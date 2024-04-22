Российские штурмовики захватили позиции ВСУ у Волновахи — Минобороны - 22.04.2024 Украина.ру
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Российские штурмовики захватили позиции ВСУ у Волновахи — Минобороны
Российские штурмовики захватили позиции ВСУ у Волновахи — Минобороны - 22.04.2024 Украина.ру
Российские штурмовики захватили позиции ВСУ у Волновахи — Минобороны
Два штурмовика группировки войск "Восток" вступили в бой с украинскими солдатами и захватили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Волновахи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ
2024-04-22T08:59
2024-04-22T08:59
новости
волноваха
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минобороны
фсб
схрон
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По данным ведомства, штурмовая группа под командованием офицера с позывным "Саваль" успешно провела разведку боем и последовательно зачистила укрепленные позиции противника.В свою очередь региональное управление ФСБ информировало, что сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Авдеевке схроны в том числе с иностранным вооружением."УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в городе Авдеевка", - сказали в ведомстве.В схронах было 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50. Также найдены более 10 тысяч боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.В местах хранения вооружений были обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, которое направили на исследование.
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новости, волноваха, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минобороны, фсб, схрон
Новости, Волноваха, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ФСБ, схрон

Российские штурмовики захватили позиции ВСУ у Волновахи — Минобороны

08:59 22.04.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Два штурмовика группировки войск "Восток" вступили в бой с украинскими солдатами и захватили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Волновахи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ
По данным ведомства, штурмовая группа под командованием офицера с позывным "Саваль" успешно провела разведку боем и последовательно зачистила укрепленные позиции противника.

"В этом бою с нашей стороны было всего два штурмовика против восьми солдат противника. Несколько украинских боевиков удалось взять в плен", - рассказали в министерстве..

В свою очередь региональное управление ФСБ информировало, что сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Авдеевке схроны в том числе с иностранным вооружением.
"УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в городе Авдеевка", - сказали в ведомстве.
В схронах было 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50. Также найдены более 10 тысяч боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.
В местах хранения вооружений были обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, которое направили на исследование.
4 апреля, 10:07
В ДНР обнаружили схрон с натовским оружиемРоссийские военнослужащие обнаружили заминированный схрон с иностранным оружием в Донецкой Народной Республике, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз УФСБ России по ДНР
 
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