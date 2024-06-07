"Хоть чучелом, хоть тушкой": журналист рассказал, почему Запад не готов погибать бригадами за Угледар
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Баланс сил в зоне СВО понемногу будет меняться в пользу России. А когда эти изменения накопятся, обрушение украинского фронта может произойти очень быстро. Возможно, киевский режим попробует сделать ставку на удары по болезненным целям внутри России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
У Запада проблемы с развертыванием производства снарядов, он не считает эту войну экзистенциальной. Это Россия и Украина считают, что должны победить "хоть тушкой, хоть чучелом", рассказал журналист.
А Запад очень хотел бы, чтобы Россия "как-нибудь проиграла", но снимать с себя последнюю рубашку или погибать за "стратегически важный" Угледар бригадами и батальонами он не готов, добавил историк.
"Так что этот баланс сил в зоне СВО помаленьку будет меняться в нашу пользу. А когда эти изменения накопятся, обрушение украинского фронта может произойти очень быстро. Не надо думать, что если у нас сегодня происходят битва за бабкосела, то и завтра у нас будут битвы за бабкосела", - отметил Норин.
Сейчас мяч на российской стороне. Поэтому Украина ищет способ радикально поменять рисунок войны в свою пользу. Возможно, киевский режим попробует сделать ставку на удары по болезненным целям внутри России. Грубо говоря, взять ракету SCALP и попробовать обстрелять АЭС, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.ру
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