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Российские штурмовики захватили позиции ВСУ у Волновахи — Минобороны

Российские штурмовики захватили позиции ВСУ у Волновахи — Минобороны - 22.04.2024 Украина.ру

Российские штурмовики захватили позиции ВСУ у Волновахи — Минобороны

Два штурмовика группировки войск "Восток" вступили в бой с украинскими солдатами и захватили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Волновахи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ

2024-04-22T08:59

2024-04-22T08:59

2024-04-22T08:59

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По данным ведомства, штурмовая группа под командованием офицера с позывным "Саваль" успешно провела разведку боем и последовательно зачистила укрепленные позиции противника.В свою очередь региональное управление ФСБ информировало, что сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Авдеевке схроны в том числе с иностранным вооружением."УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в городе Авдеевка", - сказали в ведомстве.В схронах было 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50. Также найдены более 10 тысяч боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.В местах хранения вооружений были обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, которое направили на исследование.

https://ukraina.ru/20240404/1054295217.html

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новости, волноваха, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минобороны, фсб, схрон