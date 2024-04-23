https://ukraina.ru/20240423/1054678827.html
В результате атаки дрона ВСУ 3 человека ранены в Шебекино
В результате атаки дрона ВСУ 3 человека ранены в Шебекино - 23.04.2024 Украина.ру
В результате атаки дрона ВСУ 3 человека ранены в Шебекино
Очередная атака украинской армии была нацелена на промышленное предприятие в Шебекино. Беспилотник ВСУ упал рядом с проходной в результате чего ранения получили три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-04-23T19:26
2024-04-23T19:26
2024-04-23T19:26
новости
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
всу
обстрелы
сво
раненые
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"У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое мужчин – один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти – доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", – говорится в его телеграм-канале. Глава региона уточнил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, специалисты им оказывают всю необходимую помощь. Помимо этого, дрон-камикадзе повредил пять легковых автомобилей. На месте происшествия продолжают работать представители оперативных служб. Ранее ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Безлюдовка Шебекинского городского округа.
https://ukraina.ru/20240408/1054368510.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, сво, раненые
Новости, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, СВО, раненые
В результате атаки дрона ВСУ 3 человека ранены в Шебекино
Очередная атака украинской армии была нацелена на промышленное предприятие в Шебекино. Беспилотник ВСУ упал рядом с проходной в результате чего ранения получили три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков