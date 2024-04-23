Дрон ВСУ лишил жизни четверых мирных жительниц Запорожской области
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Четыре женщины погибли в результате атаки украинской армии при помощи дрона в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей оперативных служб
"Сегодня БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Ред.) ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в районе поселка Мирное. В результате атаки погибли четыре человека", — сказано в сообщении.
Уточняется, что удар был нанесен ВСУ FPV-дроном, а характер повреждений на автомобиле говорит о том, что оператор БПЛА нанес удар намеренно.
Ранее в результате атаки дрона ВСУ ранения получили три мирных жителя Шебекино.
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