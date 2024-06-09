https://ukraina.ru/20240609/1055549610.html

"Их задача - покрошить как можно больше наших": "оркестрант" Хлопа оценил качество украинской пехоты

"Их задача - покрошить как можно больше наших": "оркестрант" Хлопа оценил качество украинской пехоты - 09.06.2024 Украина.ру

"Их задача - покрошить как можно больше наших": "оркестрант" Хлопа оценил качество украинской пехоты

Мнение о том, что лучшая пехота Украины была уничтожена еще в Мариуполе, а нынешняя уже не дотягивает соответствует действительности, однако не стоит забывать, что у ВСУ есть еще наемники и боевики националистических батальонов. И они не всегда слабые

2024-06-09T07:15

2024-06-09T07:15

2024-06-09T07:15

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец с позывным Хлопа из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".Отдельная рота "Оркестр" батальона "Скиф" на 70% выходцы из ЧВК "Вагнер"."Их (украинская. - Ред.) пехота против нашей не вывозит ни физически, ни морально. С другой стороны, у них есть наемники, у них есть такие подразделения, как "Азов"* и "Айдар"*, есть французы из Иностранного легиона, поляки, американцы. Все они пришли сюда, чтобы воевать за деньги. Их задача – покрошить как можно больше наших. Потому и сейчас еще встречаются такие соперники, с которыми бывает трудновато", - сказал Хлопа в интервью Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить.С фронта регулярно приходят новости о ликвидации нацистов. Также за время СВО уже уничтожено порядка шести тысяч иностранных наемников.Недавно один из американских наемников, которому посчастливилось вернуться домой, рассказал СМИ о том, что "дикие гуси" чаще всего остаются на полях сражений СВО. И причина тому простая: они ожидают "легкой прогулки", думая, что просто едут в отпуск, а получают мясорубку от противника превосходящего по численности и вооружению.Наемник из США: на Украине гибнет много "диких гусей", потому что они перепутали войну с отпускомС 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО*Запрещенное в РФ террористическое формирование.

https://ukraina.ru/20230920/1049570952.html

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https://ukraina.ru/20240607/1055518812.html

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новости, украина.ру, чвк, вооруженные силы украины, боец, украина