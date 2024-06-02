Вязкая борьба: Скоробогатый назвал главную хитрость ВС РФ под Харьковом - 02.06.2024 Украина.ру
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Вязкая борьба: Скоробогатый назвал главную хитрость ВС РФ под Харьковом
Вязкая борьба: Скоробогатый назвал главную хитрость ВС РФ под Харьковом - 02.06.2024 Украина.ру
Вязкая борьба: Скоробогатый назвал главную хитрость ВС РФ под Харьковом
Задумка российского командования на Харьковском направлении до сих пор остается загадкой, и "это большое благо", а основные сюрпризы для противника еще впереди
2024-06-02T05:15
2024-06-02T05:15
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новости украины
пётр скоробогатый
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый."Задумывалась ли большая операция, или эта вязкая борьба на приграничных территориях и была целью российского командования. Тем более продолжаются разговоры и, видимо, небеспочвенные, что мы можем открыть новые участки фронта на Сумском направлении", - отметил эксперт.Он отметил, что Волчанская операция позволила ВС РФ связать большое количество фронтовых резервов, которые противник перебросил с Донецкого направления. И теперь Киев не имеет возможности подпирать проваливающиеся участки фронта.Ранее в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин обратил внимание на тот факт, что российское командование все еще сохраняет в тайне свои истинные намерения, а значит, все идет по плану."До сих пор сохраняется туман войны. Никто до сих пор не понимает, открыли ли мы там второй фронт или только растягиваем силы и средства противника. Самое главное, что этого не понимает Украина", - отметил эксперт.Многие эксперты отмечают, что переброска украинских сил под Харьков выгодна Москве. С одной стороны, это позволит перемолоть их в одной точке, с другой - оголит другие направления, например, Сумы.В частности, такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев."Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - сказал он.Автор издания Украина.ру Александр Чаленко в своем материале "Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом изучил все возможные версии и предположил, что самым логичным исходом харьковской операции будет соединение с группировкой, наступающей на Купянск."В таком случае в итоге может быть освобожден весь восток Харьковской области", - резюмировал Чаленко.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По информации военкора Евгения Лисицына, в настоящее время ВС РФ проводят зачистку Красногоровки, расширяют контроль вокруг Нетайлово, двигаются к Карловке, теснят ВСУ из Белогоровки и штурмуют Сокол и Новопокровское.Также журналист отметил, что ВСУ могли инициировать большой водосброс на Днепре с целью подтопления позиций ВС РФ, "в Крынках обнаружены тела погибших морпехов ВСУ". А вот что военкор пишет о ситуации на Харьковском направлении:"После нескольких недель подготовки, ВСУ провели контратаку, не сумев прорвать оборону ВС РФ в Волчанске. Успехи ограничились переправой через реку Волчья, но инициатива осталась за нашими парнями. Липцы – сообщается, что ВСУ перебросили значительные силы и временно заняли позиции на холмах вокруг Липцов, но ВС РФ постепенно возвращают контроль и перехватывают инициативу", - сообщил Лисицын.
https://ukraina.ru/20240515/1055052322.html
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новости, новости украины, пётр скоробогатый, борьба, вс рф, украина.ру, харьков
Новости, Новости Украины, Пётр Скоробогатый, борьба, ВС РФ, Украина.ру, Харьков

Вязкая борьба: Скоробогатый назвал главную хитрость ВС РФ под Харьковом

05:15 02.06.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области
Подготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Задумка российского командования на Харьковском направлении до сих пор остается загадкой, и "это большое благо", а основные сюрпризы для противника еще впереди
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
"Задумывалась ли большая операция, или эта вязкая борьба на приграничных территориях и была целью российского командования. Тем более продолжаются разговоры и, видимо, небеспочвенные, что мы можем открыть новые участки фронта на Сумском направлении", - отметил эксперт.
Он отметил, что Волчанская операция позволила ВС РФ связать большое количество фронтовых резервов, которые противник перебросил с Донецкого направления. И теперь Киев не имеет возможности подпирать проваливающиеся участки фронта.

"Так ли было задумано изначально, бог его знает. Как мне кажется, всё-таки мы рассчитывали на то, что Волчанск мы возьмём и с опорой на эту базу сможем более гибко проводить наши операции на этом направлении, создавая серьёзные риски для всей обороны противника как на Купянском, так и на Харьковском направлении. И тем более если мы найдём дополнительные войска на открытие новых фронтов, то вот уже это может создать довольно серьёзные проблемы для ВСУ", - резюмировал Скоробогатый в интервью Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря.

Ранее в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин обратил внимание на тот факт, что российское командование все еще сохраняет в тайне свои истинные намерения, а значит, все идет по плану.
"До сих пор сохраняется туман войны. Никто до сих пор не понимает, открыли ли мы там второй фронт или только растягиваем силы и средства противника. Самое главное, что этого не понимает Украина", - отметил эксперт.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2024
15 мая, 05:00
Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направленииПосле занятия ряда населенных пунктов на Харьковском направлении, силы ВС РФ разделились на два тактических участка: район Липцев и район Волчанска. Обстановка там остается напряженной, и российскому командованию удается сохранять "туман войны"
Многие эксперты отмечают, что переброска украинских сил под Харьков выгодна Москве. С одной стороны, это позволит перемолоть их в одной точке, с другой - оголит другие направления, например, Сумы.
В частности, такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.
"Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - сказал он.
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
20 мая, 05:30
Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами"Год назад своей стратегической инициативой ВСУ воспользоваться не смогли. Потому что они рассказывали, где и когда они будут наступать и как они побегут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко в своем материале "Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом изучил все возможные версии и предположил, что самым логичным исходом харьковской операции будет соединение с группировкой, наступающей на Купянск.
"В таком случае в итоге может быть освобожден весь восток Харьковской области", - резюмировал Чаленко.
Зеленский на пресс-конференции 13 декабря
28 мая, 20:22
Зеленский выпросил дополнительные системы ПВО у Испании Испания поможет Украине усилить системы противовоздушной обороны, о соответствующей договоренности стран сообщил Владимир Зеленский, опасаясь приводить подробности
С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.
По информации военкора Евгения Лисицына, в настоящее время ВС РФ проводят зачистку Красногоровки, расширяют контроль вокруг Нетайлово, двигаются к Карловке, теснят ВСУ из Белогоровки и штурмуют Сокол и Новопокровское.
Также журналист отметил, что ВСУ могли инициировать большой водосброс на Днепре с целью подтопления позиций ВС РФ, "в Крынках обнаружены тела погибших морпехов ВСУ". А вот что военкор пишет о ситуации на Харьковском направлении:
"После нескольких недель подготовки, ВСУ провели контратаку, не сумев прорвать оборону ВС РФ в Волчанске. Успехи ограничились переправой через реку Волчья, но инициатива осталась за нашими парнями. Липцы – сообщается, что ВСУ перебросили значительные силы и временно заняли позиции на холмах вокруг Липцов, но ВС РФ постепенно возвращают контроль и перехватывают инициативу", - сообщил Лисицын.
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