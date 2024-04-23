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Законопроект о финансировании Украины прошел процедурное голосование в Сенате
Законопроект о финансировании Украины прошел процедурное голосование в Сенате - 23.04.2024 Украина.ру
Законопроект о финансировании Украины прошел процедурное голосование в Сенате
Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. Законодатели также поддержали сокращение процедуры рассмотрения документов, сообщает "ТСН"
2024-04-23T22:19
2024-04-23T22:19
2024-04-23T22:21
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Предварительно сенатор-республиканец Майк Ли внес поправку, которая могла бы затянуть рассмотрение законопроекта, но ее отклонили большинством голосов – за проголосовало 48 сенаторов, против высказались 50. Издание The Guardian сообщало, что из-за этого голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается. После процедурного голосования у сенаторов есть 30 часов на дебаты по законопроекту, который включает помощь Украине. Время выступления каждого ограничено и составляет не более 60 минут для одного сенатора. Отметим, что окончательное голосование состоится либо по завершению 30 часов, отведенных на дебаты, либо тогда, когда не останется желающих выступить.Напомним, речь идет о пакете военной помощи объемом более 60 миллионов долларов.
https://ukraina.ru/20240423/1054648472.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, сша, израиль, сенат, голосование, военная помощь, военная техника, финансирование, всу, сво
Новости, Украина, США, Израиль, сенат, голосование, военная помощь, военная техника, финансирование, ВСУ, СВО
Законопроект о финансировании Украины прошел процедурное голосование в Сенате
22:19 23.04.2024 (обновлено: 22:21 23.04.2024)
Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. Законодатели также поддержали сокращение процедуры рассмотрения документов, сообщает "ТСН"