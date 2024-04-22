Военный эксперт объяснил, почему Очеретино ВС РФ возьмут быстро, а с Часовым Яром "придется повозиться"
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Некоторые скептики полагали, что ВС РФ к Очеретино будут идти полтора года, но сейчас бойцы уже закрепились на его окраинах. В городской черте Часов Яра уже тоже идут активные боевые действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас ВСУ серьезно обороняются в Бердычах. И если российские силы хотят взять Очеретино, то к нему нужно двигаться по флангам, чтобы перерезать украинским войскам все коммуникации, сообщил эксперт.
В этом смысле Бердычи имеют серьезное значение. Но тем не менее это не Авдеевка. Российским бойцам, которые взяли этот мощный укрепрайон, будет гораздо проще прорывать линии обороны, которые наспех успел соорудить противник, добавил он.
"Некоторые скептики полагали, что мы к Очеретино будем идти полтора года, а мы уже закрепились на его окраинах. Да и в городской черте Часов Яра мы уже ведем боевые действия. События будут ускоряться. Надеюсь, что через месяц мы выйдем на рубежи, которые позволят нам начать окружение Дзержинска", - отметил Евсеев.
Очеретино бойцы возьмут относительно быстро, потому что это не Авдеевка. А вот Часов Яр – это серьезный город, с ним придется повозиться. Но ВС РФ ставят своей целью прекращение обстрелов Горловки. И если обстрелы Донецка уже уменьшили, то ее тоже получится обезопасить, заключил собеседник издания.
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