https://ukraina.ru/20240517/1055131297.html
Путин рассказал о задачах нового главы МО и объяснил отсутствие РФ на саммите мира в Швейцарии
Путин рассказал о задачах нового главы МО и объяснил отсутствие РФ на саммите мира в Швейцарии - 17.05.2024 Украина.ру
Путин рассказал о задачах нового главы МО и объяснил отсутствие РФ на саммите мира в Швейцарии
Новый министр обороны России Андрей Белоусов является лучшим экономистом страны, способным координировать деятельность МО РФ со всеми ведомствами, заявил 17 мая президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с журналистами
2024-05-17T14:43
2024-05-17T14:43
2024-05-17T14:46
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Глава государства напомнил, что уровень расходов на оборону в стране составляет 6.7 ВВП в этом году. С учетом всей силовой составляющей государства, эта сумма превысит восемь процентов. В этой системе Министерство обороны играет ключевую роль.Путин подчеркнул, что такие расходы не критичны, возможности бюджета позволяют траты, однако новый министр обороны сможет наиболее точно координировать деятельность МО со всеми министерствами и ведомствами.Отвечая на вопрос о предстоящем саммите в Швейцарии по Украине, глава российского государства констатировал, что так называемая формула мира Владимира Зеленского, которой предусмотрен отход подразделений ВС РФ на границы 1991 года, "основана на хотелках", а не на "реальной ситуации" и ее "невозможно обсуждать"."Хотели победить нас на поле боя, не получилось. А теперь выставляют нам условия. Вы что, с дуба рухнули? С какой стати? Мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле", - сказал президент.Он добавил, что российская сторона была готова принять участие в конференции, однако ее не пригласили.Ранее в МИД России объяснили, зачем странам следует отказаться от участия в швейцарском саммите по Украине. Почему анонсированная на 15-16 июня конференция не имеет смысла читайте по ссылке.
https://ukraina.ru/20240517/1055128142.html
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новости, россия, швейцария, украина, владимир путин, андрей белоусов, владимир зеленский, переговоры, сво, спецоперация
Новости, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Владимир Зеленский, переговоры, СВО, Спецоперация
Путин рассказал о задачах нового главы МО и объяснил отсутствие РФ на саммите мира в Швейцарии
14:43 17.05.2024 (обновлено: 14:46 17.05.2024)
Новый министр обороны России Андрей Белоусов является лучшим экономистом страны, способным координировать деятельность МО РФ со всеми ведомствами, заявил 17 мая президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с журналистами
Глава государства напомнил, что уровень расходов на оборону в стране составляет 6.7 ВВП в этом году. С учетом всей силовой составляющей государства, эта сумма превысит восемь процентов. В этой системе Министерство обороны играет ключевую роль.
Путин подчеркнул, что такие расходы не критичны, возможности бюджета позволяют траты, однако новый министр обороны сможет наиболее точно координировать деятельность МО со всеми министерствами и ведомствами.
"Второе, что он должен будет сделать – он должен будет раскрыть Министерство обороны для конструктивной работы с научными центрами, с участниками экономической деятельности, с производителями тех военно-технических изделий и тех компонентов, которые нужны для производства военной техники" - сказал Владимир Путин.
Отвечая на вопрос о предстоящем саммите в Швейцарии по Украине, глава российского государства констатировал, что так называемая формула мира Владимира Зеленского, которой предусмотрен отход подразделений ВС РФ на границы 1991 года, "основана на хотелках", а не на "реальной ситуации" и ее "невозможно обсуждать".
"Хотели победить нас на поле боя, не получилось. А теперь выставляют нам условия. Вы что, с дуба рухнули? С какой стати? Мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле", - сказал президент.
Он добавил, что российская сторона была готова принять участие в конференции, однако ее не пригласили.
Ранее в МИД России объяснили,
зачем странам следует отказаться от участия в швейцарском саммите по Украине. Почему анонсированная на 15-16 июня конференция не имеет смысла читайте по ссылке
.