Дрон ВСУ вновь атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранена женщина - 21.05.2024 Украина.ру
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Дрон ВСУ вновь атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранена женщина
Дрон ВСУ вновь атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранена женщина - 21.05.2024 Украина.ру
Дрон ВСУ вновь атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранена женщина
Движущийся по дороге автомобиль в Белгородском районе подвергся атаке Вооруженных силу Украины с помощью дрона-камикадзе, осколочное ранение получила водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-05-21T21:50
2024-05-21T21:51
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
дроны
всу
сво
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Он уточнил, что инцидент произошел на трассе между селами Устинка и Ясные Зори. Только за сегодня водитель гражданского автомобиля стала второй, кого атаковал беспилотник ВСУ. Ранее в результате падения украинского дрона с последующей детонацией пострадала мирная жительница села Ржевка Шебекинского городского округа.Военный военный эксперт рассказал "Украина. ру" о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, дроны, всу, сво
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, дроны, ВСУ, СВО

Дрон ВСУ вновь атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранена женщина

21:50 21.05.2024 (обновлено: 21:51 21.05.2024)
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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Движущийся по дороге автомобиль в Белгородском районе подвергся атаке Вооруженных силу Украины с помощью дрона-камикадзе, осколочное ранение получила водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Он уточнил, что инцидент произошел на трассе между селами Устинка и Ясные Зори.
"Пострадавшая с осколочным ранением бедра самообратилась в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно, от госпитализации отказалась", – говорится в телеграм-канале главы региона.
Только за сегодня водитель гражданского автомобиля стала второй, кого атаковал беспилотник ВСУ. Ранее в результате падения украинского дрона с последующей детонацией пострадала мирная жительница села Ржевка Шебекинского городского округа.
Военный военный эксперт рассказал "Украина. ру" о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов.
Обстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
17 мая, 04:10
"Точка-У" разрушила подъезд в Белгороде: Онуфриенко объяснил, почему нужна масштабная операция на границеЧтобы обезопасить приграничье России, необходимо проведение стратегической наступательной операции масштабов, которых в этой войне еще не было. Нужно отодвинуть хотя бы на 150 километров всю линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныдроныВСУСВО
 
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Заголовок открываемого материала
21:50Дрон ВСУ вновь атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранена женщина
21:34Медведев: участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними
21:10Зеленский упрекнул Запад в желании сохранить связи с Россией
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