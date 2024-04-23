https://ukraina.ru/20240423/1054680526.html

Голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается из-за республиканцев – The Guardian

Голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается из-за республиканцев – The Guardian - 23.04.2024 Украина.ру

Голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается из-за республиканцев – The Guardian

Представители республиканской партии не могут предложить поправки к законопроектам о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а потому процедурное голосование по документам перенесено. Об этом говорится в статье издания The Guardian

2024-04-23T21:36

2024-04-23T21:36

2024-04-23T21:36

новости

украина

берни сандерс

израиль

тайвань

сенат

финансирование

военная помощь

военная техника

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050156933_0:167:1920:1247_1920x0_80_0_0_547bf38b2f1d52d911db93d37e785ecd.jpg

В частности, республиканцы Эрик Шмитт и Майк Ли обвиняют лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера в том, что он продвигает единственную версию законопроекта без дебатов и правок конгрессменов. Сам Майк Ли считает, что финансирование Украины – решение непопулярное. Солидарен с Ли и независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который намерен внести пару поправок в документах. Так, он хочет высказаться против финансирования "военной машины" Израиля, а также за снятие блокировки с финансирования помощи Агентству Организации Объединенных Наций для помощи и работ (БАПОР), в которое, по словам Израиля, проникли “террористы ХАМАСА”, крадущие средства. “Члены могут соглашаться со мной или не соглашаться со мной по вопросам, но за них следует проголосовать”, – цитирует СМИ Сандерса. Позже СМИ сообщили, что сенаторы проголосовали против предложения сенатора-республиканца Майка Ли вносить поправки к законопроектам о помощи Украине и другим союзникам. За проголосовало 48 сенаторов, против 50. Напомним, это только первое голосование по законопроектам по помощи Украине и союзникам, впереди еще минимум три, в том числе финальное.

https://ukraina.ru/20240421/1054632139.html

украина

израиль

тайвань

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, берни сандерс, израиль, тайвань, сенат, финансирование, военная помощь, военная техника, сво