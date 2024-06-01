https://ukraina.ru/20240601/1055430812.html

Какая победа нужна России и надо ли понимать Украину? Спецрепортаж о форсайт-форуме к 10-летию Украина ру

Какая победа нужна России и надо ли понимать Украину? Спецрепортаж о форсайт-форуме к 10-летию Украина ру - 01.06.2024 Украина.ру

Какая победа нужна России и надо ли понимать Украину? Спецрепортаж о форсайт-форуме к 10-летию Украина ру

Украина стала проблемой для России во многом потому, что соседним государством мало кто по-настоящему интересовался.

2024-06-01T11:25

2024-06-01T11:25

2024-06-01T11:25

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украина

херсон

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донбасс

сво

спецоперация

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запорожье

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Мультимедийное издание Украина.ру на протяжении десяти лет старается восполнить этот пробел, и сейчас заслуженно считается центром компетенции по украинскому вопросу.Форсайт-форум "Какая победа нам нужна" стал одним из масштабных мероприятий, организованных Украина.ру при поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня" и с участием влиятельных экспертов и политиков.О том, какие смыслы и идеи обсуждались на форуме и как они повлияют на принятие решений российским руководством, смотрите в нашем спецрепортаже.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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