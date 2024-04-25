https://ukraina.ru/20240425/1054724661.html

Хуже, чем прибалтийские "негры". Украина отказалась от своих беженцев

Хуже, чем прибалтийские "негры". Украина отказалась от своих беженцев - 25.04.2024 Украина.ру

Хуже, чем прибалтийские "негры". Украина отказалась от своих беженцев

Второй день в украинских пабликах обсуждают тему об отказе в консульских услугах мужчинам призывного возраста за рубежом. Масла в огонь традиционно подлила Польша, власти которой заявили, что готовы будут выдать уклонистов Родине

2024-04-25T15:43

2024-04-25T15:43

2024-04-25T15:55

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Своими впечатлениями и размышлениями поделились украинские эксперты, мнения которых разделись: некоторые считают справедливым то, что украинцы, не желающие защищать свою страну, не имеют права называться ее гражданами.Блогер Андрей Сапунов (бежавший из Украины вплавь через Днестр в 2023 году)Украина отказалась от своих граждан-мужчин за границейХотя закон о мобилизации вступает в силу 17 мая, решили пойти на опережение. С сегодняшнего дня МИД Украины объявил, что прекращает оказание консульских услуг для граждан Украины мужского пола 18-60 лет. Что имеется ввиду под консульскими услугами:- выдача загранпаспортов. Теперь всё: если кто-то теряет загранпаспорт или закончился срок его действия, новый украинский паспорт ему не получить - только справка на возвращение на Родину, где его не паспорт ждет, а военный билет и повестка. Езжай на фронт или будь нелегалом без паспорта - всё предельно чётко- нельзя будет заключить брак или развестись- нельзя будет нотариальным образом заверить документы, то есть любая работа с завещаниями, доверенностями- нельзя будет удостоверять личность за рубежом, получать дубликаты документов и так далее.Когда говорят о том, что граждане бывают нескольких сортов, то часто упоминают Латвию, Эстонию, где есть граждане, а есть неграждане. И в паспортах последних так и записано, что они не являются вообще гражданами, "паспорт чужого", как из фантастического фильма про чудовищ, Alien's passport. Из-за сокращения "НЕГражданин" появилось обиходное слово "негры", "негры Прибалтики". Так вот, эти "негры" имеют право на получение документов в консульствах за границей, и их... не призывают в армию Латвии и Эстонии. Так что прибалтийские "негры" находятся в отличном положении по сравнению с гражданами Украины в данный момент. Большинство моих знакомых не верило в то, что ограничения дойдут до такой степени, но... Скажу так, за последние два года произошло многое из того, во что большинство людей не верило. Здравствуй, XXI век, здравствуй, новая реальность!Политолог Янина СоколовскаяЯ так поняла, что всем не нравится личное решение [главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы об отказе в выдаче гражданам Украины документов за рубежом? Dас огорчает, что теперь ни паспорт получить, ни доверенность заверить у украинских консулов нельзя? Dы понимаете, что это - нивелирование Конституции, нарушение прав человека и вообще незаконно?А когда вы пять лет назад по приколу голосовали за КВН, вам все нравилось? Когда смеялись над профи, которые предупреждали, что от осинки не бывают апельсинки? и что из клоунады может получиться только цирк - вам же весело было?Ну что ж, смейтесь теперь - без права выбора и выборов, без паспортов и без законов.ПС в ответ на ваши предположения: у меня в семье нет мужчин призывного возраста, а друзья либо мобилизованы и служат, либо погибли или пропали без вести. Мне болит справедливость. Точнее - ее отсутствие.Врач и блогер Иван ЧерненкоРиторическое. Те, кто пишут, что решение МИД ослабляет страну, вы реально верите, что до этого на границе была очередь из желающих вернуться? Очереди не будет до конца войны, или пока страны Европы не начнут уменьшать социальную поддержку. Пора это признать и не обманывать хотя бы самих себя.Журналист Иван Яковина*Слушайте, но это же и правда нечестно: жить за границей и даже не вставать на военный учет, когда твою страну и твой народ хотят уничтожить, когда другие на войне теряют руки-ноги и даже жизнь. Если уж сбежал, если выбрал себе другую страну, то какие можно претензии выдвигать воюющей Украине? Наверное, могут быть какие-то исключения, но в массе это слишком хитрож..о и несправедливо, имхо.Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович"Запрет консульского обслуживания украинцев и выдачи паспортов за рубежом ─ откровенно противоправный и исключительно вредительский шаг. Поскольку многие восприняли эту новость скорее на эмоциях, не осознав ее содержания и реальных последствий, объясню по пунктам, почему ничего, кроме вреда, это решение не принесет. 1. Представление, что едва ли не все украинцы за границей – уклонисты, которые "переплыли Тису" или уехали за взятку – чушь. На самом деле, большинство украинских граждан находятся за границей абсолютно законно... Они имеют вид на жительство или временную защиту. Как правило, имеют за границей жену, детей или родителей. И не нарушали ни украинские законы, ни законы стран пребывания.2. Так же ошибочно и представление, что Украина им всем безразлична, раз они не защищают ее с оружием в руках. Подобную же претензию можно предъявить и любым гражданским в Украине... Но в последнее время в Украине при активном содействии власти нагнетается "классовая ненависть" к находящимся за рубежом украинцам... Власть намеренно создает линии раскола, ослабляя национальное единство, о котором она так любит поговорить.3. Согласно статье 36 закона "О воинской обязанности и военной службе" военный учет граждан Украины, проживающих за границей, не ведется. И никогда не велся. Поэтому у многих украинцев за рубежом нет военно-учетных документов. Но ни их вины, ни нарушения закона в этом нет. Лишение их консульских услуг является абсурдным и противоправным.4. Одним из краеугольных камней нашей демократии есть слова из 19 статьи Конституции: "Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины". Когда заместитель министра иностранных дел Сибига (только что переведенный в МИД экс-заместитель Ермака) своим письмом останавливает предоставление гражданам гарантированного права на получение украинских документов или консульских услуг, это откровенный беспредел, который нарушает Конституцию и законы.5. Кулеба оправдывает этот произвол ссылкой на недавние изменения в закон о мобилизации. Но эти изменения вступают в силу только 18 мая. К тому времени МИД обязан действовать на основе действующего на сегодняшний день законодательства. После 18 мая действительно вводится военный учет украинцев за границей, но реально он заработает еще позже, поскольку правительство должно еще определить, как украинцы за границей могут получать и обновлять военно-учетные документы.6. Ни один закон, в т.ч. новый закон о мобилизации, не запрещает гражданам получать паспорта за границей. Поэтому правительственное постановление от 23 апреля, которое не позволяет выдавать мужчинам паспорта за границей, несмотря на то, стоит ли человек на военном учете – тем более является противоправным и вредительским.7. Вообще сложно понять, какова цель военного учета украинцев за границей и отказ в выдаче паспортов или предоставлении консульских услуг гражданам без действующих военно-учетных документов. Чего власть хочет добиться? Мобилизовать зарубежных украинцев? Но ведь очевидно, что служить пойдут только те из них, кто сам этого захочет...8. Очевидно, власть стремится заставить украинцев поскорее вернуться нв Украину. Однако результат будет прямо противоположным. Абсолютное большинство из них не бросит работу, обучение, жен, детей или родителей, чтобы поехать в путешествие в один конец на Украину прямо сейчас. Мы можем относиться к этому как угодно, но следует понимать, что именно так и будет. 9. "Вот и здорово! Пусть там и остаются!" Когда встречаю такую реакцию, понимаю, что находящиеся в эпицентре демографической катастрофы люди не совсем осознают ее масштабы и важность борьбы за возвращение каждого человека .Очевидно, что вернуть людей можно только поощрениями, а не хейтом, угрозами и ограничениями в правах. В 2023 году в Украине родилось только 180 тысяч детей, а умерли почти 600 тысяч человек. Добавьте к этому продолжающийся выезд людей, прежде всего женщин и детей, из страны, и вы поймете, что речь идет о стремительном вымирании Украины...10... Кто же от этого выиграет? Только Россия. Только нашему врагу на руку и раскол между украинцами по любым линиям, и ограничение в правах части украинских граждан, и снижение уровня международной поддержки Украины, и демографическая катастрофа, которая прекрасно вписывается в их планы уничтожить украинцев как нацию.Общественный деятель Татьяна ПопА я же говорила, выдачи нет только с Дона) Reuters пишет, что Варшава готова вернуть Киеву "ухилянтов". "Я думаю, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помочь Украине", — цитирует издание местного министра обороны.Как именно они могут выпроводить задержавшихся в Польше гостей, чиновник не уточнил, но, думаю, Дуда с Зеленским легко договорятся. К примеру, уже сейчас в украинские консульства ломятся те, кто ранее заказывал паспорт, а значит, срок действия их документов уже на исходе, и если ведомство Кулебы не отдаст новые – можно брать под белы рученьки и отправлять домой.Или же страны могут инициировать всеобщую проверку оснований, на которых украинские мужики попали в Польшу. Или вообще не париться, и выдавать мужиков по запросу украинских правоохранительных органов – благо, на Украине уже набили руку, и могут завести дело на любого без каких-либо оснований. В общем, способов много, суть одна.Украинцы уже третий год слушают сладкие сказки Европы о том, как им все готовы помогать, как им рады и т.д. Реальность же заключается в том, что страны ЕС действительно нуждаются в некотором притоке рабочих рук и, если можно так выразиться, свежей крови не из Африки и Ближнего Востока. Но СВО идет третий год – кто мог и хотел, те интегрировались в местные экономики и, с высокой долей вероятности, уже придумали, как обзавестись гражданством. А остальных вполне можно вернуть Украине как "не вписавшихся в рынок". В той же Польше недавно местные СМИ жаловались, что клубнику собирать некому. То есть, около миллиона украинцев, прибывших в страну, не закрыли даже традиционную нишу заробитчан. Так зачем Варшаве такие "друзи"?* - признан в РФ иноагентом

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