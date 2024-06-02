https://ukraina.ru/20240602/1055359177.html

Вязкая борьба: Скоробогатый назвал главную хитрость ВС РФ под Харьковом

Вязкая борьба: Скоробогатый назвал главную хитрость ВС РФ под Харьковом - 02.06.2024 Украина.ру

Вязкая борьба: Скоробогатый назвал главную хитрость ВС РФ под Харьковом

Задумка российского командования на Харьковском направлении до сих пор остается загадкой, и "это большое благо", а основные сюрпризы для противника еще впереди

2024-06-02T05:15

2024-06-02T05:15

2024-06-02T05:15

новости

новости украины

пётр скоробогатый

борьба

вс рф

украина.ру

харьков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050247919_467:711:2843:2048_1920x0_80_0_0_fb48860962832f0602027841b3c33c72.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый."Задумывалась ли большая операция, или эта вязкая борьба на приграничных территориях и была целью российского командования. Тем более продолжаются разговоры и, видимо, небеспочвенные, что мы можем открыть новые участки фронта на Сумском направлении", - отметил эксперт.Он отметил, что Волчанская операция позволила ВС РФ связать большое количество фронтовых резервов, которые противник перебросил с Донецкого направления. И теперь Киев не имеет возможности подпирать проваливающиеся участки фронта.Ранее в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин обратил внимание на тот факт, что российское командование все еще сохраняет в тайне свои истинные намерения, а значит, все идет по плану."До сих пор сохраняется туман войны. Никто до сих пор не понимает, открыли ли мы там второй фронт или только растягиваем силы и средства противника. Самое главное, что этого не понимает Украина", - отметил эксперт.Многие эксперты отмечают, что переброска украинских сил под Харьков выгодна Москве. С одной стороны, это позволит перемолоть их в одной точке, с другой - оголит другие направления, например, Сумы.В частности, такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев."Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - сказал он.Автор издания Украина.ру Александр Чаленко в своем материале "Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом изучил все возможные версии и предположил, что самым логичным исходом харьковской операции будет соединение с группировкой, наступающей на Купянск."В таком случае в итоге может быть освобожден весь восток Харьковской области", - резюмировал Чаленко.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По информации военкора Евгения Лисицына, в настоящее время ВС РФ проводят зачистку Красногоровки, расширяют контроль вокруг Нетайлово, двигаются к Карловке, теснят ВСУ из Белогоровки и штурмуют Сокол и Новопокровское.Также журналист отметил, что ВСУ могли инициировать большой водосброс на Днепре с целью подтопления позиций ВС РФ, "в Крынках обнаружены тела погибших морпехов ВСУ". А вот что военкор пишет о ситуации на Харьковском направлении:"После нескольких недель подготовки, ВСУ провели контратаку, не сумев прорвать оборону ВС РФ в Волчанске. Успехи ограничились переправой через реку Волчья, но инициатива осталась за нашими парнями. Липцы – сообщается, что ВСУ перебросили значительные силы и временно заняли позиции на холмах вокруг Липцов, но ВС РФ постепенно возвращают контроль и перехватывают инициативу", - сообщил Лисицын.

https://ukraina.ru/20240515/1055052322.html

https://ukraina.ru/20240520/1055138629.html

https://ukraina.ru/20240528/1055341515.html

https://ukraina.ru/20240529/1055330984.html

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, пётр скоробогатый, борьба, вс рф, украина.ру, харьков