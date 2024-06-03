Бетонные химеры "киевского Гауди" Владислава Городецкого

В 1890 году окончил Императорскую академию художеств в Петербурге, после чего переехал в Киев, где прожил 30 лет. В 1889 году Владислав Городецкий женился на дочери купца Корнелии Марр. Невеста получила дворянский титул, жених — солидное приданое и связи в кругах города.

Городецкий был владельцем цементного завода «Фор» под Киевом и реализовывал большинство своих проектов, используя собственный бетон. Можно сказать, что разнообразные скульптурные украшения в отделке его работ были, по сути, рекламой его производства. Кстати, продукт был первоклассный — подавляющее большинство скульптур уцелели до сегодняшнего дня, хотя, например, мимо Дома с химерами по Банковой ходил трамвай…

Кроме того, он занимался проектированием и строительством канализации, основав для этого отдельную фирму.

В 1920 году Городецкий эмигрировал в Польшу. В 1928 году американская компания, инвестировавшая в деятельность Городецкого в Польше, пригласила его на должность главного архитектора по сооружению персидских железных дорог, и он переехал в Тегеран.

3 января 1930 года Владислав Городецкий умер. Похоронен на римско-католическом кладбище Долаб в Тегеране.

Увлечения

Городецкий запомнился не просто как архитектор, но и как известный всему Киеву оригинал. Это был франт и щёголь, что видно по его фотографиям.

Он был владельцем первого в Киеве легкового автомобиля и первым из киевских архитекторов летал на самолёте (помогла дружба с Игорем Сикорским).