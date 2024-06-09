https://ukraina.ru/20240609/1055550606.html
Не Литва: эксперт назвал страну, которая играет ключевую роль в ситуации с Калининградом
Не Литва: эксперт назвал страну, которая играет ключевую роль в ситуации с Калининградом - 09.06.2024 Украина.ру
Не Литва: эксперт назвал страну, которая играет ключевую роль в ситуации с Калининградом
Транзит грузов в Калининградскую область через Литву - давно не главный логистический маршрут для снабжения этого российского региона. На первую роль в этом вопросе вышло другое государство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
2024-06-09T06:15
2024-06-09T06:15
2024-06-09T06:15
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На Западе все чаще звучат мнения о необходимости изолировать Калининград от России. В настоящий момент снабжение этого региона идет сухопутным путем через Литву, а также через Балтийское море. Если это произойдет, добавил он, Санкт-Петербург будет лишен выхода к Балтийскому морю, а водная связь Калининграда с остальной Россией будет прервана.Стратегически им это будет невыгодно, потому что ответ России на такую провокацию может быть только военным, отметил Носович. По всем стандартам международного права (в том числе прописанных в документах ООН), это – казус белли (законный повод для объявления войны), подытожил собеседник издания.О нагнетании напряженности вокруг Калининграда и о будущем этого региона в контексте противостояния России и Запада в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны в издании Украина.ру
калининград
литва
россия
эстония
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, калининград, александр носович, литва, россия, эстония, балтийское море
Новости, Калининград, Александр Носович, Литва, Россия, Эстония, Балтийское море
Не Литва: эксперт назвал страну, которая играет ключевую роль в ситуации с Калининградом
Транзит грузов в Калининградскую область через Литву - давно не главный логистический маршрут для снабжения этого российского региона. На первую роль в этом вопросе вышло другое государство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
На Западе все чаще звучат мнения о необходимости изолировать Калининград от России. В настоящий момент снабжение этого региона идет сухопутным путем через Литву, а также через Балтийское море.
"Дело в том, что в основном снабжение региона осуществляется за счет морской и воздушной логистики. Транзит через Литву по железной и автомобильной дороге уже давно на обочине. Поэтому ключевую роль во всех разговорах о Калининграде играет не Литва, а Эстония, которая регулярно выступает с заявлениями о том, что она вместе с Финляндией может заблокировать России выход из Финского залива", - рассказал эксперт.
Если это произойдет, добавил он, Санкт-Петербург будет лишен выхода к Балтийскому морю, а водная связь Калининграда с остальной Россией будет прервана.
Стратегически им это будет невыгодно, потому что ответ России на такую провокацию может быть только военным, отметил Носович.
По всем стандартам международного права (в том числе прописанных в документах ООН), это – казус белли (законный повод для объявления войны), подытожил собеседник издания.
О нагнетании напряженности вокруг Калининграда и о будущем этого региона в контексте противостояния России и Запада в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны
в издании Украина.ру