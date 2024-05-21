Дрон ВСУ вновь атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранена женщина

"Точка-У" разрушила подъезд в Белгороде: Онуфриенко объяснил, почему нужна масштабная операция на границе Чтобы обезопасить приграничье России, необходимо проведение стратегической наступательной операции масштабов, которых в этой войне еще не было. Нужно отодвинуть хотя бы на 150 километров всю линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко