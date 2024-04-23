https://ukraina.ru/20240423/1054680526.html
Голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается из-за республиканцев – The Guardian
Голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается из-за республиканцев – The Guardian - 23.04.2024 Украина.ру
Голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается из-за республиканцев – The Guardian
Представители республиканской партии не могут предложить поправки к законопроектам о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а потому процедурное голосование по документам перенесено. Об этом говорится в статье издания The Guardian
2024-04-23T21:36
2024-04-23T21:36
2024-04-23T21:36
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В частности, республиканцы Эрик Шмитт и Майк Ли обвиняют лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера в том, что он продвигает единственную версию законопроекта без дебатов и правок конгрессменов. Сам Майк Ли считает, что финансирование Украины – решение непопулярное. Солидарен с Ли и независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который намерен внести пару поправок в документах. Так, он хочет высказаться против финансирования "военной машины" Израиля, а также за снятие блокировки с финансирования помощи Агентству Организации Объединенных Наций для помощи и работ (БАПОР), в которое, по словам Израиля, проникли “террористы ХАМАСА”, крадущие средства. “Члены могут соглашаться со мной или не соглашаться со мной по вопросам, но за них следует проголосовать”, – цитирует СМИ Сандерса. Позже СМИ сообщили, что сенаторы проголосовали против предложения сенатора-республиканца Майка Ли вносить поправки к законопроектам о помощи Украине и другим союзникам. За проголосовало 48 сенаторов, против 50. Напомним, это только первое голосование по законопроектам по помощи Украине и союзникам, впереди еще минимум три, в том числе финальное.
https://ukraina.ru/20240421/1054632139.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, берни сандерс, израиль, тайвань, сенат, финансирование, военная помощь, военная техника, сво
Новости, Украина, Берни Сандерс, Израиль, Тайвань, сенат, финансирование, военная помощь, военная техника, СВО
Голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается из-за республиканцев – The Guardian
Представители республиканской партии не могут предложить поправки к законопроектам о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а потому процедурное голосование по документам перенесено. Об этом говорится в статье издания The Guardian
В частности, республиканцы Эрик Шмитт и Майк Ли обвиняют лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера в том, что он продвигает единственную версию законопроекта без дебатов и правок конгрессменов. Сам Майк Ли считает, что финансирование Украины – решение непопулярное.
Солидарен с Ли и независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который намерен внести пару поправок в документах. Так, он хочет высказаться против финансирования "военной машины" Израиля, а также за снятие блокировки с финансирования помощи Агентству Организации Объединенных Наций для помощи и работ (БАПОР), в которое, по словам Израиля, проникли “террористы ХАМАСА”, крадущие средства.
“Члены могут соглашаться со мной или не соглашаться со мной по вопросам, но за них следует проголосовать”, – цитирует СМИ Сандерса.
Позже СМИ сообщили, что сенаторы проголосовали против предложения сенатора-республиканца Майка Ли вносить поправки к законопроектам о помощи Украине и другим союзникам. За проголосовало 48 сенаторов, против 50.
Напомним, это только первое голосование по законопроектам по помощи Украине и союзникам, впереди еще минимум три, в том числе финальное.