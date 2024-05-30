Главное за ночь 30 мая - 30.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 30 мая
Главное за ночь 30 мая - 30.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 30 мая
ВС РФ в ночь на четверг нанесли массированный удар по объектам противника - взрывы раздавались в Винницкой, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. Украина.ру, 30.05.2024
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новости
россия
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нато
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ВС РФ в ночь на четверг нанесли массированный удар по объектам противника - взрывы раздавались в Винницкой, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях.Ночной удар пришелся по микрорайону, который примыкает к военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области Украины, - сообщили в подполье. Всего по городу нанесли минимум пять ударов, один из них - по укрытию для самолетов ВСУ на территории аэродрома.Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь восьми ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и перехвате восьми БПЛА над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма. Пять БПЛА также было уничтожено над Краснодарским краем.Россия будет рассматривать поставку F-16 Киеву как преднамеренное "сигнальное" действие НАТО в ядерной сфере, - Сергей Лавров.У стран НАТО есть только пять процентов систем ПВО, которые нужны для защиты стран-участниц в Центральной и Восточной Европе, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами обороны альянса.Крупный пожар на востоке Москвы тушат уже два вертолета - один из них Ми-26, на горящее на 4000 квадратных метров здание сброшено уже 200 тонн воды, сообщает МЧС России.
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новости, россия, сергей лавров, нато, f-16, черное море
Новости, Россия, Сергей Лавров, НАТО, F-16, Черное море

Главное за ночь 30 мая

08:08 30.05.2024 (обновлено: 08:10 30.05.2024)
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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ВС РФ в ночь на четверг нанесли массированный удар по объектам противника - взрывы раздавались в Винницкой, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Ночной удар пришелся по микрорайону, который примыкает к военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области Украины, - сообщили в подполье. Всего по городу нанесли минимум пять ударов, один из них - по укрытию для самолетов ВСУ на территории аэродрома.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь восьми ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и перехвате восьми БПЛА над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма. Пять БПЛА также было уничтожено над Краснодарским краем.
Россия будет рассматривать поставку F-16 Киеву как преднамеренное "сигнальное" действие НАТО в ядерной сфере, - Сергей Лавров.
У стран НАТО есть только пять процентов систем ПВО, которые нужны для защиты стран-участниц в Центральной и Восточной Европе, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами обороны альянса.
Крупный пожар на востоке Москвы тушат уже два вертолета - один из них Ми-26, на горящее на 4000 квадратных метров здание сброшено уже 200 тонн воды, сообщает МЧС России.
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
07:17
ВС РФ минимум пять раз ударили по Староконстантинову, поврежден аэродром ВСУВ ночь на четверг российские военные нанесли как минимум пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, передает РИА Новости
 
НовостиРоссияСергей ЛавровНАТОF-16Черное море
 
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Заголовок открываемого материала
08:08Главное за ночь 30 мая
07:50Байден может одобрить удары американским оружием вглубь России - New York Times
07:38Россия попытается вразумить Запад при помощи ядерного оружия — Лавров
07:17ВС РФ минимум пять раз ударили по Староконстантинову, поврежден аэродром ВСУ
07:02Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского
06:14Украинские обстрелы России и западные запреты — настоящие цели и задачи США и НАТО
06:00"Армия России не остановится". Военкор назвал причину по которой вся оборона ВСУ может рухнуть
05:50"На грани". Украинские эксперты о возможности перерастания спецоперации России на Украине в ядерную войну
05:50"Почему не идем вперед?": эксперт объяснил, как армия РФ выравнивает фронт между Липцами и Волчанском
05:45"Быстро только котята рождаются": Алехин о том, что сейчас происходит под Волчанском
05:40Полковник Алехин: ВС РФ взяли Ивановку и Берестовое, пока ВСУ тянули бригады под Липцы и Волчанск
05:30Наведались на аэродром в Староконстантинове: эксперт раскрыл, как ВС РФ разносят боевую авиацию ВСУ
05:22Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели
05:20"Открывается огонь на поражение": офицер рассказал, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат ВСУ
05:15Алексей Подберезкин: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
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05:09Союзники и партнеры России. Будет ли новая жизнь у Моста Дружбы
05:00"Тех, кого не жалко": подполковник запаса раскрыл, как киевский режим выстраивает свою линию обороны
04:45"Кровью и потом русского солдата": эксперт о том, почему нет волшебной палочки, чтобы переломить ход СВО
04:40Александр Полищук: Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова
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