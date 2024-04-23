https://ukraina.ru/20240423/1054654483.html
Заключенные в зоне СВО: участник боев за Работино о том, за что самоотверженно воюют бойцы "Шторм Z"
Заключенные в зоне СВО: участник боев за Работино о том, за что самоотверженно воюют бойцы "Шторм Z" - 23.04.2024 Украина.ру
Заключенные в зоне СВО: участник боев за Работино о том, за что самоотверженно воюют бойцы "Шторм Z"
Главный мотив у заключенных, которые добровольно отправляются в зону СВО - это избавление от продолжения наказания. Но и без высоких побуждений "класть голову на плаху" никто не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков
2024-04-23T04:50
2024-04-23T04:50
2024-04-23T04:50
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Набор в "Шторм Z" отличался от того набора, который проводила ЧВК "Вагнер". Здесь упор в большей степени делается на людей в большей степени социализированных, оказавшихся в местах лишения свободы в силу тех или иных обстоятельств, которые не отменяют виновность человека, рассказал боец.Но не стоит делать тайну из того, что главный мотив у заключенных, которые добровольно отправляются в зону СВО - это избавление от продолжения наказания в виде лишения свободы, отметил публицист.Но всегда надо иметь в виду, что без наличия минимальной лояльности к проводимой Россией политике одних меркантильных соображений будет недостаточно, добавил публицист.То есть говорить можно, упрощая схему, что речь идет о помиловании, но без высоких соображений просто так "класть голову на плаху" никто не будет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Даниил Туленков о "Шторм Z": Мужество заключенных на войне нельзя объяснить только стремлением к свободе читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240421/1054629862.html
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новости, заключенные, шторм, сво, спецоперация, доброволец, вс рф, чвк "вагнер", свобода, наказание, россия, украина
Новости, заключенные, шторм, СВО, Спецоперация, доброволец, ВС РФ, ЧВК "Вагнер", свобода, наказание, Россия, Украина
Заключенные в зоне СВО: участник боев за Работино о том, за что самоотверженно воюют бойцы "Шторм Z"
Главный мотив у заключенных, которые добровольно отправляются в зону СВО - это избавление от продолжения наказания. Но и без высоких побуждений "класть голову на плаху" никто не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков
Набор в "Шторм Z" отличался от того набора, который проводила ЧВК "Вагнер". Здесь упор в большей степени делается на людей в большей степени социализированных, оказавшихся в местах лишения свободы в силу тех или иных обстоятельств, которые не отменяют виновность человека, рассказал боец.
Но не стоит делать тайну из того, что главный мотив у заключенных, которые добровольно отправляются в зону СВО - это избавление от продолжения наказания в виде лишения свободы, отметил публицист.
Но всегда надо иметь в виду, что без наличия минимальной лояльности к проводимой Россией политике одних меркантильных соображений будет недостаточно, добавил публицист.
"Одними соображениями только рационального порядка невозможно поддерживать тот уровень самоотверженности, с которым мне приходилось сталкиваться, в том числе и со стороны заключенных, то есть спецконтингента", - подчеркнул Туленков.
То есть говорить можно, упрощая схему, что речь идет о помиловании, но без высоких соображений просто так "класть голову на плаху" никто не будет, резюмировал собеседник издания.