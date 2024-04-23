Дрон ВСУ лишил жизни четверых мирных жительниц Запорожской области - 23.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240423/1054681100.html
Дрон ВСУ лишил жизни четверых мирных жительниц Запорожской области
Дрон ВСУ лишил жизни четверых мирных жительниц Запорожской области - 23.04.2024 Украина.ру
Дрон ВСУ лишил жизни четверых мирных жительниц Запорожской области
Четыре женщины погибли в результате атаки украинской армии при помощи дрона в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей оперативных служб
2024-04-23T22:02
2024-04-23T22:02
новости
вооруженные силы украины
жертвы
новые регионы
запорожская область
всу
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044068201_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_77c68352bf90b2bae31ca99be146a36d.jpg
Уточняется, что удар был нанесен ВСУ FPV-дроном, а характер повреждений на автомобиле говорит о том, что оператор БПЛА нанес удар намеренно. Ранее в результате атаки дрона ВСУ ранения получили три мирных жителя Шебекино.
https://ukraina.ru/20240420/1054624074.html
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044068201_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fe4d603ebea8af09e46e0e83cbc2aa1e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вооруженные силы украины, жертвы, новые регионы, запорожская область, всу, сво, спецоперация
Новости, Вооруженные силы Украины, жертвы, Новые регионы, Запорожская область, ВСУ, СВО, Спецоперация

Дрон ВСУ лишил жизни четверых мирных жительниц Запорожской области

22:02 23.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Четыре женщины погибли в результате атаки украинской армии при помощи дрона в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей оперативных служб
"Сегодня БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Ред.) ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в районе поселка Мирное. В результате атаки погибли четыре человека", — сказано в сообщении.
Уточняется, что удар был нанесен ВСУ FPV-дроном, а характер повреждений на автомобиле говорит о том, что оператор БПЛА нанес удар намеренно.
Ранее в результате атаки дрона ВСУ ранения получили три мирных жителя Шебекино.
В ДНР погиб один из лучших российских военкоров
20 апреля, 12:44
"Настоящий герой": в СК РФ сообщили, что военкор "Известий" погиб из-за прицельной атаки ВСУВоенный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в результате прицельной и целенаправленной атаки со стороны ВФУ. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в телеграм
 
НовостиВооруженные силы УкраиныжертвыНовые регионыЗапорожская областьВСУСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:19Законопроект о финансировании Украины прошел процедурное голосование в Сенате
22:02Дрон ВСУ лишил жизни четверых мирных жительниц Запорожской области
21:47Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
21:36Голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается из-за республиканцев – The Guardian
21:09Мигранта из Таджикистана, оскорбившего девушек за внешний вид, выдворят из России
20:40Поляков стала волновать мобилизация украинцев – некому собирать клубнику в Польше
20:11Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону
19:51Главком норвежской армии похвалил ВС РФ – скорость совершенствования армии России превзошла ожидания
19:30Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль
19:26В результате атаки дрона ВСУ 3 человека ранены в Шебекино
19:13Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла
18:56В Британии оборонную промышленность переводят в режим войны
18:37Цель уничтожена: как наши закрывают небо для беспилотников ВСУ. Репортаж с боевых позиций
18:36Учения "Бірлестік-2024" в Казахстане: пробный шар в деле создания "Тюркского НАТО"
18:34Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы уже находятся на отдельных накопительных счетах
18:10Армия обороны Израиля ликвидировала двух высокопоставленных членов "Хезболлы"
18:00Смерть "годного" к военной службе украинца-эпилептика, переселенцам – никаких книг. Итоги 23 апреля
17:46Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины еще на год
17:46Власти Эстонии грозят закрытием монастырям за отказ от выхода из РПЦ
17:41Паспортный бунт: украинцы взяли в осаду консульства после скандального решения МИД
Лента новостейМолния