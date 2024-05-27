Сегодня он играет злодея: шеф-редактор Украина.ру о том, как деформировался Зеленский за 6 лет - 27.05.2024 Украина.ру
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Сегодня он играет злодея: шеф-редактор Украина.ру о том, как деформировался Зеленский за 6 лет
Сегодня он играет злодея: шеф-редактор Украина.ру о том, как деформировался Зеленский за 6 лет - 27.05.2024 Украина.ру
Сегодня он играет злодея: шеф-редактор Украина.ру о том, как деформировался Зеленский за 6 лет
Профессиональная деформация сыграла с Зеленским злую шутку. Из хорошего актера он превратился в плохого президента. Поэтому задолго до спецоперации Зеленский стал устранять своих политических оппонентов. Об этом в своей статье рассказал шеф-редактор Украина.ру Захар Виноградов
2024-05-27T04:00
2024-05-27T04:00
украина
запад
владимир зеленский
захар виноградов
иосиф сталин
сво
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Автор провел некую аналогию между профессией политика и артиста, у которых есть немало общего, однако различия тоже присутствуют, и существенные.“Политик может и должен подчинять себе обстоятельства, находить компромиссы ради главной цели. Он должен служить, а не прислуживать и помнить, кому служит - тем, кто его избрал, а не назначил. Это все противоречит сути артиста. Хотя цинизм и равнодушие к боли единиц, наверное, должны присутствовать и в деятельности политиков”, - отметил Виноградов.При этом, как полагает Виноградов, велико значение режиссера в этом процессе, роль которого в данном случае сыграл Запад.“Возможно, будь у Зеленского другие режиссеры, его роль президента была бы сыграна совсем по-другому и с другим результатом. Но, перефразируя известное выражение Иосифа Сталина про писателей, других режиссеров у него, Зеленского, нет. Просто он не в том кино и не у тех режиссеров снимается”, - заключил автор.В понедельник, 20 мая, юридические полномочия Зеленского подошли к концу: он потерял свою легитимность как президент Украины. И сегодня положение Зеленского незавидное, и некоторые косвенные обстоятельства свидетельствуют, что он готовит пути к отступлению, так как осознает некую усталость западных союзников от него и УкраиныКак ранее заявил в комментарии изданию Украина.ру политэксперт Михаил Павлив, политическая карьера Зеленского будет иметь отнюдь не счастливый конец."Вне зависимости от того, закончится СВО в этом или следующем году, для Зеленского все закончится очень плохо. Самым безболезненным для него вариантом будет то, что он покинет легитимно свой пост и просто уедет из страны. В худшем варианте его убьют. Недоброжелателей у него достаточно. Его могут убрать и заокеанские кураторы и кто-то из его окружения: военные или спецслужбы", - отметил эксперт.Незавидную судьбу предсказывали Зеленскому многие ясновидящие. Так, экстрасенс Галина Янко утверждает, что политик вскоре навсегда покинет Украину, осядет где-то за границей, питаться будет исключительно колбасой, а также будет мучиться от сердечно-сосудистых заболеваний.Как изменился Зеленский с 2019 года, вы можете узнать в полной версии статьи шеф-редактора Украина.ру Захара Виноградова: “Профессиональная деформация артиста Зеленского и тайны английского двора”.
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украина, запад, владимир зеленский, захар виноградов, иосиф сталин, сво
Украина, Запад, Владимир Зеленский, Захар Виноградов, Иосиф Сталин, СВО

Сегодня он играет злодея: шеф-редактор Украина.ру о том, как деформировался Зеленский за 6 лет

04:00 27.05.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Профессиональная деформация сыграла с Зеленским злую шутку. Из хорошего актера он превратился в плохого президента. Поэтому задолго до спецоперации Зеленский стал устранять своих политических оппонентов. Об этом в своей статье рассказал шеф-редактор Украина.ру Захар Виноградов
Автор провел некую аналогию между профессией политика и артиста, у которых есть немало общего, однако различия тоже присутствуют, и существенные.
Политик может и должен подчинять себе обстоятельства, находить компромиссы ради главной цели. Он должен служить, а не прислуживать и помнить, кому служит - тем, кто его избрал, а не назначил. Это все противоречит сути артиста. Хотя цинизм и равнодушие к боли единиц, наверное, должны присутствовать и в деятельности политиков”, - отметил Виноградов.
При этом, как полагает Виноградов, велико значение режиссера в этом процессе, роль которого в данном случае сыграл Запад.
Возможно, будь у Зеленского другие режиссеры, его роль президента была бы сыграна совсем по-другому и с другим результатом. Но, перефразируя известное выражение Иосифа Сталина про писателей, других режиссеров у него, Зеленского, нет. Просто он не в том кино и не у тех режиссеров снимается”, - заключил автор.
В понедельник, 20 мая, юридические полномочия Зеленского подошли к концу: он потерял свою легитимность как президент Украины. И сегодня положение Зеленского незавидное, и некоторые косвенные обстоятельства свидетельствуют, что он готовит пути к отступлению, так как осознает некую усталость западных союзников от него и Украины
Как ранее заявил в комментарии изданию Украина.ру политэксперт Михаил Павлив, политическая карьера Зеленского будет иметь отнюдь не счастливый конец.
"Вне зависимости от того, закончится СВО в этом или следующем году, для Зеленского все закончится очень плохо. Самым безболезненным для него вариантом будет то, что он покинет легитимно свой пост и просто уедет из страны. В худшем варианте его убьют. Недоброжелателей у него достаточно. Его могут убрать и заокеанские кураторы и кто-то из его окружения: военные или спецслужбы", - отметил эксперт.
Незавидную судьбу предсказывали Зеленскому многие ясновидящие. Так, экстрасенс Галина Янко утверждает, что политик вскоре навсегда покинет Украину, осядет где-то за границей, питаться будет исключительно колбасой, а также будет мучиться от сердечно-сосудистых заболеваний.
Как изменился Зеленский с 2019 года, вы можете узнать в полной версии статьи шеф-редактора Украина.ру Захара Виноградова: “Профессиональная деформация артиста Зеленского и тайны английского двора”.
 
УкраинаЗападВладимир ЗеленскийЗахар ВиноградовИосиф СталинСВО
 
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