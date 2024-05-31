Ядерная война или мир на условиях США: Ищенко рассказал, для чего Запад предельно повышает ставки - 31.05.2024 Украина.ру
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Ядерная война или мир на условиях США: Ищенко рассказал, для чего Запад предельно повышает ставки
Ядерная война или мир на условиях США: Ищенко рассказал, для чего Запад предельно повышает ставки - 31.05.2024 Украина.ру
Ядерная война или мир на условиях США: Ищенко рассказал, для чего Запад предельно повышает ставки
Ход Прибалтикой должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну на Украине других центрально-восточноевропейских стран. США хотят поставить Россию перед выбором – первой начать ядерную конфронтацию или согласиться на мир на американских условиях. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-31T04:40
2024-05-31T04:40
новости
россия
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прибалтика
польша
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В кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт".Американский "ход Прибалтикой" должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну с Россией других центрально-восточноевропейских стран, рассказал эксперт.Не надо думать, что генералы НАТО не знают свои сильные и слабые стороны. Вряд ли они хотят устраивать на Украине грандиозные танковые баталии или вести с Россией позиционную войну по примеру Первой мировой войны, уточнил политолог.В принципе, контуры этой коалиции уже давно определились. Туда готова войти Швеция, которая готовится развернуть в Прибалтике свою бригаду, Финляндии также необходимо поддерживать родственную Эстонию, конечно Польша тоже не останется в стороне, добавил политолог.Германия должна стать знаковой страной в коалиции. Франция уже итак обещала послать на Украину пару тысяч своих военнослужащих. Румынию тоже будут толкать к войне, провоцируя гражданскую войну в Молдавии, заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.руО прогнозе военно-технических возможностей и ресурсов ВСУ можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
https://ukraina.ru/20240530/1055368998.html
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новости, россия, ростислав ищенко, украина, сша, нато, всу, прибалтика, польша, швеция, финляндия, ядерная война, румыния
Новости, Россия, Ростислав Ищенко, Украина, США, НАТО, ВСУ, Прибалтика, Польша, Швеция, Финляндия, ядерная война, Румыния

Ядерная война или мир на условиях США: Ищенко рассказал, для чего Запад предельно повышает ставки

04:40 31.05.2024
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкРепетиция торжественного парада ко Дню Независимости Белоруссии
Репетиция торжественного парада ко Дню Независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
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Ход Прибалтикой должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну на Украине других центрально-восточноевропейских стран. США хотят поставить Россию перед выбором – первой начать ядерную конфронтацию или согласиться на мир на американских условиях. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
В кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт".
Американский "ход Прибалтикой" должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну с Россией других центрально-восточноевропейских стран, рассказал эксперт.
Не надо думать, что генералы НАТО не знают свои сильные и слабые стороны. Вряд ли они хотят устраивать на Украине грандиозные танковые баталии или вести с Россией позиционную войну по примеру Первой мировой войны, уточнил политолог.
"Задача проста – поднять ставки до предела и поставить Россию перед выбором – первой начать ядерную конфронтацию или согласиться на мир на американских условиях", - отметил Ищенко.
В принципе, контуры этой коалиции уже давно определились. Туда готова войти Швеция, которая готовится развернуть в Прибалтике свою бригаду, Финляндии также необходимо поддерживать родственную Эстонию, конечно Польша тоже не останется в стороне, добавил политолог.
Германия должна стать знаковой страной в коалиции. Франция уже итак обещала послать на Украину пару тысяч своих военнослужащих. Румынию тоже будут толкать к войне, провоцируя гражданскую войну в Молдавии, заключил автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.ру
О прогнозе военно-технических возможностей и ресурсов ВСУ можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
Александр Полищук интервью
Вчера, 04:40
Александр Полищук: Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у ЧерниговаНам нужно создавать на фронте кризисные условия, когда ВСУ будут вынуждены перебрасывать резервы с разных направлений, которые в момент переброски, развертывания и ввода в бой будут попадать под наши дистанционные удары. Этим мы и занимаемся
 
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