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Штрафы для уклонистов на Украине выросли в несколько раз

Штрафы для уклонистов на Украине выросли в несколько раз - 09.05.2024 Украина.ру

Штрафы для уклонистов на Украине выросли в несколько раз

Верховная Рада подержала законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения. Такое решение в несколько раз увеличивает штрафы для уклонистов от службы в украинской армии

2024-05-09T11:16

2024-05-09T11:16

2024-05-09T11:16

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украина

верховная рада

уклонисты

мобилизация

всу

сво

спецоперация

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Документ был принят 256 голосами "за", никто не высказался против и четыре парламентария воздержались.Если ранее украинцам в случае отсутствия регистрации или устаревших данных грозил штраф до 850 гривен, то теперь за уклонение от мобилизации в военное время они должны будут отдать от 17-25,5 тысяч гривен (первое или повторное нарушение).Для должностных и юридических лиц уклонение от службы в Вооруженных силах Украины обойдется в 34-59 тысяч гривен.За уклонение от регистрации и несвоевременную актуализацию данных сначала будет наложен минимальный штраф в размере 17 тысяч гривен. Предприятия, которые игнорируют необходимость ведения воинского учета сотрудников, будут оштрафованы на 34 тысячи гривен.Помимо штрафов уклонистов также могут посадить в тюрьму на срок от трех до пяти лет. Уголовная ответственность возникает, когда военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил "боевую повестку", но не явился в военкомат. Законопроект, одобренный парламентом, должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, после чего новые штрафы для уклонистов вступят в силу.

https://ukraina.ru/20240503/1054886854.html

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новости, украина, верховная рада, уклонисты, мобилизация, всу, сво, спецоперация