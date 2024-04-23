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Мигранта из Таджикистана, оскорбившего девушек за внешний вид, выдворят из России

Мигранта из Таджикистана, оскорбившего девушек за внешний вид, выдворят из России - 23.04.2024 Украина.ру

Мигранта из Таджикистана, оскорбившего девушек за внешний вид, выдворят из России

Гражданина Таджикистана выдворят из России из-за того, что он оскорбил спортсменку UFC Ирину Алексееву и ее подругу за внешний вид. Соответствующее постановление вынес суд Челябинска, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону

2024-04-23T21:09

2024-04-23T21:09

2024-04-23T21:09

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"Постановлением Тракторозаводским районного суда Челябинска иностранец признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания"), — говорится в релизе. Ранее в этот же день в сети распространилось видео, которое сняли пострадавшие девушки. Спортсменка UFC Ирина Алексеева и ее подруга катались на велосипедах, когда за ними на машине увязался гражданин Таджикистана, который к тому же попытался совершить наезд на девушек. Во время словесной перепалки он также несколько раз оскорбил девушек по национальному признаку, а также за внешний вид Алексеевой. В частности, из-за шорт, надетых на спортсменке, мигрант заявил, что "у нас так не ходят". После того, как видео попало в сеть и им заинтересовались правоохранители, 24-летнего уроженца Таджикистана заставили извиниться и оштрафовали. Полиция установила, что мигрант приехал в Челябинск в марте на заработки. На видео он находился за рулем автомобиля своего брата — 40-летнего местного жителя. Сейчас планируется депортация мигранта в Душанбе.Ранее сообщалось, что мигрантам усложнят получение гражданства, Госдума РФ приняла поправки о фиктивных браках.

https://ukraina.ru/20240409/1054398963.html

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