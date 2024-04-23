https://ukraina.ru/20240423/1054680156.html
Мигранта из Таджикистана, оскорбившего девушек за внешний вид, выдворят из России
Мигранта из Таджикистана, оскорбившего девушек за внешний вид, выдворят из России - 23.04.2024 Украина.ру
Мигранта из Таджикистана, оскорбившего девушек за внешний вид, выдворят из России
Гражданина Таджикистана выдворят из России из-за того, что он оскорбил спортсменку UFC Ирину Алексееву и ее подругу за внешний вид. Соответствующее постановление вынес суд Челябинска, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону
2024-04-23T21:09
2024-04-23T21:09
2024-04-23T21:09
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"Постановлением Тракторозаводским районного суда Челябинска иностранец признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания"), — говорится в релизе. Ранее в этот же день в сети распространилось видео, которое сняли пострадавшие девушки. Спортсменка UFC Ирина Алексеева и ее подруга катались на велосипедах, когда за ними на машине увязался гражданин Таджикистана, который к тому же попытался совершить наезд на девушек. Во время словесной перепалки он также несколько раз оскорбил девушек по национальному признаку, а также за внешний вид Алексеевой. В частности, из-за шорт, надетых на спортсменке, мигрант заявил, что "у нас так не ходят". После того, как видео попало в сеть и им заинтересовались правоохранители, 24-летнего уроженца Таджикистана заставили извиниться и оштрафовали. Полиция установила, что мигрант приехал в Челябинск в марте на заработки. На видео он находился за рулем автомобиля своего брата — 40-летнего местного жителя. Сейчас планируется депортация мигранта в Душанбе.Ранее сообщалось, что мигрантам усложнят получение гражданства, Госдума РФ приняла поправки о фиктивных браках.
https://ukraina.ru/20240409/1054398963.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, таджикистан, россия, мвд, мигранты, трудовые мигранты, ск рф
Мигранта из Таджикистана, оскорбившего девушек за внешний вид, выдворят из России
Гражданина Таджикистана выдворят из России из-за того, что он оскорбил спортсменку UFC Ирину Алексееву и ее подругу за внешний вид. Соответствующее постановление вынес суд Челябинска, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону
"Постановлением Тракторозаводским районного суда Челябинска иностранец признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания"), — говорится в релизе.
Ранее в этот же день в сети распространилось видео, которое сняли пострадавшие девушки. Спортсменка UFC Ирина Алексеева и ее подруга катались на велосипедах, когда за ними на машине увязался гражданин Таджикистана, который к тому же попытался совершить наезд на девушек.
Во время словесной перепалки он также несколько раз оскорбил девушек по национальному признаку, а также за внешний вид Алексеевой. В частности, из-за шорт, надетых на спортсменке, мигрант заявил, что "у нас так не ходят".
После того, как видео попало в сеть и им заинтересовались правоохранители, 24-летнего уроженца Таджикистана заставили извиниться и оштрафовали. Полиция установила, что мигрант приехал в Челябинск в марте на заработки. На видео он находился за рулем автомобиля своего брата — 40-летнего местного жителя. Сейчас планируется депортация мигранта в Душанбе.
Ранее сообщалось, что мигрантам усложнят
получение гражданства, Госдума РФ приняла поправки о фиктивных браках.