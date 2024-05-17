Зеленский увеличил штрафы для уклонистов в несколько тысяч раз
15:05 17.05.2024 (обновлено: 15:38 17.05.2024)
© Телеграм @kyivodaВладимир Зеленский
© Телеграм @kyivoda
В пятницу, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, увеличивающий штрафы для уклонистов от службы в армии страны. Платить десятки тысяч гривен предстоит военнообязанным за неявку в военкоматы, в случае отсутствия регистрации и другое
Согласно подписанному документу, за неявку по повестке или не обновление учетных данных украинец получит заочный штраф в размере до 25,5 тысяч гривен. Если он не заплатит нужную сумму, ему могут заблокировать счета.
Ранее украинцам в случае отсутствия регистрации или устаревших данных грозил штраф до 850 гривен. Для должностных и юридических лиц уклонение от службы в Вооруженных силах Украины обойдется в 34-59 тысяч гривен.
Предприятия, которые игнорируют необходимость ведения воинского учета сотрудников, будут оштрафованы на 34 тысячи гривен.
Напомним, 9 мая указ об увеличении штрафов за уклонение от службы поддержал 256 голосами украинский парламент. Тогда уточнялось, что помимо штрафов уклоняющихся от службы в ВСУ также могут посадить в тюрьму на срок от трех до пяти лет.
Ранее Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных.
Тотальная мобилизация, узурпация власти и дефицит электроэнергии: "Украина.ру" рассказала, что ждет Незалежную в мае.
3 мая, 06:13Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равныВ украинском экспертном сообществе начинают подозревать, что европейский вектор ведет украинцев куда-то не туда. Эксперты думают над тем, удастся ли когда-нибудь выпить давно обещанный властями Украины кофе на набережной в Ялте