Зэки в СВО: стойкие бойцы, своих не бросают, но взрывные и охочие до выпивки - 06.06.2024 Украина.ру
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Зэки в СВО: стойкие бойцы, своих не бросают, но взрывные и охочие до выпивки
Зэки в СВО: стойкие бойцы, своих не бросают, но взрывные и охочие до выпивки - 06.06.2024 Украина.ру
Зэки в СВО: стойкие бойцы, своих не бросают, но взрывные и охочие до выпивки
Первые зэки появились на фронте в конце 2022 года. Они добровольно заключали контракт либо с военным ведомством, либо с той или иной военной компанией на полгода. После того, как контракт заканчивался, с них снималась судимость
2024-06-06T20:24
2024-06-06T20:42
эксклюзив
сво
спецоперация
авдеевка
донецкая народная республика
александр "варяг" матюшин
виталий захарченко
украина.ру
чвк
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Далее они были вольны либо продолжить контракт в качестве обычных добровольцев, либо уйти на гражданку.В качестве материального вознаграждения и довольствия зэки получали ровно то, что получали и все остальные контрактники. После снятия судимости на них распространялись те же льготы, что и на любых военных. Они также получают удостоверение участника боевых действий.Сколько зэков участвовало и участвует в СВО, сколько из них было убито и ранено, никто не знает. Это военная тайна. Опыт привлечения сидельцев для участия в СВО показал, что это было правильное решение. Большинство из них показало себя в боях хорошо.Первые зэки в СВО появились в 2022 году в составе ЧВК "Вагнер" после обращения к ним Евгения Пригожина, который лично приезжал к ним на зоны. В "Вагнере" зеков, поступивших на службу, называли между собой "кашниками". У каждого вагнера был свой жетон с номером: впереди буква, а потом ряд цифр. Например, те, кто пришел в эту ЧВК в 2014 году, получали букву "А" - А3768… и так далее. Если в 2016 – "М" - М3487…. Зэкам давали литеру "К". Отсюда и "кашники".Министерство обороны вслед за "Вагнером" также стало предлагать заключенным, искупить вину перед обществом, добровольно записавшись на военную службу. Такие подразделения назывались "Шторм Z". Их бросали на самые трудные и опасные участки фронта.Обычно в батальоне, в котором было четыре роты, одна из них была полностью укомплектована из бывших заключенных. Офицерами там служили кадровые российские военные, а вот командирами отделения - зэки. Их выбирали сами заключенные из своих рядов. Это было правильное решение, так как командир должен иметь авторитет, чтобы подчиненные хотели исполнять его приказы."Я с одной из таких рот был знаком. Она воевала под Донецком. Я с товарищами-волонтерами возил им гуманитарку и посылки, которые передавали их родственники. Воевали они хорошо: в обороне держались стойко, если был приказ наступать – наступали без лишних слов. У них круговая порука, поэтому, чтобы не подвести товарища, никто не дезертировал, не грабил, не насиловал, не убивал. Во всяком случае, мне такие случаи неизвестны. Они держались друг за друга и друг другу помогали. Никаких заградотрядов за их спинами не было. Не слушайте об этом разного рода басни.Знаю такой случай. Во время боев за село Северное под Авдеевкой группа добровольцев-зэков пошла брать высоту, на которой находился этот населенный пункт. В ходе атаки она была отрезана от своих и двое суток, пока не пришла подмога, мужики бились в окружении. Их командир, кадровый российский офицер, в ходе боя был ранен. Пока не замкнулось кольцо окружения, он мог быть спокойно эвакуирован в тыл, но отказался. Не захотел бросать своих.Все двое суток зэки о нем заботились: перевязывали, кормили, переносили с места на место во время обстрелов, прикрывали. Главное: они слушали и выполняли его приказы", - рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.В разговоре с автором этой статьи один из командиров с позывным "Курц", который в настоящее время воюет на одном из сложных участков фронта в ДНР, сказал, что некоторых сидевших, которые воевали у него в отряде, он бы не за что не поменял на несидевших:К положительным сторонам "штормовцев" Матюшин помимо стойкости в обороне относит то, что они своей залихватской храбростью, а иногда и безбашенностью в хорошем смысле этого слова напоминают ему донецкое ополчение 2014 года."Я это видел на запорожском фронте, когда они держали оборону во время украинского "контрнаступа". А если и отступали, то отступали последними.Но это не значит, что зэки – это всё рыцари без страха и упрека. У них тоже есть и отрицательные моменты.Первый: взрывной, скандальный, а порой и неуживчивый характер, склонность к бурному выяснению отношений, если им что-то не по нраву.Второй: склонность к алкоголизму. Однажды мы им привезли гуманитарку и посылки от родственников. Через какое-то время мне звонит замполит и упрекает: зачем вы моим привезли спиртное? Я с недоумением: ничего мы не привозили, мы все прекрасно знаем, что бойцам категорически нельзя употреблять алкоголь.Замполит: мы, как с вами расстались, заехали в магазин, и они при мне купили только воду. Захожу к ним через какое-то время, а они все пьяные.Мы только потом догадались, что спиртное зэкам передали родственники, как-то смогли спрятать. После этого случая мы всегда тщательно осматривали все посылки, которые шли через нас", - вспоминает Матюшин.В настоящий момент зэки и многие бывшие продолжают выполнять свои задачи в зоне СВО. Но, увы, есть случаи, когда бывшие зэки-добровольцы, которые хорошо и честно воевали, возвратившись домой, принимались за старое."Таких процентов десять. За что они получали сроки прежде? Нанесение побоев и тяжких увечий, убийства, торговля наркотой, разного рода должностные преступления, мошенничество. Были среди них, кто шел по ст.282 - разжигание межнациональной розни. Знал одного питерского скина, который из тюряги ушел на фронт и погиб во время штурма Авдеевки.Так вот, какой-то такой отслуживший со снятой судимостью товарищ возвращается в свою деревню, бухает и начинает терроризировать местных жителей. Мол, я за вас воевал - мне море по колено. Такие случаи были. В итоге - он возвращается в прежние "места не столь отдаленные".Подобных случаев с нашими, донецкими парнями, я не слышал. Они ж бывшие военные. Уже в период с 2014 по 2022 годы получившие сроки, когда несли службу в Народной милиции. Например, ушел добровольцем на фронт Ваня Русский, который при Захарченко был командиром Республиканской гвардии. Ему в свое время предъявили обвинения в четырех убийствах. Он ушел на фронт, и сейчас до сих пор воюет", - сообщил Матюшин.Также на тему того, кто и как воюет в добровольческих отрядах: Андрей Пинчук о том, как в БАРС-13 воюют "вагнера" и зачем нужна тотальная радиоэлектронная зачистка
https://ukraina.ru/20240605/1055494535.html
https://ukraina.ru/20240530/1055381885.html
https://ukraina.ru/20240511/1054998025.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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5
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96
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, сво, спецоперация, авдеевка, донецкая народная республика, александр "варяг" матюшин, виталий захарченко, украина.ру, чвк
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Александр "Варяг" Матюшин, Виталий Захарченко, Украина.ру, ЧВК

Зэки в СВО: стойкие бойцы, своих не бросают, но взрывные и охочие до выпивки

20:24 06.06.2024 (обновлено: 20:42 06.06.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
Подготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона Волки - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Первые зэки появились на фронте в конце 2022 года. Они добровольно заключали контракт либо с военным ведомством, либо с той или иной военной компанией на полгода. После того, как контракт заканчивался, с них снималась судимость
Далее они были вольны либо продолжить контракт в качестве обычных добровольцев, либо уйти на гражданку.
В качестве материального вознаграждения и довольствия зэки получали ровно то, что получали и все остальные контрактники. После снятия судимости на них распространялись те же льготы, что и на любых военных. Они также получают удостоверение участника боевых действий.
Вчера, 16:50
Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тонныНа севере Харьковской области, где российская армия перешла к активной обороне, продолжается украинское наступление, прежде всего, на Липцы и Волчанск.
Сколько зэков участвовало и участвует в СВО, сколько из них было убито и ранено, никто не знает. Это военная тайна. Опыт привлечения сидельцев для участия в СВО показал, что это было правильное решение. Большинство из них показало себя в боях хорошо.
Первые зэки в СВО появились в 2022 году в составе ЧВК "Вагнер" после обращения к ним Евгения Пригожина, который лично приезжал к ним на зоны. В "Вагнере" зеков, поступивших на службу, называли между собой "кашниками".
У каждого вагнера был свой жетон с номером: впереди буква, а потом ряд цифр. Например, те, кто пришел в эту ЧВК в 2014 году, получали букву "А" - А3768… и так далее. Если в 2016 – "М" - М3487…. Зэкам давали литеру "К". Отсюда и "кашники".
Министерство обороны вслед за "Вагнером" также стало предлагать заключенным, искупить вину перед обществом, добровольно записавшись на военную службу. Такие подразделения назывались "Шторм Z". Их бросали на самые трудные и опасные участки фронта.
Обычно в батальоне, в котором было четыре роты, одна из них была полностью укомплектована из бывших заключенных. Офицерами там служили кадровые российские военные, а вот командирами отделения - зэки. Их выбирали сами заключенные из своих рядов. Это было правильное решение, так как командир должен иметь авторитет, чтобы подчиненные хотели исполнять его приказы.
Александр Бородай интервью
30 мая, 13:37
Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригадуДепутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"), первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал изданию Украина.ру, где легче воевать – в ДНР или в Харьковской области, и с помощью чего лучше всего бороться с БПЛА
"Я с одной из таких рот был знаком. Она воевала под Донецком. Я с товарищами-волонтерами возил им гуманитарку и посылки, которые передавали их родственники. Воевали они хорошо: в обороне держались стойко, если был приказ наступать – наступали без лишних слов. У них круговая порука, поэтому, чтобы не подвести товарища, никто не дезертировал, не грабил, не насиловал, не убивал. Во всяком случае, мне такие случаи неизвестны. Они держались друг за друга и друг другу помогали. Никаких заградотрядов за их спинами не было. Не слушайте об этом разного рода басни.
Знаю такой случай. Во время боев за село Северное под Авдеевкой группа добровольцев-зэков пошла брать высоту, на которой находился этот населенный пункт. В ходе атаки она была отрезана от своих и двое суток, пока не пришла подмога, мужики бились в окружении. Их командир, кадровый российский офицер, в ходе боя был ранен. Пока не замкнулось кольцо окружения, он мог быть спокойно эвакуирован в тыл, но отказался. Не захотел бросать своих.
Все двое суток зэки о нем заботились: перевязывали, кормили, переносили с места на место во время обстрелов, прикрывали. Главное: они слушали и выполняли его приказы", - рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.
В разговоре с автором этой статьи один из командиров с позывным "Курц", который в настоящее время воюет на одном из сложных участков фронта в ДНР, сказал, что некоторых сидевших, которые воевали у него в отряде, он бы не за что не поменял на несидевших:
"Однажды к нам в отряд захотел записаться зэк, отбывший 22 года за разбой со всеми отягчающими. После разговора с ним мы приняли трудное решение: принять его на службу, но в то же время взять под усиленный контроль. Так вот, воевал он отлично. Был сильно ранен: осколком ему разворотило нижнюю челюсть. Лежал в госпитале. Был представлен к государственной награде".
К положительным сторонам "штормовцев" Матюшин помимо стойкости в обороне относит то, что они своей залихватской храбростью, а иногда и безбашенностью в хорошем смысле этого слова напоминают ему донецкое ополчение 2014 года.
Александр Матюшин интервью
11 мая, 12:09
Александр Матюшин: Референдум в ДНР прошел под пулями, все надеялись, что Россия не броситДонецкий волонтер, ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в интервью изданию Украина.ру вспоминает, как 11 мая 2014 года проходил референдум о поддержке Декларации о государственном суверенитете ДНР
"Я это видел на запорожском фронте, когда они держали оборону во время украинского "контрнаступа". А если и отступали, то отступали последними.
Но это не значит, что зэки – это всё рыцари без страха и упрека. У них тоже есть и отрицательные моменты.
Первый: взрывной, скандальный, а порой и неуживчивый характер, склонность к бурному выяснению отношений, если им что-то не по нраву.
Второй: склонность к алкоголизму. Однажды мы им привезли гуманитарку и посылки от родственников. Через какое-то время мне звонит замполит и упрекает: зачем вы моим привезли спиртное? Я с недоумением: ничего мы не привозили, мы все прекрасно знаем, что бойцам категорически нельзя употреблять алкоголь.
Замполит: мы, как с вами расстались, заехали в магазин, и они при мне купили только воду. Захожу к ним через какое-то время, а они все пьяные.
Мы только потом догадались, что спиртное зэкам передали родственники, как-то смогли спрятать. После этого случая мы всегда тщательно осматривали все посылки, которые шли через нас", - вспоминает Матюшин.
В настоящий момент зэки и многие бывшие продолжают выполнять свои задачи в зоне СВО.
Но, увы, есть случаи, когда бывшие зэки-добровольцы, которые хорошо и честно воевали, возвратившись домой, принимались за старое.
"Таких процентов десять. За что они получали сроки прежде? Нанесение побоев и тяжких увечий, убийства, торговля наркотой, разного рода должностные преступления, мошенничество. Были среди них, кто шел по ст.282 - разжигание межнациональной розни. Знал одного питерского скина, который из тюряги ушел на фронт и погиб во время штурма Авдеевки.
Так вот, какой-то такой отслуживший со снятой судимостью товарищ возвращается в свою деревню, бухает и начинает терроризировать местных жителей. Мол, я за вас воевал - мне море по колено. Такие случаи были. В итоге - он возвращается в прежние "места не столь отдаленные".
Подобных случаев с нашими, донецкими парнями, я не слышал. Они ж бывшие военные. Уже в период с 2014 по 2022 годы получившие сроки, когда несли службу в Народной милиции. Например, ушел добровольцем на фронт Ваня Русский, который при Захарченко был командиром Республиканской гвардии. Ему в свое время предъявили обвинения в четырех убийствах. Он ушел на фронт, и сейчас до сих пор воюет", - сообщил Матюшин.
Также на тему того, кто и как воюет в добровольческих отрядах: Андрей Пинчук о том, как в БАРС-13 воюют "вагнера" и зачем нужна тотальная радиоэлектронная зачистка
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаАлександр "Варяг" МатюшинВиталий ЗахарченкоУкраина.руЧВК
 
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