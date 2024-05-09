Штрафы для уклонистов на Украине выросли в несколько раз
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Верховная Рада подержала законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения. Такое решение в несколько раз увеличивает штрафы для уклонистов от службы в украинской армии
Документ был принят 256 голосами "за", никто не высказался против и четыре парламентария воздержались.
Если ранее украинцам в случае отсутствия регистрации или устаревших данных грозил штраф до 850 гривен, то теперь за уклонение от мобилизации в военное время они должны будут отдать от 17-25,5 тысяч гривен (первое или повторное нарушение).
Для должностных и юридических лиц уклонение от службы в Вооруженных силах Украины обойдется в 34-59 тысяч гривен.
За уклонение от регистрации и несвоевременную актуализацию данных сначала будет наложен минимальный штраф в размере 17 тысяч гривен. Предприятия, которые игнорируют необходимость ведения воинского учета сотрудников, будут оштрафованы на 34 тысячи гривен.
Помимо штрафов уклонистов также могут посадить в тюрьму на срок от трех до пяти лет. Уголовная ответственность возникает, когда военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил "боевую повестку", но не явился в военкомат.
Законопроект, одобренный парламентом, должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, после чего новые штрафы для уклонистов вступят в силу.
3 мая, 18:30Штрафы за нарушение воинского учета на Украине вырастут в 5 раз, а полномочия военкомов расширятся Комитет Верховной Рады одобрил законопроект, который предусматривает ужесточение наказаний за нарушение воинского учета и уклонение от мобилизации. В документе прописано существенное расширение полномочий работников военкоматов (центров территориального комплектования – ТЦК), сообщил зампред комитета Андрей Осадчук