https://ukraina.ru/20240315/1053891765.html
Агентурная разведка: эксперт объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подполье
Агентурная разведка: эксперт объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подполье - 15.03.2024 Украина.ру
Агентурная разведка: эксперт объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подполье
Классическое партизанское движение с открытыми силовыми выступлениями всегда было ближе к Белоруссии, где расположены густые леса. На Украине с партизанами было похуже, потому что в степях прятаться сложнее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-03-15T03:20
2024-03-15T03:20
2024-03-15T03:20
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За время спецоперации выросло качество российской агентурной разведки. На стороне противника активно работают подпольные группы. Но эти люди - вовсе не советские партизаны времен Великой Отечественной войны, рассказал обозреватель.Есть такое понятие партизанская емкость территории. Оно показывает, сколько людей могут самостоятельно действовать, не имея своей экономической базы в условиях работы вражеской контрразведки, добавил он.Этот показатель целиком и полностью зависит от географических и климатических условий на конкретной территории. Тут вспоминается Белоруссия с ее лесами и болотами, потому что в такой местности трудно организовать преследование партизан, подчеркнул специалист.На Украине с партизанщиной было похуже. Это степная зона, где им было сложнее спрятаться. Поэтому классическое партизанское движение с открытыми силовыми выступлениями было ближе к Белоруссии, где расположены густые леса, отметил эксперт. На Украине было развито именно подполье – законспирированное пребывание в населенных пунктах, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240313/1053856910.html
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новости, украина, белоруссия, партизаны, партизанское движение, россия, агент, сво
Новости, Украина, Белоруссия, партизаны, Партизанское движение, Россия, агент, СВО
Агентурная разведка: эксперт объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подполье
Классическое партизанское движение с открытыми силовыми выступлениями всегда было ближе к Белоруссии, где расположены густые леса. На Украине с партизанами было похуже, потому что в степях прятаться сложнее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
За время спецоперации выросло качество российской агентурной разведки. На стороне противника активно работают подпольные группы. Но эти люди - вовсе не советские партизаны времен Великой Отечественной войны, рассказал обозреватель.
Есть такое понятие партизанская емкость территории. Оно показывает, сколько людей могут самостоятельно действовать, не имея своей экономической базы в условиях работы вражеской контрразведки, добавил он.
Этот показатель целиком и полностью зависит от географических и климатических условий на конкретной территории. Тут вспоминается Белоруссия с ее лесами и болотами, потому что в такой местности трудно организовать преследование партизан, подчеркнул специалист.
На Украине с партизанщиной было похуже. Это степная зона, где им было сложнее спрятаться. Поэтому классическое партизанское движение с открытыми силовыми выступлениями было ближе к Белоруссии, где расположены густые леса, отметил эксперт.
На Украине было развито именно подполье – законспирированное пребывание в населенных пунктах, подытожил собеседник издания.