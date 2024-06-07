Начали жечь их еще по дороге: историк о том, как ВС РФ устроили врагу "геноцид украинской артиллерии"
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае
ВС РФ "дрессируют ВСУ иглоукалыванием" на самых разных участках фронта, пока те вынуждены "латать тришкин кафтан". Противнику приходится побатальонно раздергивать бригады с других участков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Стратегия российских сил сейчас абсолютно проста и понятна. ВС РФ "дрессируют ВСУ иглоукалыванием" на самых разных участках фронта, пока те вынуждены "латать этот тришкин кафтан" по принципу "вытащил голову – нога увязла", рассказал историк.
"Да, наше наступление на Волчанск фактически завершилась неподалеку от исходных позиций (до основной линии обороны Украины). Но что это означало на практике? То, что противнику пришлось побатальонно раздергивать бригады с других участков фронта и затыкать эту дыру", – подчеркнул Норин.
Российские части начали жечь их еще по дороге, на этапе выдвижения резервов. На наших глазах происходит настоящий "геноцид украинской артиллерии". На видеозаписях видно сотни пораженных единиц вражеской техники за несколько дней, добавил он.
"Это не просто пикапы. Речь идет о ствольных орудиях, РСЗО и танках. Причем этот результат достался нам сравнительно дешево, поскольку в этом перформансе участвовали незначительные силы. Да, у нас многочисленная артиллерия и "Ланцеты", но людей немного", – заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.ру
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