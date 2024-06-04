https://ukraina.ru/20240604/1055466646.html

Украина потеряла более 9 ГВт генерации электроэнергии, Шмыгаль призвал к экономии

Украина потеряла более 9 ГВт генерации электроэнергии, Шмыгаль призвал к экономии - 04.06.2024 Украина.ру

Украина потеряла более 9 ГВт генерации электроэнергии, Шмыгаль призвал к экономии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приказал всем украинцам экономить электричество. Местные власти ждут перевода денег от Австралии и Швеции

2024-06-04T13:21

2024-06-04T13:21

2024-06-04T13:21

новости

денис шмыгаль

укрэнерго

свет

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040577954_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cea30d7b8cd260befaae447c02818ea0.jpg

Украина утратила возможность генерировать более 9 ГВт электроэнергии в результате ударов российских войск по объектам энергетики. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Шмыгать назвал ситуацию на Украине очень сложной. Руководство предприятия "Укрэнерго" вынуждено вводить плановые графики отключений потребителей. В перерывах коммунальщики будут заниматься восстановлением. Шмыгать предложил стратегию восстановления объектов, в которую, помимо военной составляющей, включил западное финансирование, экономию электричества и децентрализацию энергосистемы. "Наша цель – экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", - сказал он. Фонд поддержки энергетики Украины составляет более 494 млн евро. Часть этих денег Украина получила или только получит. Например, власти Австралии объявили о готовности перевести Украине 12 млн долларов, Швеция - 42 млн долларов. Эстония направит Украине целый энергоблок тепловой электростанции мощностью 200 МВт.

https://ukraina.ru/20240528/1055339821.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, денис шмыгаль, укрэнерго, свет, электричество