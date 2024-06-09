https://ukraina.ru/20240609/1055550606.html

Не Литва: эксперт назвал страну, которая играет ключевую роль в ситуации с Калининградом

Не Литва: эксперт назвал страну, которая играет ключевую роль в ситуации с Калининградом - 09.06.2024 Украина.ру

Не Литва: эксперт назвал страну, которая играет ключевую роль в ситуации с Калининградом

Транзит грузов в Калининградскую область через Литву - давно не главный логистический маршрут для снабжения этого российского региона. На первую роль в этом вопросе вышло другое государство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович

2024-06-09T06:15

2024-06-09T06:15

2024-06-09T06:15

новости

калининград

александр носович

литва

россия

эстония

балтийское море

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На Западе все чаще звучат мнения о необходимости изолировать Калининград от России. В настоящий момент снабжение этого региона идет сухопутным путем через Литву, а также через Балтийское море. Если это произойдет, добавил он, Санкт-Петербург будет лишен выхода к Балтийскому морю, а водная связь Калининграда с остальной Россией будет прервана.Стратегически им это будет невыгодно, потому что ответ России на такую провокацию может быть только военным, отметил Носович. По всем стандартам международного права (в том числе прописанных в документах ООН), это – казус белли (законный повод для объявления войны), подытожил собеседник издания.О нагнетании напряженности вокруг Калининграда и о будущем этого региона в контексте противостояния России и Запада в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны в издании Украина.ру

калининград

литва

россия

эстония

балтийское море

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, калининград, александр носович, литва, россия, эстония, балтийское море