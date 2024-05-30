https://ukraina.ru/20240530/1055376597.html

Главное за ночь 30 мая

Главное за ночь 30 мая - 30.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 30 мая

ВС РФ в ночь на четверг нанесли массированный удар по объектам противника - взрывы раздавались в Винницкой, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. Украина.ру, 30.05.2024

2024-05-30T08:08

2024-05-30T08:08

2024-05-30T08:10

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ВС РФ в ночь на четверг нанесли массированный удар по объектам противника - взрывы раздавались в Винницкой, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях.Ночной удар пришелся по микрорайону, который примыкает к военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области Украины, - сообщили в подполье. Всего по городу нанесли минимум пять ударов, один из них - по укрытию для самолетов ВСУ на территории аэродрома.Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь восьми ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и перехвате восьми БПЛА над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма. Пять БПЛА также было уничтожено над Краснодарским краем.Россия будет рассматривать поставку F-16 Киеву как преднамеренное "сигнальное" действие НАТО в ядерной сфере, - Сергей Лавров.У стран НАТО есть только пять процентов систем ПВО, которые нужны для защиты стран-участниц в Центральной и Восточной Европе, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами обороны альянса.Крупный пожар на востоке Москвы тушат уже два вертолета - один из них Ми-26, на горящее на 4000 квадратных метров здание сброшено уже 200 тонн воды, сообщает МЧС России.

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