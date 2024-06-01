Какая победа нужна России и надо ли понимать Украину? Спецрепортаж о форсайт-форуме к 10-летию Украина ру - 01.06.2024 Украина.ру
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Какая победа нужна России и надо ли понимать Украину? Спецрепортаж о форсайт-форуме к 10-летию Украина ру
Какая победа нужна России и надо ли понимать Украину? Спецрепортаж о форсайт-форуме к 10-летию Украина ру - 01.06.2024 Украина.ру
Какая победа нужна России и надо ли понимать Украину? Спецрепортаж о форсайт-форуме к 10-летию Украина ру
Украина стала проблемой для России во многом потому, что соседним государством мало кто по-настоящему интересовался.
2024-06-01T11:25
2024-06-01T11:25
видео
россия
украина
херсон
госдума
донбасс
сво
спецоперация
война
запорожье
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Мультимедийное издание Украина.ру на протяжении десяти лет старается восполнить этот пробел, и сейчас заслуженно считается центром компетенции по украинскому вопросу.Форсайт-форум "Какая победа нам нужна" стал одним из масштабных мероприятий, организованных Украина.ру при поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня" и с участием влиятельных экспертов и политиков.О том, какие смыслы и идеи обсуждались на форуме и как они повлияют на принятие решений российским руководством, смотрите в нашем спецрепортаже.
россия
украина
херсон
донбасс
запорожье
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видео, россия, украина, херсон, госдума, донбасс, сво, спецоперация, война, запорожье, днр, лнр, александр дугин, петр толстой, владимир корнилов, искандер хисамов, донецк, киев, денацификация, демилитаризация, пропаганда, обстрелы, беспилотники, сша, запад, германия, нацизм, украинский неонацизм, нацисты, украинские неонацисты, франция, финляндия, видео
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Какая победа нужна России и надо ли понимать Украину? Спецрепортаж о форсайт-форуме к 10-летию Украина ру

11:25 01.06.2024
 
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Украина стала проблемой для России во многом потому, что соседним государством мало кто по-настоящему интересовался.
Мультимедийное издание Украина.ру на протяжении десяти лет старается восполнить этот пробел, и сейчас заслуженно считается центром компетенции по украинскому вопросу.

Форсайт-форум "Какая победа нам нужна" стал одним из масштабных мероприятий, организованных Украина.ру при поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня" и с участием влиятельных экспертов и политиков.

О том, какие смыслы и идеи обсуждались на форуме и как они повлияют на принятие решений российским руководством, смотрите в нашем спецрепортаже.
 
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