https://ukraina.ru/20240423/1054678827.html

В результате атаки дрона ВСУ 3 человека ранены в Шебекино

В результате атаки дрона ВСУ 3 человека ранены в Шебекино - 23.04.2024 Украина.ру

В результате атаки дрона ВСУ 3 человека ранены в Шебекино

Очередная атака украинской армии была нацелена на промышленное предприятие в Шебекино. Беспилотник ВСУ упал рядом с проходной в результате чего ранения получили три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-04-23T19:26

2024-04-23T19:26

2024-04-23T19:26

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шебекино

вячеслав гладков

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"У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое мужчин – один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти – доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", – говорится в его телеграм-канале. Глава региона уточнил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, специалисты им оказывают всю необходимую помощь. Помимо этого, дрон-камикадзе повредил пять легковых автомобилей. На месте происшествия продолжают работать представители оперативных служб. Ранее ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Безлюдовка Шебекинского городского округа.

https://ukraina.ru/20240408/1054368510.html

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новости, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, сво, раненые