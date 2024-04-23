Стало известно, где находился замглавы Минобороны РФ за несколько часов до задержания силовиками - 23.04.2024 Украина.ру
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Стало известно, где находился замглавы Минобороны РФ за несколько часов до задержания силовиками
Стало известно, где находился замглавы Минобороны РФ за несколько часов до задержания силовиками - 23.04.2024 Украина.ру
Стало известно, где находился замглавы Минобороны РФ за несколько часов до задержания силовиками
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов за пару часов до задержания по подозрению о взятке, находился на заседании коллегии министерства. Об этом свидетельствует видео, опубликованное пресс-службой Минобороны РФ 23 апреля
2024-04-23T22:38
2024-04-23T22:38
новости
россия
сергей шойгу
минобороны
владимир путин
коррупция
сво
спецоперация
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Так, еще днем во вторник Иванов присутствовал на совещании с высшим руководством, где обсуждалась ситуация в зоне спецоперации, а также работа Ленинградского и Московского военных округов. Уже вечером этого же дня Следком России сообщил о его задержании. Иванова подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки. В Следкоме утонили, что по делу сейчас проводятся необходимые следственные действия. Иванов был ответственным за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов России. Президенту России Владимиру Путину, как и министру обороны страны Сергею Шойгу доложено о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова.
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новости, россия, сергей шойгу, минобороны, владимир путин, коррупция, сво, спецоперация
Новости, Россия, Сергей Шойгу, Минобороны, Владимир Путин, коррупция, СВО, Спецоперация

Стало известно, где находился замглавы Минобороны РФ за несколько часов до задержания силовиками

22:38 23.04.2024
 
Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
Читать в
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов за пару часов до задержания по подозрению о взятке, находился на заседании коллегии министерства. Об этом свидетельствует видео, опубликованное пресс-службой Минобороны РФ 23 апреля
Так, еще днем во вторник Иванов присутствовал на совещании с высшим руководством, где обсуждалась ситуация в зоне спецоперации, а также работа Ленинградского и Московского военных округов. Уже вечером этого же дня Следком России сообщил о его задержании.
Иванова подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки. В Следкоме утонили, что по делу сейчас проводятся необходимые следственные действия.
Иванов был ответственным за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов России. Президенту России Владимиру Путину, как и министру обороны страны Сергею Шойгу доложено о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова.
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