Штрафы для уклонистов на Украине выросли в несколько раз - 09.05.2024 Украина.ру
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Штрафы для уклонистов на Украине выросли в несколько раз
Штрафы для уклонистов на Украине выросли в несколько раз - 09.05.2024 Украина.ру
Штрафы для уклонистов на Украине выросли в несколько раз
Верховная Рада подержала законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения. Такое решение в несколько раз увеличивает штрафы для уклонистов от службы в украинской армии
2024-05-09T11:16
2024-05-09T11:16
новости
украина
верховная рада
уклонисты
мобилизация
всу
сво
спецоперация
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Документ был принят 256 голосами "за", никто не высказался против и четыре парламентария воздержались.Если ранее украинцам в случае отсутствия регистрации или устаревших данных грозил штраф до 850 гривен, то теперь за уклонение от мобилизации в военное время они должны будут отдать от 17-25,5 тысяч гривен (первое или повторное нарушение).Для должностных и юридических лиц уклонение от службы в Вооруженных силах Украины обойдется в 34-59 тысяч гривен.За уклонение от регистрации и несвоевременную актуализацию данных сначала будет наложен минимальный штраф в размере 17 тысяч гривен. Предприятия, которые игнорируют необходимость ведения воинского учета сотрудников, будут оштрафованы на 34 тысячи гривен.Помимо штрафов уклонистов также могут посадить в тюрьму на срок от трех до пяти лет. Уголовная ответственность возникает, когда военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил "боевую повестку", но не явился в военкомат. Законопроект, одобренный парламентом, должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, после чего новые штрафы для уклонистов вступят в силу.
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новости, украина, верховная рада, уклонисты, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Верховная Рада, уклонисты, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация

Штрафы для уклонистов на Украине выросли в несколько раз

11:16 09.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
Верховная Рада подержала законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения. Такое решение в несколько раз увеличивает штрафы для уклонистов от службы в украинской армии
Документ был принят 256 голосами "за", никто не высказался против и четыре парламентария воздержались.
Если ранее украинцам в случае отсутствия регистрации или устаревших данных грозил штраф до 850 гривен, то теперь за уклонение от мобилизации в военное время они должны будут отдать от 17-25,5 тысяч гривен (первое или повторное нарушение).
Для должностных и юридических лиц уклонение от службы в Вооруженных силах Украины обойдется в 34-59 тысяч гривен.
За уклонение от регистрации и несвоевременную актуализацию данных сначала будет наложен минимальный штраф в размере 17 тысяч гривен. Предприятия, которые игнорируют необходимость ведения воинского учета сотрудников, будут оштрафованы на 34 тысячи гривен.
Помимо штрафов уклонистов также могут посадить в тюрьму на срок от трех до пяти лет. Уголовная ответственность возникает, когда военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил "боевую повестку", но не явился в военкомат.
Законопроект, одобренный парламентом, должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, после чего новые штрафы для уклонистов вступят в силу.
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
3 мая, 18:30
Штрафы за нарушение воинского учета на Украине вырастут в 5 раз, а полномочия военкомов расширятся Комитет Верховной Рады одобрил законопроект, который предусматривает ужесточение наказаний за нарушение воинского учета и уклонение от мобилизации. В документе прописано существенное расширение полномочий работников военкоматов (центров территориального комплектования – ТЦК), сообщил зампред комитета Андрей Осадчук
 
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