"Вы удивитесь": боец Хлопа рассказал, как воюют вчерашние менеджеры - 09.06.2024 Украина.ру
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"Вы удивитесь": боец Хлопа рассказал, как воюют вчерашние менеджеры
"Вы удивитесь": боец Хлопа рассказал, как воюют вчерашние менеджеры - 09.06.2024 Украина.ру
"Вы удивитесь": боец Хлопа рассказал, как воюют вчерашние менеджеры
Добровольцы, которые приходят в ряды ВС РФ нередко уже во время обучения и боевого слаживания открывают в себе новые таланты, а часть даже приходят к пониманию, что являются прирожденными воинами
2024-06-09T03:45
2024-06-09T03:45
новости
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец с позывным Хлопа из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".Отдельная рота "Оркестр" батальона "Скиф" на 70% выходцы из ЧВК "Вагнер".С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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"Вы удивитесь": боец Хлопа рассказал, как воюют вчерашние менеджеры

03:45 09.06.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Добровольцы, которые приходят в ряды ВС РФ нередко уже во время обучения и боевого слаживания открывают в себе новые таланты, а часть даже приходят к пониманию, что являются прирожденными воинами
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец с позывным Хлопа из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".
Отдельная рота "Оркестр" батальона "Скиф" на 70% выходцы из ЧВК "Вагнер".

"Вы удивитесь, но таких парней довольно много. Они приходят и находят что-то интересное для себя. Такие схватывают на лету. Вот есть у меня пулеметчик, который пришел сюда обычным автоматчиком, но взял пулемет, понял, что это его и быстро всему научился. Потом он взялся за АГС (автоматический гранатомет. - Ред.) и выяснилось, что АГС – это тоже его тема. Сейчас человек владеет уже пятью видами оружия на уровне серьезного специалиста", - сказал боец в интервью Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить.

С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
Работа по денацификации Украины продолжается.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
- РИА Новости, 1920, 01.05.2024
1 мая, 11:42
Боец "Ахмата" почти 14 часов откапывался из-под завалов ножом, чтобы спасти раненых сослуживцевКомандир одной из групп эвакуации спецназа "Ахмат" с позывным "Кыпчак" попал под завалы после вражеского прилета. С собой у бойца был только нож, им он и откапывался примерно 14 часов, зная, что нужно еще выполнить задачу по эвакуации раненых из окружения
 
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