой пример такой технологии - "мангалы" (металлические защитные навесы на бронетехнике. - Ред.), которые стали устанавливать на танки во всех армиях мира (Китай, Тайвань, Израиль). Их устанавливают для того, чтобы сохранить технику и личный состав, добавил он.Россия сейчас находится в ситуации, о которой говорил Иосиф Сталин: "Мы должны за десять лет пробежать тот путь, который страны Запада прошли за 200 лет". Тогда советское руководство смогло "пробежать" этот путь. Сейчас у РФ та же самая задача, только с другими вводными, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.руО том, как на фронтах спецоперации воюют бывшие заключенные можно прочитать Александра Чаленко Зэки в СВО: стойкие бойцы, своих не бросают, но взрывные и охочие до выпивки

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новости, россия, сво, военные, вс рф, танки, рэб, иосиф сталин, вов, ракеты, дроны