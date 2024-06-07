"Хоть чучелом, хоть тушкой": журналист рассказал, почему Запад не готов погибать бригадами за Угледар - 07.06.2024 Украина.ру
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"Хоть чучелом, хоть тушкой": журналист рассказал, почему Запад не готов погибать бригадами за Угледар
"Хоть чучелом, хоть тушкой": журналист рассказал, почему Запад не готов погибать бригадами за Угледар - 07.06.2024 Украина.ру
"Хоть чучелом, хоть тушкой": журналист рассказал, почему Запад не готов погибать бригадами за Угледар
Баланс сил в зоне СВО понемногу будет меняться в пользу России. А когда эти изменения накопятся, обрушение украинского фронта может произойти очень быстро. Возможно, киевский режим попробует сделать ставку на удары по болезненным целям внутри России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-06-07T03:00
2024-06-07T03:00
новости
россия
запад
украина
евгений норин
сво
ракетный удар
ракеты
угледар
киевский режим
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У Запада проблемы с развертыванием производства снарядов, он не считает эту войну экзистенциальной. Это Россия и Украина считают, что должны победить "хоть тушкой, хоть чучелом", рассказал журналист.А Запад очень хотел бы, чтобы Россия "как-нибудь проиграла", но снимать с себя последнюю рубашку или погибать за "стратегически важный" Угледар бригадами и батальонами он не готов, добавил историк.Сейчас мяч на российской стороне. Поэтому Украина ищет способ радикально поменять рисунок войны в свою пользу. Возможно, киевский режим попробует сделать ставку на удары по болезненным целям внутри России. Грубо говоря, взять ракету SCALP и попробовать обстрелять АЭС, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.руО том, как Запад испытывает Россию на прочность и где должны проходить красные линии можно узнать из интервью Константина Блохина о том, почему Запад не верит в ответный удар России и как Байден топит Трампа в болоте
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россия
запад
украина
угледар
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новости, россия, запад, украина, евгений норин, сво, ракетный удар, ракеты, угледар, киевский режим, всу, вс рф
Новости, Россия, Запад, Украина, Евгений Норин, СВО, ракетный удар, ракеты, Угледар, киевский режим, ВСУ, ВС РФ

"Хоть чучелом, хоть тушкой": журналист рассказал, почему Запад не готов погибать бригадами за Угледар

03:00 07.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУУчения ВСУ
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
Баланс сил в зоне СВО понемногу будет меняться в пользу России. А когда эти изменения накопятся, обрушение украинского фронта может произойти очень быстро. Возможно, киевский режим попробует сделать ставку на удары по болезненным целям внутри России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
У Запада проблемы с развертыванием производства снарядов, он не считает эту войну экзистенциальной. Это Россия и Украина считают, что должны победить "хоть тушкой, хоть чучелом", рассказал журналист.
А Запад очень хотел бы, чтобы Россия "как-нибудь проиграла", но снимать с себя последнюю рубашку или погибать за "стратегически важный" Угледар бригадами и батальонами он не готов, добавил историк.
"Так что этот баланс сил в зоне СВО помаленьку будет меняться в нашу пользу. А когда эти изменения накопятся, обрушение украинского фронта может произойти очень быстро. Не надо думать, что если у нас сегодня происходят битва за бабкосела, то и завтра у нас будут битвы за бабкосела", - отметил Норин.
Сейчас мяч на российской стороне. Поэтому Украина ищет способ радикально поменять рисунок войны в свою пользу. Возможно, киевский режим попробует сделать ставку на удары по болезненным целям внутри России. Грубо говоря, взять ракету SCALP и попробовать обстрелять АЭС, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.ру
О том, как Запад испытывает Россию на прочность и где должны проходить красные линии можно узнать из интервью Константина Блохина о том, почему Запад не верит в ответный удар России и как Байден топит Трампа в болоте
- РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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