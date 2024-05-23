Комбриг Нацгвардии Украины признал профессионализм ВС РФ под Харьковом
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Комбриг украинской Нацгвардии Александр, находящийся в районе села Липцы в пригороде Харькова, рассказал о профессионализме российских военных, передает телеканал CNN
Украинская армия столкнулась с обученными профессиональными солдатами, заявил комбриг.
"Мы можем это видеть по их оборудованию и тактике. Они не посылают кого попало в наступления", - отметил украинский офицер.
Также он раскритиковал фортификационные сооружения в Харьковской области, которые не были подготовлены к продвижению российских сил.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ также признавал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отмечал "тактический успех" российских войск.
В четверг в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Мэр города Игорь Терехов информировал об ударах ВС РФ по транспортной инфраструктуре Харькова и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.
06:30Для спокойствия Белгорода нужно брать Харьков: эксперт рассказал, почему нужна буферная зона на 500 кмЧтобы исключить ракетные обстрелы, глубину буферной зоны надо доводить до 300-500 км. При этом от Харькова до Белгорода по прямой примерно 65 километров, а до границы и того меньше – километров 35-40, то есть для создания минимальной буферной зоны ВС РФ надо взять Харьков. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко