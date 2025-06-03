Бетонные химеры "киевского Гауди" Владислава Городецкого - 03.06.2025 Украина.ру
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Бетонные химеры "киевского Гауди" Владислава Городецкого
Бетонные химеры "киевского Гауди" Владислава Городецкого - 03.06.2025 Украина.ру
Бетонные химеры "киевского Гауди" Владислава Городецкого
4 июня 1863 года в селе Шелудьки (сейчас – Немировский район Винницкой области) родился Лешек Дезидерий Владислав Городецкий, позже русифицированный во Владислава Владиславовича и ставший известным как "киевский Гауди"
2025-06-03T16:00
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история, киев, история украины, российская империя
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Бетонные химеры "киевского Гауди" Владислава Городецкого

16:00 03.06.2025
 
© Василий Стоякин
© Василий Стоякин
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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4 июня 1863 года в селе Шелудьки (сейчас – Немировский район Винницкой области) родился Лешек Дезидерий Владислав Городецкий, позже русифицированный во Владислава Владиславовича и ставший известным как "киевский Гауди"

Для начала, пожалуй, стоит разобраться, при чём тут Гауди. Антони Пласид Гильм Гауди-и-Корнет (1852-1926) — великий каталонский архитектор, большинство творений которого, включая так и не достроенный храм Святого Семейства, были возведены в Барселоне. Спроектированные им здания в стилях эклектика и модерн отличает удивительно причудливая отделка.

Владислав Городецкий, известный прежде всего как архитектор, стал одним из законодателей киевского модерна, и созданные по его проектам здания не уступают в причудливости творениям знаменитого каталонца.

Биография

История жизни Владислава Городецкого на первый взгляд выглядит довольно прозаично.

Родился он в 1863 году в шляхетской семье на Подолье. Детство его прошло в богатстве, но в 1873 году семья разорилась. Среднее образование будущий архитектор получил в реальном училище при костеле Св. Павла в Одессе. Учился плохо, «отлично» было только по рисованию и черчению, а математику пришлось сдавать дважды.

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В 1890 году окончил Императорскую академию художеств в Петербурге, после чего переехал в Киев, где прожил 30 лет. В 1889 году Владислав Городецкий женился на дочери купца Корнелии Марр. Невеста получила дворянский титул, жених — солидное приданое и связи в кругах города. 

Городецкий был владельцем цементного завода «Фор» под Киевом и реализовывал большинство своих проектов, используя собственный бетон. Можно сказать, что разнообразные скульптурные украшения в отделке его работ были, по сути, рекламой его производства. Кстати, продукт был первоклассный — подавляющее большинство скульптур уцелели до сегодняшнего дня, хотя, например, мимо Дома с химерами по Банковой ходил трамвай…

Кроме того, он занимался проектированием и строительством канализации, основав для этого отдельную фирму.

В 1920 году Городецкий эмигрировал в Польшу. В 1928 году американская компания, инвестировавшая в деятельность Городецкого в Польше, пригласила его на должность главного архитектора по сооружению персидских железных дорог, и он переехал в Тегеран.

3 января 1930 года Владислав Городецкий умер. Похоронен на римско-католическом кладбище Долаб в Тегеране.

Увлечения

Городецкий запомнился не просто как архитектор, но и как известный всему Киеву оригинал. Это был франт и щёголь, что видно по его фотографиям.

Он был владельцем первого в Киеве легкового автомобиля и первым из киевских архитекторов летал на самолёте (помогла дружба с Игорем Сикорским).

© vkieve.net
© vkieve.net

Также он был заядлым охотником и издал на основе своих воспоминаний и фотографий в 1914 году роскошную книгу «Въ джунгляхъ Африки. Дневникъ охотника».

Впрочем, бывал он не только в Африке. География его путешествий включает Кавказ, Иран, Афганистан, Сибирь, Монголию, Тибет. Городецкий подарил киевским музеям чучела 179 экзотических птиц и 25 животных.

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Кстати, по легенде, в двенадцать лет Владислав подружился с цыганской девочкой, которая привела его в табор и познакомила со своей бабушкой, у которой он увидел книгу Жюля Верна и альбом с набросками. Старая цыганка напророчила мальчику, что он побывает в тех местах, где не бывал даже автор книги, которую он держит в руках. 

В общем, Городецкий был личностью незаурядной — создатель фантастических зданий, эксцентричный чудак начала ХХ века, не лишённый деловой хватки.

Архитектура

Киевский модерн сложился на основе нескольких национальных стилей, довольно существенно друг от друга отличающихся. Особенно выделялись работы Городецкого и Игнатия Ледоховского. Если о первом известно почти всё, то о втором — почти ничего. Неизвестны даже годы его жизни.

Архитектура двух этих авторов схожа обилием внешних украшений, которые выполнял зачастую один и тот же скульптор — Фёдор Соколов.

© Василий Стоякин
© Василий Стоякин

Хотя считается, что именно Городецкий во многом определил архитектурный облик киевского модерна, созданных им зданий в Киеве не так много — менее десяти. Наиболее известные из них — Дом с химерами, Николаевский костёл, караимская кенаса, театр Соловцова и Художественный музей.

Расскажем только о двух из них.

Постройка костёла Святого Николая на Большой Васильковской улице была начата под руководством Городецкого в 1899 году.

Костёл строился в стилизованных готических формах с высокими стрельчатыми башнями и шпилями, отличается стройностью и лёгкостью. Инженер Антон Страус впервые в России осуществил закладку фундамента на бетонных сваях, а в конструкциях широко использовался железобетон (позже Городецкий использовал этот опыт при строительстве Дома с химерами). Костел был богато украшен настенными росписями и 40 витражами (они, к сожалению, не сохранились).

© Василий Стоякин
© Василий Стоякин

Во время строительства костёла погиб рабочий. Городецкого чудь не привлекли к ответственности, но он, воспользовавшись своими знакомствами, добился назначения повторной экспертизы, которая его оправдала, говорят, из-за присутствия в совете его коллег и партнёров — Владимира Бессмертного, Александра Кобелева и Эдуарда Брадтмана.

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В 1909 году костел был освящён, а после революции закрыт и разграблен около 1933 года, духовенство подверглось репрессиям. В здании разместились склады. В 1943 году во время войны храм сильно пострадал от артиллерийского обстрела, горел.

В послевоенные годы здание костела было частично отреставрировано и перестроено под нужды Киевского государственного областного архива.

В 1980 году в Киеве на базе костёла был создан Республиканский дом органной и камерной музыки.  

Сейчас в здании идут также службы римо-католической общины.

Дом с химерами был построен в 1903 году в самом центре Киева — на склоне Печерского холма, спускающегося к Крещатику. Участок был крайне неудачный, поскольку находился на крутом склоне, но тем и был выгоден. В результате появился довольно типичный для Киева «дом-обманка» — с тремя этажами по Банковой и аж шестью — со стороны площади Франко.

Дом четырёхквартирный, причём три квартиры сдавались внаём, а в четвёртой, 13-комнатной, жил сам Городецкий. Стоимость аренды квартиры в доме составляла 3,5 тыс. рублей в год.

В цокольном этаже, недалеко от Театра Соловцова (сейчас Театр имени Франко), находились гараж, конюшня и… коровник. Даже в центре города полагалось содержать скот для обеспечения жильцов молоком.

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Оформлением дома занимался итальянский скульптор Элио Саля (он также оформлял здание Национального банка). Интересно, что на доме с химерами нет ни одной химеры — только совершенно реальные животные, которых встречал в своих странствиях Городецкий. Существует городская легенда, что у Городецкого была дочь, которая утонула, и именно из-за этого дом украшен рыбами и лягушками. Но дом украшен также орлами и носорогами, а дочь Городецкого надолго пережила отца.

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Сразу после постройки дом пришлось заложить, а в 1913 году и продать — экономия на участке не помогла. Дом получился чрезмерно дорогим.

После революции он был национализирован, долгое время использовался как жильё, а потом как поликлиника. В 2003-4 годах треснувшее здание было капитально отремонтировано, оформление внутренних помещений — восстановлено по фотографиям Городецкого, а сам дом использовался для приёмов.

Строительство этого дома, основными материалами которого были бетон и цемент, действительно было определённым вызовом всем строительным канонам. По легенде, другой выдающийся киевский архитектор, Александр Кобелев, заявил Городецкому: «Да вы, сударь, сумасшедший. Только сумасшедшему может прийти в голову такая идея». Они побились об заклад, и Городецкий выиграл.

Память

В 1996 году улица Карла Маркса (бывшая Николаевская), ведущая от Крещатика к площади Франко (т.е. к Дому с химерами), получила имя архитектора Городецкого. Улица проходит по территории бывшей усадьбы Меринга, планировку которой под жилищное строительство осуществлял сам Городецкий.

Памятник Городецкому был открыт в киевском Пассаже в 2004 году. Авторы памятника — скульпторы Владимир Щур и Виталий Сивко, архитектор — Владимир Скульский.

«Киевский Гауди» в человеческий рост сидит за столиком с чашкой кофе в руке. На столике лежит его книга «В джунглях Африки». Соседний стул свободный — можно посидеть рядом (что многие и делают).

Кстати, находится скульптура напротив подъезда, в котором жил другой патриот Киева — писатель Виктор Платонович Некрасов… Пожалуй, им было бы о чём поговорить.

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