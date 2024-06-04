https://ukraina.ru/20240604/1055466646.html
Украина потеряла более 9 ГВт генерации электроэнергии, Шмыгаль призвал к экономии
Украина потеряла более 9 ГВт генерации электроэнергии, Шмыгаль призвал к экономии - 04.06.2024 Украина.ру
Украина потеряла более 9 ГВт генерации электроэнергии, Шмыгаль призвал к экономии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приказал всем украинцам экономить электричество. Местные власти ждут перевода денег от Австралии и Швеции
2024-06-04T13:21
2024-06-04T13:21
2024-06-04T13:21
новости
денис шмыгаль
укрэнерго
свет
электричество
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Украина утратила возможность генерировать более 9 ГВт электроэнергии в результате ударов российских войск по объектам энергетики. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Шмыгать назвал ситуацию на Украине очень сложной. Руководство предприятия "Укрэнерго" вынуждено вводить плановые графики отключений потребителей. В перерывах коммунальщики будут заниматься восстановлением. Шмыгать предложил стратегию восстановления объектов, в которую, помимо военной составляющей, включил западное финансирование, экономию электричества и децентрализацию энергосистемы. "Наша цель – экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", - сказал он. Фонд поддержки энергетики Украины составляет более 494 млн евро. Часть этих денег Украина получила или только получит. Например, власти Австралии объявили о готовности перевести Украине 12 млн долларов, Швеция - 42 млн долларов. Эстония направит Украине целый энергоблок тепловой электростанции мощностью 200 МВт.
https://ukraina.ru/20240528/1055339821.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, денис шмыгаль, укрэнерго, свет, электричество
Новости, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, свет, электричество
Украина потеряла более 9 ГВт генерации электроэнергии, Шмыгаль призвал к экономии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приказал всем украинцам экономить электричество. Местные власти ждут перевода денег от Австралии и Швеции
Украина утратила возможность генерировать более 9 ГВт электроэнергии в результате ударов российских войск по объектам энергетики. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгать назвал ситуацию на Украине очень сложной. Руководство предприятия "Укрэнерго" вынуждено вводить плановые графики отключений потребителей. В перерывах коммунальщики будут заниматься восстановлением.
Шмыгать предложил стратегию восстановления объектов, в которую, помимо военной составляющей, включил западное финансирование, экономию электричества и децентрализацию энергосистемы.
"Наша цель – экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", - сказал он.
Фонд поддержки энергетики Украины составляет более 494 млн евро. Часть этих денег Украина получила или только получит. Например, власти Австралии объявили о готовности перевести Украине 12 млн долларов, Швеция - 42 млн долларов. Эстония направит Украине целый энергоблок тепловой электростанции мощностью 200 МВт.