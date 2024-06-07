https://ukraina.ru/20240607/1055519075.html

Начали жечь их еще по дороге: историк о том, как ВС РФ устроили врагу "геноцид украинской артиллерии"

Начали жечь их еще по дороге: историк о том, как ВС РФ устроили врагу "геноцид украинской артиллерии" - 07.06.2024 Украина.ру

Начали жечь их еще по дороге: историк о том, как ВС РФ устроили врагу "геноцид украинской артиллерии"

ВС РФ "дрессируют ВСУ иглоукалыванием" на самых разных участках фронта, пока те вынуждены "латать тришкин кафтан". Противнику приходится побатальонно раздергивать бригады с других участков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-06-07T05:50

2024-06-07T05:50

2024-06-07T05:50

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резервы

артиллерия

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Стратегия российских сил сейчас абсолютно проста и понятна. ВС РФ "дрессируют ВСУ иглоукалыванием" на самых разных участках фронта, пока те вынуждены "латать этот тришкин кафтан" по принципу "вытащил голову – нога увязла", рассказал историк.Российские части начали жечь их еще по дороге, на этапе выдвижения резервов. На наших глазах происходит настоящий "геноцид украинской артиллерии". На видеозаписях видно сотни пораженных единиц вражеской техники за несколько дней, добавил он."Это не просто пикапы. Речь идет о ствольных орудиях, РСЗО и танках. Причем этот результат достался нам сравнительно дешево, поскольку в этом перформансе участвовали незначительные силы. Да, у нас многочисленная артиллерия и "Ланцеты", но людей немного", – заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.руО том, почему Калининграду необходимо расширять торговые и промышленные связи с "большой Россией" можно прочитать в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны

https://ukraina.ru/20240606/1055504159.html

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новости, россия, харьков, волчанск, евгений норин, сво, наступление, всу, резервы, артиллерия, север, вс рф