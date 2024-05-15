"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород, обрушение дома в результате удара ВСУ
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Минобороны РФ обязано защитить российских граждан, даже если они живут в пяти километрах от границы с Украиной. Возможно, наступление на Харьков – это не лучший вариант, но он неизбежен. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
К сожалению, в российской армии пока полностью не решена проблема противодействия вражеским дронам и насыщения армии собственными БПЛА. Если не решить эту проблему, то продвижение пехотных частей ВС РФ постоянно будет затруднено, рассказал обозреватель.
Он выразил уверенность, что в остальном войска готовы к наступлению на Харьков. Город надо как минимум блокировать, не позволяя ВСУ обстреливать Белгородскую область из беспилотников и РСЗО, добавил он.
"Линию фронта надо отодвигать. Иначе киевский режим на постоянной основе будет терроризировать наши регионы. Дело не в том, выгодно или невыгодно нам идти на Харьков. У нас есть Конституция. Там четко сказано, что Минобороны обязано защищать жизни и имущество граждан РФ от военных угроз", - отметил Живов.
Он подчеркнул, что Министерство обороны РФ обязано защитить российских граждан, даже если они живут в пяти километрах от границы с противником. Возможно, наступление на Харьков – это не лучший вариант, но такой вариант неизбежен, подытожил собеседник издания.
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