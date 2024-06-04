СБУ нашли в православной литературе УПЦ пропаганду украинофобии и религиозной нетерпимости - 04.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240604/1055474632.html
СБУ нашли в православной литературе УПЦ пропаганду украинофобии и религиозной нетерпимости
СБУ нашли в православной литературе УПЦ пропаганду украинофобии и религиозной нетерпимости - 04.06.2024 Украина.ру
СБУ нашли в православной литературе УПЦ пропаганду украинофобии и религиозной нетерпимости
Служба безопасности Украины провела обыски в сети церковных лавок Украинской православной церкви, где обнаружила антиукраинскую литературу. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 4 июня
2024-06-04T17:03
2024-06-04T17:10
новости
украина
сбу
ужгород
житомир
упц
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052451080_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_344617d1a174ee5edb72ae5379d866a4.jpg
В спеццслужбе отчитались о "блокировке канала распространения антиукраинской литературы", которая якобы пропагандировала религиозную нетерпимость и оправдывала проведение российской спецоперации. Все "пророссийские" издания изъяты. "Партии вражеских экземпляров обнаружены в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок УПЦ (МП)*. Владельцы этих магазинов оптом заказывали пропагандистскую литературу в типографии на Тернопольщине. Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в найденных экземплярах оправдывалась вооруженная агрессия РФ против Украины, содержались призывы к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости", – говорится в телеграм-канале СБУ. Там добавили, что такая литература могла привести к "расшатыванию общественно-политической обстановки на Украине в пользу России", а тем, кто причастен к изготовлению, ввозу и распространению литературы сообщено о подозрении. СБУ продолжает устанавливать всех причатных к "подрывной деятельности против Украины".*Украинская православная церковь неоднократно заявляла о разрыве связей с РПЦ и не считает себя частью Московского патриархата. Ранее в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря УПЦ для "сохранения истории Украины".
https://ukraina.ru/20240404/1054289746.html
украина
ужгород
житомир
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052451080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77bf5272f595e69106815e435a4d8f0f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сбу, ужгород, житомир, упц, сво
Новости, Украина, СБУ, Ужгород, Житомир, УПЦ, СВО

СБУ нашли в православной литературе УПЦ пропаганду украинофобии и религиозной нетерпимости

17:03 04.06.2024 (обновлено: 17:10 04.06.2024)
 
© Валерия ЕмельяноваМонография "Хроника "черного десятилетия": религиозные гонения на Украине в 2014–2023 гг."
Монография Хроника черного десятилетия: религиозные гонения на Украине в 2014–2023 гг.
© Валерия Емельянова
Читать в
Служба безопасности Украины провела обыски в сети церковных лавок Украинской православной церкви, где обнаружила антиукраинскую литературу. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 4 июня
В спеццслужбе отчитались о "блокировке канала распространения антиукраинской литературы", которая якобы пропагандировала религиозную нетерпимость и оправдывала проведение российской спецоперации. Все "пророссийские" издания изъяты.
"Партии вражеских экземпляров обнаружены в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок УПЦ (МП)*. Владельцы этих магазинов оптом заказывали пропагандистскую литературу в типографии на Тернопольщине. Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в найденных экземплярах оправдывалась вооруженная агрессия РФ против Украины, содержались призывы к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости", – говорится в телеграм-канале СБУ.
Там добавили, что такая литература могла привести к "расшатыванию общественно-политической обстановки на Украине в пользу России", а тем, кто причастен к изготовлению, ввозу и распространению литературы сообщено о подозрении.
СБУ продолжает устанавливать всех причатных к "подрывной деятельности против Украины".
*Украинская православная церковь неоднократно заявляла о разрыве связей с РПЦ и не считает себя частью Московского патриархата.
Ранее в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря УПЦ для "сохранения истории Украины".
Божественная литургия по случаю 450-летия явления чудотворной Почаевской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 04:20
Гексоген для православия: генерал-майор ФСБ о том, как бомбы в иконах "вписываются" в борьбу Киева с УПЦЧеловек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение. Поэтому преступники спрятали самодельные взрывные устройства и взрывчатку в церковную утварь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
 
НовостиУкраинаСБУУжгородЖитомирУПЦСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:26Байден полагает, что Украина и после окончания конфликта не войдет в НАТО
18:03Киев во тьме, путь в НАТО, обстрелы. Итоги 4 июня
18:02Байден предрек падение Польши и других стран у границы с Россией
17:34Военнослужащие украинской армии бьют тревогу из-за бессмысленных действий командования на Харьковщине
17:27Непреодолимых трудностей нет: России предстоит научиться снабжать Калининград по-новому
17:03СБУ нашли в православной литературе УПЦ пропаганду украинофобии и религиозной нетерпимости
16:57Из камуфляжа во фрак. Максим Бардин о том, какую должность Зеленскому готовит Вашингтон после Украины
16:32Водитель грузовика в Шебекино пострадал в результате атаки украинского дрона
16:17Жители семи областей Украины без предупреждения лишились электроэнергии, графики не работают
16:04В Харькове националисты победили памятник Ломоносову
16:01День национального единства Венгрии и Закарпатье
15:51Законная цель: Лавров поставил точку в вопросе французских инструкторов и наемников
15:41Английский язык стал обязательным для некоторых украинцев – решение Рады
15:33Около половины украинцев считают, что при Зеленском ситуацией с демократией ухудшилась
14:57Депутат Кузнецов о проблеме миграции: После окончания СВО фильм "Рэмбо" может стать нашей реальностью
14:40Есть шанс избежать войны: Орбан рассказал о возможностях Венгрии
14:21Чем Россия ответит на давление США? Юшков о спасении газовых проектов и "теневом" флоте
14:15Отойдите от края. Джеффри Сакс и Такер Карлсон рассказали, как Запад готовил украинский конфликт
14:06На Украине почти 190 тысяч женщин обновили данные для мобилизации
13:47Украинские СМИ против ВСУ. О некоторых странностях украинской информационной политики
Лента новостейМолния