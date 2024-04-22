https://ukraina.ru/20240422/1054643807.html
Российские штурмовики захватили позиции ВСУ у Волновахи — Минобороны
Российские штурмовики захватили позиции ВСУ у Волновахи — Минобороны - 22.04.2024 Украина.ру
Российские штурмовики захватили позиции ВСУ у Волновахи — Минобороны
Два штурмовика группировки войск "Восток" вступили в бой с украинскими солдатами и захватили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Волновахи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ
2024-04-22T08:59
2024-04-22T08:59
2024-04-22T08:59
новости
волноваха
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минобороны
фсб
схрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101506/12/1015061246_0:0:3582:2016_1920x0_80_0_0_d15eff131619b76a0c0f20eb6284c2b1.jpg
По данным ведомства, штурмовая группа под командованием офицера с позывным "Саваль" успешно провела разведку боем и последовательно зачистила укрепленные позиции противника.В свою очередь региональное управление ФСБ информировало, что сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Авдеевке схроны в том числе с иностранным вооружением."УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в городе Авдеевка", - сказали в ведомстве.В схронах было 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50. Также найдены более 10 тысяч боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.В местах хранения вооружений были обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, которое направили на исследование.
https://ukraina.ru/20240404/1054295217.html
волноваха
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101506/12/1015061246_619:0:3348:2047_1920x0_80_0_0_ab5c83dc5d701bbab6a1514756aa73bd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, волноваха, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минобороны, фсб, схрон
Новости, Волноваха, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ФСБ, схрон
Российские штурмовики захватили позиции ВСУ у Волновахи — Минобороны
Два штурмовика группировки войск "Восток" вступили в бой с украинскими солдатами и захватили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Волновахи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ
По данным ведомства, штурмовая группа под командованием офицера с позывным "Саваль" успешно провела разведку боем и последовательно зачистила укрепленные позиции противника.
"В этом бою с нашей стороны было всего два штурмовика против восьми солдат противника. Несколько украинских боевиков удалось взять в плен", - рассказали в министерстве..
В свою очередь региональное управление ФСБ информировало, что сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Авдеевке схроны в том числе с иностранным вооружением.
"УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в городе Авдеевка", - сказали в ведомстве.
В схронах было 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50. Также найдены более 10 тысяч боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.
В местах хранения вооружений были обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, которое направили на исследование.