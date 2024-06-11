Эксперт о том, сколько солдат и танков нужно России, чтобы победить и решить по-новому "задачу Сталина"
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Как только возникает какой-то перекос, достижение победы замедляется. Российской армии нужны "умные" бомбы вместе с "умными" ракетами, дронами и самолетами ДРЛО. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
Российской армии нужны "умные" бомбы вместе с "умными" ракетами, дронами и самолетами ДРЛО, которых пока не хватает. Все это должно быть в совокупности с новыми технологиями, которые будут использовать танковые войска, рассказал эксперт.
Самый простой пример такой технологии - "мангалы" (металлические защитные навесы на бронетехнике. - Ред.), которые стали устанавливать на танки во всех армиях мира (Китай, Тайвань, Израиль). Их устанавливают для того, чтобы сохранить технику и личный состав, добавил он.
"Не бывает так, что мы сейчас получим 40 тысяч комплексов РЭБ и победим. Мы победим в том случае, если у нас будут 40 тысяч РЭБов, 40 тысяч танков, 40 тысяч солдат, 40 тысяч ракетных установок и 40 тысяч противоракетных установок", - подчеркнул Измайлов.
Россия сейчас находится в ситуации, о которой говорил Иосиф Сталин: "Мы должны за десять лет пробежать тот путь, который страны Запада прошли за 200 лет". Тогда советское руководство смогло "пробежать" этот путь. Сейчас у РФ та же самая задача, только с другими вводными, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.ру
О том, как на фронтах спецоперации воюют бывшие заключенные можно прочитать Александра Чаленко Зэки в СВО: стойкие бойцы, своих не бросают, но взрывные и охочие до выпивки
Вчера, 05:30Ростислав Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКСТурция занимает достаточно благоприятную по отношению к России позицию в украинском кризисе. Да, она продает Украине оружие, конечно. В некоторых случаях даже поддерживает ее политически. Турция постоянно заявляет, что она считает Крым украинским, но не более того. По сравнению с тем, что делает Европа, Турция вообще не участвует в процессе