https://ukraina.ru/20240422/1054640880.html

Опасное президентство и преступные ухилянты. Украинские эксперты обнаружили, что власть неадекватна

Опасное президентство и преступные ухилянты. Украинские эксперты обнаружили, что власть неадекватна - 22.04.2024 Украина.ру

Опасное президентство и преступные ухилянты. Украинские эксперты обнаружили, что власть неадекватна

На Украине обсуждают приближающийся кризис легитимности власти, сожалеют о погубленной ядерной мощи и думают, не пора ли отказаться от института президентства.

2024-04-22T05:46

2024-04-22T05:46

2024-04-22T05:46

эксклюзив

украина

россия

румыния

андрей пальчевский

андрей золотарев

владимир зеленский

офис президента

вооруженные силы украины

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О необходимости реформировать структуру власти высказался украинский бизнесмен, телеведущий и политический деятель Андрей Пальчевский. Он отметил, что в существующей модели регионы не имеют возможности отстаивать свои интересы, что недопустимо в такой сложной стране как Украина.По мнению Пальчевского, у Зеленского еще есть шанс поправить ситуацию и провести политическую реформу."Нам нужно уходить от института президентства, которое каждый раз превращается в султанат. Нам надо создавать двухпалатный парламент, который отражал бы мнения областей", - сказал политик в интервью журналисту Александрй Шелесту*.Он напомнил, что "часть Украины пришла из Румынии, часть Украины пришла из Польши, часть Украины пришла из России — когда-то же была Херсонская губерния какая-нибудь вместе с Одессой".Пальчевский также призвал убрать "вот эту безумную власть Офиса президента, когда любой человек, которого мы не избираем, который волей случая становится руководителем аппарата, фактически является хозяином страны".Комментируя вопрос усиления мобилизации, деятель констатировал, что украинское общество разделилось на два класса: "у нас есть класс, который вовлечен в страдания, а есть класс, который устранился от этих страданий, то есть детей они там (на войне — Ред.) не теряют...".Настроения в обществе уже не совсем такие, какими были два года назад, пассионариев, которые пошли воевать первыми, война перемолола, другие повзрослели и "задают себе вопрос, что для них важнее — красивая смерть или некрасивая смерть на фронте или, может быть, каким-то образом примкнуть к уже довольно многочисленной группе людей, которых называют "ухилянтами" (уклонистами)", - описал ситуацию Пальчевский.По его словам, проблема лежит даже не в сфере закона, но в сфере морали: "покажите каждому отцу и каждой матери, что кроме их ребенка из села или из маленького горда, или даже из моего родного Киева, на фронте находятся дети руководителей страны, членов правительства, членов Офиса президента, членов парламента, а также сами представители этого парламента, и не во второй и третьей линии, а, как говорят на фронте, на нуле".Но тут, похоже, и правда, показать нечего. Таких на Украине нет.Думают эксперты и о положении на фронтах. Положение ВСУ таково, что украинский политолог Андрей Золотарев выразил сожаление по поводу того, что Украина когда-то сама отказалась от ядерного оружия. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала "Да это так", у страны не может быть железных гарантий защиты со стороны США.Отвечая на вопрос, как он относится к разговорам о том, что Украине (киевскому режиму — Ред.), может быть, стоит сейчас создать ядерное оружие своими силами, политолог сказал, что "когда это произносят люди, которые с одной стороны, проводят гуманитарную политику сегрегации на правильных и неправильных украинцев, ну, это - дурень думкою богатеет".Он напомнил, что на Южмаше когда-то было работали порядка 50 тысяч человек, а осталось около 9 тысяч, и это в основном люди возраста 55-60 лет."Это означает — все, прервалась связь поколений", - сказал Золотарев. И добавил, что сейчас к тому же закрывают физико-технический факультет в Днепропетровском университете - "а это означает то, что мы уже и не ракетные"."Судостроение мы профукали в девяностые, авиастроение - в нулевые, а теперь еще, как говорится, закрывается вопрос с ракетостроением. А что уж говорить о ядерной энергетике", - сказал эксперт. По его словам, теоретические возможности были, но на практике этими возможностями не воспользовались.Сейчас ситуация такова, что украинская экономика "катится в третий мир", туда же катится и украинская политика, которую уже искусственно "стерилизовали", убрав "лишние" партии и даже "лишних" избирателей, констатировал эксперт.В завершение вернемся к вопросу мобилизации и приведем заявление главы МВД Украины Игоря Клименко, характеризующее состояние украинского общества. По его словам, которые приводит РИА Новости, в базах данных украинской полиции есть информация о сотнях тысяч возможных уклонистов, их уже проверяют.* - признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240421/1054634229.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, румыния, андрей пальчевский, андрей золотарев, владимир зеленский, офис президента, вооруженные силы украины