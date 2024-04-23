В результате атаки дрона ВСУ 3 человека ранены в Шебекино - 23.04.2024 Украина.ру
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В результате атаки дрона ВСУ 3 человека ранены в Шебекино
В результате атаки дрона ВСУ 3 человека ранены в Шебекино - 23.04.2024 Украина.ру
В результате атаки дрона ВСУ 3 человека ранены в Шебекино
Очередная атака украинской армии была нацелена на промышленное предприятие в Шебекино. Беспилотник ВСУ упал рядом с проходной в результате чего ранения получили три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-04-23T19:26
2024-04-23T19:26
новости
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
всу
обстрелы
сво
раненые
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"У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое мужчин – один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти – доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", – говорится в его телеграм-канале. Глава региона уточнил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, специалисты им оказывают всю необходимую помощь. Помимо этого, дрон-камикадзе повредил пять легковых автомобилей. На месте происшествия продолжают работать представители оперативных служб. Ранее ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Безлюдовка Шебекинского городского округа.
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шебекино
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, сво, раненые
Новости, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, СВО, раненые

В результате атаки дрона ВСУ 3 человека ранены в Шебекино

19:26 23.04.2024
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Белгородской области
Открытие инфекционного центра в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
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Очередная атака украинской армии была нацелена на промышленное предприятие в Шебекино. Беспилотник ВСУ упал рядом с проходной в результате чего ранения получили три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое мужчин – один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти – доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", – говорится в его телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, специалисты им оказывают всю необходимую помощь.
Помимо этого, дрон-камикадзе повредил пять легковых автомобилей. На месте происшествия продолжают работать представители оперативных служб.
Ранее ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Безлюдовка Шебекинского городского округа.
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 09:51
Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую областьРоссийские военнослужащие уничтожили РСЗО Vampire чешского производства, из которой Вооруженные силы Украины обстреливали Белгородскую область, сообщили 8 апреля в Минобороны РФ
 
НовостиШебекиноВячеслав ГладковБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВСУобстрелыСВОраненые
 
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