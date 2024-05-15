https://ukraina.ru/20240515/1055061162.html

"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов

"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов - 15.05.2024 Украина.ру

"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов

Минобороны РФ обязано защитить российских граждан, даже если они живут в пяти километрах от границы с Украиной. Возможно, наступление на Харьков – это не лучший вариант, но он неизбежен. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-05-15T05:40

2024-05-15T05:40

2024-05-15T05:40

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К сожалению, в российской армии пока полностью не решена проблема противодействия вражеским дронам и насыщения армии собственными БПЛА. Если не решить эту проблему, то продвижение пехотных частей ВС РФ постоянно будет затруднено, рассказал обозреватель.Он выразил уверенность, что в остальном войска готовы к наступлению на Харьков. Город надо как минимум блокировать, не позволяя ВСУ обстреливать Белгородскую область из беспилотников и РСЗО, добавил он.Он подчеркнул, что Министерство обороны РФ обязано защитить российских граждан, даже если они живут в пяти километрах от границы с противником. Возможно, наступление на Харьков – это не лучший вариант, но такой вариант неизбежен, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240514/1055042946.html

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новости, россия, харьков, белгород, алексей живов, минобороны, обстрелы, бпла, граница, украина, сво, наступление, вс рф