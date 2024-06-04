СБУ нашли в православной литературе УПЦ пропаганду украинофобии и религиозной нетерпимости
17:03 04.06.2024 (обновлено: 17:10 04.06.2024)
© Валерия ЕмельяноваМонография "Хроника "черного десятилетия": религиозные гонения на Украине в 2014–2023 гг."
© Валерия Емельянова
Служба безопасности Украины провела обыски в сети церковных лавок Украинской православной церкви, где обнаружила антиукраинскую литературу. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 4 июня
В спеццслужбе отчитались о "блокировке канала распространения антиукраинской литературы", которая якобы пропагандировала религиозную нетерпимость и оправдывала проведение российской спецоперации. Все "пророссийские" издания изъяты.
"Партии вражеских экземпляров обнаружены в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок УПЦ (МП)*. Владельцы этих магазинов оптом заказывали пропагандистскую литературу в типографии на Тернопольщине. Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в найденных экземплярах оправдывалась вооруженная агрессия РФ против Украины, содержались призывы к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости", – говорится в телеграм-канале СБУ.
Там добавили, что такая литература могла привести к "расшатыванию общественно-политической обстановки на Украине в пользу России", а тем, кто причастен к изготовлению, ввозу и распространению литературы сообщено о подозрении.
СБУ продолжает устанавливать всех причатных к "подрывной деятельности против Украины".
*Украинская православная церковь неоднократно заявляла о разрыве связей с РПЦ и не считает себя частью Московского патриархата.
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