https://ukraina.ru/20240517/1055131297.html

Путин рассказал о задачах нового главы МО и объяснил отсутствие РФ на саммите мира в Швейцарии

Путин рассказал о задачах нового главы МО и объяснил отсутствие РФ на саммите мира в Швейцарии - 17.05.2024 Украина.ру

Путин рассказал о задачах нового главы МО и объяснил отсутствие РФ на саммите мира в Швейцарии

Новый министр обороны России Андрей Белоусов является лучшим экономистом страны, способным координировать деятельность МО РФ со всеми ведомствами, заявил 17 мая президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с журналистами

2024-05-17T14:43

2024-05-17T14:43

2024-05-17T14:46

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Глава государства напомнил, что уровень расходов на оборону в стране составляет 6.7 ВВП в этом году. С учетом всей силовой составляющей государства, эта сумма превысит восемь процентов. В этой системе Министерство обороны играет ключевую роль.Путин подчеркнул, что такие расходы не критичны, возможности бюджета позволяют траты, однако новый министр обороны сможет наиболее точно координировать деятельность МО со всеми министерствами и ведомствами.Отвечая на вопрос о предстоящем саммите в Швейцарии по Украине, глава российского государства констатировал, что так называемая формула мира Владимира Зеленского, которой предусмотрен отход подразделений ВС РФ на границы 1991 года, "основана на хотелках", а не на "реальной ситуации" и ее "невозможно обсуждать"."Хотели победить нас на поле боя, не получилось. А теперь выставляют нам условия. Вы что, с дуба рухнули? С какой стати? Мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле", - сказал президент.Он добавил, что российская сторона была готова принять участие в конференции, однако ее не пригласили.Ранее в МИД России объяснили, зачем странам следует отказаться от участия в швейцарском саммите по Украине. Почему анонсированная на 15-16 июня конференция не имеет смысла читайте по ссылке.

https://ukraina.ru/20240517/1055128142.html

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новости, россия, швейцария, украина, владимир путин, андрей белоусов, владимир зеленский, переговоры, сво, спецоперация