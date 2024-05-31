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Ядерная война или мир на условиях США: Ищенко рассказал, для чего Запад предельно повышает ставки

Ядерная война или мир на условиях США: Ищенко рассказал, для чего Запад предельно повышает ставки - 31.05.2024 Украина.ру

Ядерная война или мир на условиях США: Ищенко рассказал, для чего Запад предельно повышает ставки

Ход Прибалтикой должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну на Украине других центрально-восточноевропейских стран. США хотят поставить Россию перед выбором – первой начать ядерную конфронтацию или согласиться на мир на американских условиях. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-05-31T04:40

2024-05-31T04:40

2024-05-31T04:40

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В кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт".Американский "ход Прибалтикой" должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну с Россией других центрально-восточноевропейских стран, рассказал эксперт.Не надо думать, что генералы НАТО не знают свои сильные и слабые стороны. Вряд ли они хотят устраивать на Украине грандиозные танковые баталии или вести с Россией позиционную войну по примеру Первой мировой войны, уточнил политолог.В принципе, контуры этой коалиции уже давно определились. Туда готова войти Швеция, которая готовится развернуть в Прибалтике свою бригаду, Финляндии также необходимо поддерживать родственную Эстонию, конечно Польша тоже не останется в стороне, добавил политолог.Германия должна стать знаковой страной в коалиции. Франция уже итак обещала послать на Украину пару тысяч своих военнослужащих. Румынию тоже будут толкать к войне, провоцируя гражданскую войну в Молдавии, заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.руО прогнозе военно-технических возможностей и ресурсов ВСУ можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше

https://ukraina.ru/20240530/1055368998.html

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