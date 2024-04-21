"Давайте работать": эксперт рассказал о реакции Китая на продвижение ВС РФ к Одессе - 21.04.2024 Украина.ру
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"Давайте работать": эксперт рассказал о реакции Китая на продвижение ВС РФ к Одессе
"Давайте работать": эксперт рассказал о реакции Китая на продвижение ВС РФ к Одессе - 21.04.2024 Украина.ру
"Давайте работать": эксперт рассказал о реакции Китая на продвижение ВС РФ к Одессе
России следует оформить стратегические отношения с Китаем. Об этом рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру
2024-04-21T05:33
2024-04-21T05:33
новости
китай
россия
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"Если мы придем в Пекин и скажем, что у нас есть возможность построить логистический коридор от Китая до Евросоюза, и нам не помешают ни англичане, ни американцы, которые за Одессу цепляются, то в Пекине скажут, что это замечательно, давайте работать", - считает Голубовский.При это Китай никак не отреагирует на продвижение российских войск к Одессе, если Россия не предложит Китаю каких-то понятных геополитических проектов, связанных с его интересами в Евразии.По мнению эксперта, продвигаясь на фронте, Россия станет менее зависима от Китая, что означает, что менее предсказуемая.Поэтому России нужно переходить к какому-то оформлению стратегических отношений с Китаем. Китаю выгодны отношения с сильной Россией. Именно поэтому китайцы поддерживают политически, экономически, а также поддерживают российский бизнес, продолжая с ним торговать."Если Россию свалят, то Китай получит в своем стратегическом тылу бардак", - считает он.Полностью интервью Дмитрий Голубовский: Когда Россия в Одессе получит главный приз СВО, ей придется договариваться с Китаемчитайте на нашем сайте
https://ukraina.ru/20240418/1054587044.html
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новости, китай, россия, дмитрий голубовский, одесса, ес, пекин, кнр (китай), евросоюз
Новости, Китай, Россия, Дмитрий Голубовский, Одесса, ЕС, Пекин, КНР (Китай), Евросоюз

"Давайте работать": эксперт рассказал о реакции Китая на продвижение ВС РФ к Одессе

05:33 21.04.2024
 
© РИА Новости . Галина Кмит / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Галина Кмит
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России следует оформить стратегические отношения с Китаем. Об этом рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру
"Если мы придем в Пекин и скажем, что у нас есть возможность построить логистический коридор от Китая до Евросоюза, и нам не помешают ни англичане, ни американцы, которые за Одессу цепляются, то в Пекине скажут, что это замечательно, давайте работать", - считает Голубовский.
При это Китай никак не отреагирует на продвижение российских войск к Одессе, если Россия не предложит Китаю каких-то понятных геополитических проектов, связанных с его интересами в Евразии.
По мнению эксперта, продвигаясь на фронте, Россия станет менее зависима от Китая, что означает, что менее предсказуемая.
Поэтому России нужно переходить к какому-то оформлению стратегических отношений с Китаем. Китаю выгодны отношения с сильной Россией. Именно поэтому китайцы поддерживают политически, экономически, а также поддерживают российский бизнес, продолжая с ним торговать.
"Если Россию свалят, то Китай получит в своем стратегическом тылу бардак", - считает он.
Полностью интервью Дмитрий Голубовский: Когда Россия в Одессе получит главный приз СВО, ей придется договариваться с Китаемчитайте на нашем сайте
Дмитрий Голубовский интервью
18 апреля, 19:30
Дмитрий Голубовский: Когда Россия в Одессе получит главный приз СВО, ей придется договариваться с КитаемЕсли мы хотим, чтобы Китай оказывал нам широкую поддержку в продвижении на Украине, мы должны подробно объяснить китайцам, в чем их интерес. Поэтому с Китаем нужно совершенно четко определить параметры отношения стратегического партнерства, заключить пакт о взаимной поддержке
 
НовостиКитайРоссияДмитрий ГолубовскийОдессаЕСПекинКНР (Китай)Евросоюз
 
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