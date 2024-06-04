Заместителя Кличко подозревают в вымогательстве, в киевской мэрии проходят обыски - СМИ
19:30 04.06.2024 (обновлено: 19:33 04.06.2024)
В помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА), у заместителя мэра украинской столицы Константина Усова проходят обыски по подозрению о системном вымогательстве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству "Интерфакс-Украина"
"Усова подозревают в вымогательстве "на системной основе" неправомерного вознаграждения у одного из перевозчиков столицы", – сказано в публикации.
Ранее в этот же день издание "Общественное", ссылаясь на источники в горадминистрации информировало об обысках в мэрии, однако не уточнялось у кого именно они проходят.
Официальной информации об этом пока не поступало.
В начале этого года была создана комиссия, которая обязана проверять работу столичной мэрии, вести учет стратегического развития Киева, проводить анализ проблем и недостатков управления городом при выполнении столичных функций, а также анализировать информацию о нерациональном и неэффективном использовании бюджетных средств.
Мэр Кличко назвал деятельность комиссии во время военного положения "опасной тенденцией" и "дешевым политическим шоу", связывая ее появление с эскалацией конфликта с Владимиром Зеленским.
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