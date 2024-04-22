https://ukraina.ru/20240422/1054641637.html

Военный эксперт объяснил, почему Очеретино ВС РФ возьмут быстро, а с Часовым Яром "придется повозиться"

Военный эксперт объяснил, почему Очеретино ВС РФ возьмут быстро, а с Часовым Яром "придется повозиться" - 22.04.2024 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Очеретино ВС РФ возьмут быстро, а с Часовым Яром "придется повозиться"

Некоторые скептики полагали, что ВС РФ к Очеретино будут идти полтора года, но сейчас бойцы уже закрепились на его окраинах. В городской черте Часов Яра уже тоже идут активные боевые действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-04-22T04:10

2024-04-22T04:10

2024-04-22T04:10

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часов яр

владимир евсеев

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донбасс

наступление

всу

горловка

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Сейчас ВСУ серьезно обороняются в Бердычах. И если российские силы хотят взять Очеретино, то к нему нужно двигаться по флангам, чтобы перерезать украинским войскам все коммуникации, сообщил эксперт.В этом смысле Бердычи имеют серьезное значение. Но тем не менее это не Авдеевка. Российским бойцам, которые взяли этот мощный укрепрайон, будет гораздо проще прорывать линии обороны, которые наспех успел соорудить противник, добавил он.Очеретино бойцы возьмут относительно быстро, потому что это не Авдеевка. А вот Часов Яр – это серьезный город, с ним придется повозиться. Но ВС РФ ставят своей целью прекращение обстрелов Горловки. И если обстрелы Донецка уже уменьшили, то ее тоже получится обезопасить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240419/1054611102.html

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авдеевка

часов яр

донбасс

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новости, россия, авдеевка, часов яр, владимир евсеев, вс рф, донбасс, наступление, всу, горловка, обстрелы