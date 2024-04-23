Законопроект о финансировании Украины прошел процедурное голосование в Сенате - 23.04.2024 Украина.ру
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Законопроект о финансировании Украины прошел процедурное голосование в Сенате
Законопроект о финансировании Украины прошел процедурное голосование в Сенате - 23.04.2024 Украина.ру
Законопроект о финансировании Украины прошел процедурное голосование в Сенате
Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. Законодатели также поддержали сокращение процедуры рассмотрения документов, сообщает "ТСН"
2024-04-23T22:19
2024-04-23T22:21
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Предварительно сенатор-республиканец Майк Ли внес поправку, которая могла бы затянуть рассмотрение законопроекта, но ее отклонили большинством голосов – за проголосовало 48 сенаторов, против высказались 50. Издание The Guardian сообщало, что из-за этого голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается. После процедурного голосования у сенаторов есть 30 часов на дебаты по законопроекту, который включает помощь Украине. Время выступления каждого ограничено и составляет не более 60 минут для одного сенатора. Отметим, что окончательное голосование состоится либо по завершению 30 часов, отведенных на дебаты, либо тогда, когда не останется желающих выступить.Напомним, речь идет о пакете военной помощи объемом более 60 миллионов долларов.
https://ukraina.ru/20240423/1054648472.html
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новости, украина, сша, израиль, сенат, голосование, военная помощь, военная техника, финансирование, всу, сво
Новости, Украина, США, Израиль, сенат, голосование, военная помощь, военная техника, финансирование, ВСУ, СВО

Законопроект о финансировании Украины прошел процедурное голосование в Сенате

22:19 23.04.2024 (обновлено: 22:21 23.04.2024)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанккапитолий
капитолий - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. Законодатели также поддержали сокращение процедуры рассмотрения документов, сообщает "ТСН"
"Более 60 сенаторов удовлетворили ходатайство лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера "о завершении дебатов", которое позволяет принять законодательный пакет с помощью Украине по сокращенной процедуре", – утверждает украинское СМИ.
Предварительно сенатор-республиканец Майк Ли внес поправку, которая могла бы затянуть рассмотрение законопроекта, но ее отклонили большинством голосов – за проголосовало 48 сенаторов, против высказались 50. Издание The Guardian сообщало, что из-за этого голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается.
После процедурного голосования у сенаторов есть 30 часов на дебаты по законопроекту, который включает помощь Украине. Время выступления каждого ограничено и составляет не более 60 минут для одного сенатора.
Отметим, что окончательное голосование состоится либо по завершению 30 часов, отведенных на дебаты, либо тогда, когда не останется желающих выступить.
Напомним, речь идет о пакете военной помощи объемом более 60 миллионов долларов.
киев - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
06:45
Механизм подавления с истеричным Западом в тылу. Украинские эксперты с удивлением о финпомощи СШАВ украинском экспертном сообществе обсуждают возможные последствия предоставления Украине пакета западной помощи и думают над тем, что в итоге останется от Украины. И сколько останется украинцев
 
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