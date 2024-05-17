Зеленский увеличил штрафы для уклонистов в несколько тысяч раз - 17.05.2024 Украина.ру
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Зеленский увеличил штрафы для уклонистов в несколько тысяч раз
Зеленский увеличил штрафы для уклонистов в несколько тысяч раз - 17.05.2024 Украина.ру
Зеленский увеличил штрафы для уклонистов в несколько тысяч раз
В пятницу, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, увеличивающий штрафы для уклонистов от службы в армии страны. Платить десятки тысяч гривен предстоит военнообязанным за неявку в военкоматы, в случае отсутствия регистрации и другое
2024-05-17T15:05
2024-05-17T15:38
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мобилизация
всу
сво
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Согласно подписанному документу, за неявку по повестке или не обновление учетных данных украинец получит заочный штраф в размере до 25,5 тысяч гривен. Если он не заплатит нужную сумму, ему могут заблокировать счета.Ранее украинцам в случае отсутствия регистрации или устаревших данных грозил штраф до 850 гривен. Для должностных и юридических лиц уклонение от службы в Вооруженных силах Украины обойдется в 34-59 тысяч гривен.Предприятия, которые игнорируют необходимость ведения воинского учета сотрудников, будут оштрафованы на 34 тысячи гривен.Напомним, 9 мая указ об увеличении штрафов за уклонение от службы поддержал 256 голосами украинский парламент. Тогда уточнялось, что помимо штрафов уклоняющихся от службы в ВСУ также могут посадить в тюрьму на срок от трех до пяти лет.Ранее Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных. Тотальная мобилизация, узурпация власти и дефицит электроэнергии: "Украина.ру" рассказала, что ждет Незалежную в мае.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО

Зеленский увеличил штрафы для уклонистов в несколько тысяч раз

15:05 17.05.2024 (обновлено: 15:38 17.05.2024)
 
© Телеграм @kyivodaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Телеграм @kyivoda
Читать в
В пятницу, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, увеличивающий штрафы для уклонистов от службы в армии страны. Платить десятки тысяч гривен предстоит военнообязанным за неявку в военкоматы, в случае отсутствия регистрации и другое
Согласно подписанному документу, за неявку по повестке или не обновление учетных данных украинец получит заочный штраф в размере до 25,5 тысяч гривен. Если он не заплатит нужную сумму, ему могут заблокировать счета.
Ранее украинцам в случае отсутствия регистрации или устаревших данных грозил штраф до 850 гривен. Для должностных и юридических лиц уклонение от службы в Вооруженных силах Украины обойдется в 34-59 тысяч гривен.
Предприятия, которые игнорируют необходимость ведения воинского учета сотрудников, будут оштрафованы на 34 тысячи гривен.
Напомним, 9 мая указ об увеличении штрафов за уклонение от службы поддержал 256 голосами украинский парламент. Тогда уточнялось, что помимо штрафов уклоняющихся от службы в ВСУ также могут посадить в тюрьму на срок от трех до пяти лет.
Ранее Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных.
Тотальная мобилизация, узурпация власти и дефицит электроэнергии: "Украина.ру" рассказала, что ждет Незалежную в мае.
киев - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
3 мая, 06:13
Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равныВ украинском экспертном сообществе начинают подозревать, что европейский вектор ведет украинцев куда-то не туда. Эксперты думают над тем, удастся ли когда-нибудь выпить давно обещанный властями Украины кофе на набережной в Ялте
 
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