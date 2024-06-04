Заместителя Кличко подозревают в вымогательстве, в киевской мэрии проходят обыски - СМИ - 04.06.2024 Украина.ру
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Заместителя Кличко подозревают в вымогательстве, в киевской мэрии проходят обыски - СМИ
Заместителя Кличко подозревают в вымогательстве, в киевской мэрии проходят обыски - СМИ - 04.06.2024 Украина.ру
Заместителя Кличко подозревают в вымогательстве, в киевской мэрии проходят обыски - СМИ
В помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА), у заместителя мэра украинской столицы Константина Усова проходят обыски по подозрению о системном вымогательстве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству "Интерфакс-Украина"
2024-06-04T19:30
2024-06-04T19:33
новости
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владимир кличко
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сво
коррупция
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Ранее в этот же день издание "Общественное", ссылаясь на источники в горадминистрации информировало об обысках в мэрии, однако не уточнялось у кого именно они проходят. Официальной информации об этом пока не поступало.В начале этого года была создана комиссия, которая обязана проверять работу столичной мэрии, вести учет стратегического развития Киева, проводить анализ проблем и недостатков управления городом при выполнении столичных функций, а также анализировать информацию о нерациональном и неэффективном использовании бюджетных средств.Мэр Кличко назвал деятельность комиссии во время военного положения "опасной тенденцией" и "дешевым политическим шоу", связывая ее появление с эскалацией конфликта с Владимиром Зеленским. О том, как наступление российских подразделений вновь обнажило масштаб украинской коррупции читайте на Украина.ру
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новости, киев, владимир кличко, владимир зеленский, сво, коррупция
Новости, Киев, Владимир Кличко, Владимир Зеленский, СВО, коррупция

Заместителя Кличко подозревают в вымогательстве, в киевской мэрии проходят обыски - СМИ

19:30 04.06.2024 (обновлено: 19:33 04.06.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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В помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА), у заместителя мэра украинской столицы Константина Усова проходят обыски по подозрению о системном вымогательстве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству "Интерфакс-Украина"
"Усова подозревают в вымогательстве "на системной основе" неправомерного вознаграждения у одного из перевозчиков столицы", – сказано в публикации.
Ранее в этот же день издание "Общественное", ссылаясь на источники в горадминистрации информировало об обысках в мэрии, однако не уточнялось у кого именно они проходят.
Официальной информации об этом пока не поступало.
В начале этого года была создана комиссия, которая обязана проверять работу столичной мэрии, вести учет стратегического развития Киева, проводить анализ проблем и недостатков управления городом при выполнении столичных функций, а также анализировать информацию о нерациональном и неэффективном использовании бюджетных средств.
Мэр Кличко назвал деятельность комиссии во время военного положения "опасной тенденцией" и "дешевым политическим шоу", связывая ее появление с эскалацией конфликта с Владимиром Зеленским.
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