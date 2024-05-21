Дрон ВСУ вновь атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранена женщина
21:50 21.05.2024 (обновлено: 21:51 21.05.2024)
© belregion.ruВячеслав Гладков
© belregion.ru
Движущийся по дороге автомобиль в Белгородском районе подвергся атаке Вооруженных силу Украины с помощью дрона-камикадзе, осколочное ранение получила водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Он уточнил, что инцидент произошел на трассе между селами Устинка и Ясные Зори.
"Пострадавшая с осколочным ранением бедра самообратилась в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно, от госпитализации отказалась", – говорится в телеграм-канале главы региона.
Только за сегодня водитель гражданского автомобиля стала второй, кого атаковал беспилотник ВСУ. Ранее в результате падения украинского дрона с последующей детонацией пострадала мирная жительница села Ржевка Шебекинского городского округа.
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