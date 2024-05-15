"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов - 15.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240515/1055061162.html
"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов
"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов - 15.05.2024 Украина.ру
"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов
Минобороны РФ обязано защитить российских граждан, даже если они живут в пяти километрах от границы с Украиной. Возможно, наступление на Харьков – это не лучший вариант, но он неизбежен. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-05-15T05:40
2024-05-15T05:40
новости
россия
харьков
белгород
алексей живов
минобороны
обстрелы
бпла
граница
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0c/1055016976_0:0:1346:757_1920x0_80_0_0_f71c28a4f8094e35d11a67edc635f526.jpg
К сожалению, в российской армии пока полностью не решена проблема противодействия вражеским дронам и насыщения армии собственными БПЛА. Если не решить эту проблему, то продвижение пехотных частей ВС РФ постоянно будет затруднено, рассказал обозреватель.Он выразил уверенность, что в остальном войска готовы к наступлению на Харьков. Город надо как минимум блокировать, не позволяя ВСУ обстреливать Белгородскую область из беспилотников и РСЗО, добавил он.Он подчеркнул, что Министерство обороны РФ обязано защитить российских граждан, даже если они живут в пяти километрах от границы с противником. Возможно, наступление на Харьков – это не лучший вариант, но такой вариант неизбежен, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240514/1055042946.html
россия
харьков
белгород
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0c/1055016976_158:0:1167:757_1920x0_80_0_0_474b5027e4e97ce7939fc4a5bbc6bc8a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, белгород, алексей живов, минобороны, обстрелы, бпла, граница, украина, сво, наступление, вс рф
Новости, Россия, Харьков, Белгород, Алексей Живов, Минобороны, обстрелы, БПЛА, граница, Украина, СВО, наступление, ВС РФ

"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов

05:40 15.05.2024
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород, обрушение дома в результате удара ВСУ
Белгород, обрушение дома в результате удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Читать в
Минобороны РФ обязано защитить российских граждан, даже если они живут в пяти километрах от границы с Украиной. Возможно, наступление на Харьков – это не лучший вариант, но он неизбежен. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
К сожалению, в российской армии пока полностью не решена проблема противодействия вражеским дронам и насыщения армии собственными БПЛА. Если не решить эту проблему, то продвижение пехотных частей ВС РФ постоянно будет затруднено, рассказал обозреватель.
Он выразил уверенность, что в остальном войска готовы к наступлению на Харьков. Город надо как минимум блокировать, не позволяя ВСУ обстреливать Белгородскую область из беспилотников и РСЗО, добавил он.
"Линию фронта надо отодвигать. Иначе киевский режим на постоянной основе будет терроризировать наши регионы. Дело не в том, выгодно или невыгодно нам идти на Харьков. У нас есть Конституция. Там четко сказано, что Минобороны обязано защищать жизни и имущество граждан РФ от военных угроз", - отметил Живов.
Он подчеркнул, что Министерство обороны РФ обязано защитить российских граждан, даже если они живут в пяти километрах от границы с противником. Возможно, наступление на Харьков – это не лучший вариант, но такой вариант неизбежен, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Голубовский интервью
Вчера, 07:03
Дмитрий Голубовский: С фигурой Белоусова на посту главы Минобороны РФ согласны и патриоты, и рыночникиМинобороны — это ключевое ведомство, которое будет отвечать за экономический рост в стране, потому что военные расходы являются драйвером роста
 
НовостиРоссияХарьковБелгородАлексей ЖивовМинобороныобстрелыБПЛАграницаУкраинаСВОнаступлениеВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
05:50Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области
05:42"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу
05:40"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов
05:37Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
05:31Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
05:30Предпоследнее китайское предупреждение: Алексей Живов рассказал, куда дотянутся ядерные "Искандеры"
05:25Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки
05:20Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника"
05:10Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ
05:00Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направлении
04:50Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову"
04:40Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом
04:30"Захватить столицу и ядерный чемоданчик": военный эксперт рассказал, что задумал Запад в отношении РФ
04:20"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО
04:10Священная война против сатанизма: Роман Алёхин рассказал о тактическом символе группировки "Север"
04:00"После этого – война": военный эксперт о том, что станет для Запада последним предупреждением России
03:45ВСУ не выдержат и порвутся: Живов рассказал, чем обернется для врага открытие Харьковского фронта
03:30"Запад похож на гопника": военный эксперт раскрыл, как НАТО хочет победить Россию в молниеносной войне
03:15"Это война на истощение": военный политолог рассказал, что в ближайшее время ждет Харьков
Лента новостейМолния