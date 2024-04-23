Стало известно, где находился замглавы Минобороны РФ за несколько часов до задержания силовиками

Заключенные в зоне СВО: участник боев за Работино о том, за что самоотверженно воюют бойцы "Шторм Z"

Главный мотив у заключенных, которые добровольно отправляются в зону СВО - это избавление от продолжения наказания. Но и без высоких побуждений "класть голову на плаху" никто не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков