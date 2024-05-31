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Картаполов рассказал об угрозах для США после разрешения Киеву бить по РФ

Картаполов рассказал об угрозах для США после разрешения Киеву бить по РФ - 31.05.2024 Украина.ру

Картаполов рассказал об угрозах для США после разрешения Киеву бить по РФ

Разрешение США на нанесение Украиной ударов по территории РФ никак не скажется на ходе спецоперации, но для США появятся угрозы. Об этом заявил 31 мая глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости

2024-05-31T10:10

2024-05-31T10:10

2024-05-31T10:10

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"На ходе СВО не скажется никак, они (угрозы. - Ред.) как были, так и останутся. А вот для них угрозы появятся. Потому что раз они повышают градус эскалации, хорошо, мы ответим. Асимметрично, но чувствительно", - сказал Картаполов.Ранее представитель Госдепа США заявил, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Президент РФ Владимир Путин ранее указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.

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новости, сша, джо байден, россия, владимир путин, госдума, нато, киев