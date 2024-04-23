Стало известно, где находился замглавы Минобороны РФ за несколько часов до задержания силовиками
Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов за пару часов до задержания по подозрению о взятке, находился на заседании коллегии министерства. Об этом свидетельствует видео, опубликованное пресс-службой Минобороны РФ 23 апреля
Так, еще днем во вторник Иванов присутствовал на совещании с высшим руководством, где обсуждалась ситуация в зоне спецоперации, а также работа Ленинградского и Московского военных округов. Уже вечером этого же дня Следком России сообщил о его задержании.
Иванова подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки. В Следкоме утонили, что по делу сейчас проводятся необходимые следственные действия.
Иванов был ответственным за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов России. Президенту России Владимиру Путину, как и министру обороны страны Сергею Шойгу доложено о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова.
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