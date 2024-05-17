https://ukraina.ru/20240517/1055134373.html

Совет ЕС примет решение по передаче российских активов Киеву, источник назвал срок

Совет ЕС примет решение по передаче российских активов Киеву, источник назвал срок - 17.05.2024 Украина.ру

Совет ЕС примет решение по передаче российских активов Киеву, источник назвал срок

Совет Европейского союза планирует утвердить решение по использованию доходов от замороженных суверенных активов России для военной помощи Украине на заседании 21 мая. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на европейский источник

2024-05-17T15:33

2024-05-17T15:33

2024-05-17T15:33

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саудовская аравия

жозеп боррель

ес

дмитрий песков

активы

замороженные активы

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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель в конце апреля озвучил механизм изъятия замороженных российских активов. Передать средства планируют Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".По его словам, наиболее красноречивый призыв более трезво рассматривать такие вопросы был от от главы Европейского Центробанк Кристин Лагард. Она заявила, что потенциальное принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы.Газета The Financial Times ранее писала, что министры финансов стран "Группы двадцати" (G20) выступают против конфискации российских активов. В частности, представители Саудовской Аравии и Индонезии. США, Канада, а также некоторые члены правительства Великобритании выступают "за". При этом Германия, Италия, Франция, Япония проявляют осторожность в вопросе конфискации.

https://ukraina.ru/20240503/1054871522.html

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новости, украина, россия, саудовская аравия, жозеп боррель, ес, дмитрий песков, активы, замороженные активы