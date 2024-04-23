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Дрон ВСУ лишил жизни четверых мирных жительниц Запорожской области

Дрон ВСУ лишил жизни четверых мирных жительниц Запорожской области - 23.04.2024 Украина.ру

Дрон ВСУ лишил жизни четверых мирных жительниц Запорожской области

Четыре женщины погибли в результате атаки украинской армии при помощи дрона в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей оперативных служб

2024-04-23T22:02

2024-04-23T22:02

2024-04-23T22:02

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Уточняется, что удар был нанесен ВСУ FPV-дроном, а характер повреждений на автомобиле говорит о том, что оператор БПЛА нанес удар намеренно. Ранее в результате атаки дрона ВСУ ранения получили три мирных жителя Шебекино.

https://ukraina.ru/20240420/1054624074.html

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новости, вооруженные силы украины, жертвы, новые регионы, запорожская область, всу, сво, спецоперация