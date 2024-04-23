Голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается из-за республиканцев – The Guardian - 23.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240423/1054680526.html
Голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается из-за республиканцев – The Guardian
Голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается из-за республиканцев – The Guardian - 23.04.2024 Украина.ру
Голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается из-за республиканцев – The Guardian
Представители республиканской партии не могут предложить поправки к законопроектам о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а потому процедурное голосование по документам перенесено. Об этом говорится в статье издания The Guardian
2024-04-23T21:36
2024-04-23T21:36
новости
украина
берни сандерс
израиль
тайвань
сенат
финансирование
военная помощь
военная техника
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050156933_0:167:1920:1247_1920x0_80_0_0_547bf38b2f1d52d911db93d37e785ecd.jpg
В частности, республиканцы Эрик Шмитт и Майк Ли обвиняют лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера в том, что он продвигает единственную версию законопроекта без дебатов и правок конгрессменов. Сам Майк Ли считает, что финансирование Украины – решение непопулярное. Солидарен с Ли и независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который намерен внести пару поправок в документах. Так, он хочет высказаться против финансирования "военной машины" Израиля, а также за снятие блокировки с финансирования помощи Агентству Организации Объединенных Наций для помощи и работ (БАПОР), в которое, по словам Израиля, проникли “террористы ХАМАСА”, крадущие средства. “Члены могут соглашаться со мной или не соглашаться со мной по вопросам, но за них следует проголосовать”, – цитирует СМИ Сандерса. Позже СМИ сообщили, что сенаторы проголосовали против предложения сенатора-республиканца Майка Ли вносить поправки к законопроектам о помощи Украине и другим союзникам. За проголосовало 48 сенаторов, против 50. Напомним, это только первое голосование по законопроектам по помощи Украине и союзникам, впереди еще минимум три, в том числе финальное.
https://ukraina.ru/20240421/1054632139.html
украина
израиль
тайвань
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050156933_114:0:1821:1280_1920x0_80_0_0_5b081c1b43939e3c97c5918848d1c41f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, берни сандерс, израиль, тайвань, сенат, финансирование, военная помощь, военная техника, сво
Новости, Украина, Берни Сандерс, Израиль, Тайвань, сенат, финансирование, военная помощь, военная техника, СВО

Голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается из-за республиканцев – The Guardian

21:36 23.04.2024
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
Представители республиканской партии не могут предложить поправки к законопроектам о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а потому процедурное голосование по документам перенесено. Об этом говорится в статье издания The Guardian
В частности, республиканцы Эрик Шмитт и Майк Ли обвиняют лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера в том, что он продвигает единственную версию законопроекта без дебатов и правок конгрессменов. Сам Майк Ли считает, что финансирование Украины – решение непопулярное.
Солидарен с Ли и независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который намерен внести пару поправок в документах. Так, он хочет высказаться против финансирования "военной машины" Израиля, а также за снятие блокировки с финансирования помощи Агентству Организации Объединенных Наций для помощи и работ (БАПОР), в которое, по словам Израиля, проникли “террористы ХАМАСА”, крадущие средства.

“Члены могут соглашаться со мной или не соглашаться со мной по вопросам, но за них следует проголосовать”, – цитирует СМИ Сандерса.

Позже СМИ сообщили, что сенаторы проголосовали против предложения сенатора-республиканца Майка Ли вносить поправки к законопроектам о помощи Украине и другим союзникам. За проголосовало 48 сенаторов, против 50.
Напомним, это только первое голосование по законопроектам по помощи Украине и союзникам, впереди еще минимум три, в том числе финальное.
- РИА Новости, 1920, 21.04.2024
21 апреля, 07:20
Голосование конгресса США по военным ассигнованиям в контексте американской избирательной кампанииСразу оговорюсь, почему меня в принципе не особенно интересует самый распространённый среди журналистов вопрос: "Как это отразится на ходе СВО?" Потому что никак.
 
НовостиУкраинаБерни СандерсИзраильТайваньсенатфинансированиевоенная помощьвоенная техникаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:19Законопроект о финансировании Украины прошел процедурное голосование в Сенате
22:02Дрон ВСУ лишил жизни четверых мирных жительниц Запорожской области
21:47Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
21:36Голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается из-за республиканцев – The Guardian
21:09Мигранта из Таджикистана, оскорбившего девушек за внешний вид, выдворят из России
20:40Поляков стала волновать мобилизация украинцев – некому собирать клубнику в Польше
20:11Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону
19:51Главком норвежской армии похвалил ВС РФ – скорость совершенствования армии России превзошла ожидания
19:30Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль
19:26В результате атаки дрона ВСУ 3 человека ранены в Шебекино
19:13Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла
18:56В Британии оборонную промышленность переводят в режим войны
18:37Цель уничтожена: как наши закрывают небо для беспилотников ВСУ. Репортаж с боевых позиций
18:36Учения "Бірлестік-2024" в Казахстане: пробный шар в деле создания "Тюркского НАТО"
18:34Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы уже находятся на отдельных накопительных счетах
18:10Армия обороны Израиля ликвидировала двух высокопоставленных членов "Хезболлы"
18:00Смерть "годного" к военной службе украинца-эпилептика, переселенцам – никаких книг. Итоги 23 апреля
17:46Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины еще на год
17:46Власти Эстонии грозят закрытием монастырям за отказ от выхода из РПЦ
17:41Паспортный бунт: украинцы взяли в осаду консульства после скандального решения МИД
Лента новостейМолния