https://ukraina.ru/20240421/1054614933.html

"Давайте работать": эксперт рассказал о реакции Китая на продвижение ВС РФ к Одессе

"Давайте работать": эксперт рассказал о реакции Китая на продвижение ВС РФ к Одессе - 21.04.2024 Украина.ру

"Давайте работать": эксперт рассказал о реакции Китая на продвижение ВС РФ к Одессе

России следует оформить стратегические отношения с Китаем. Об этом рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру

2024-04-21T05:33

2024-04-21T05:33

2024-04-21T05:33

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китай

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дмитрий голубовский

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кнр (китай)

евросоюз

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"Если мы придем в Пекин и скажем, что у нас есть возможность построить логистический коридор от Китая до Евросоюза, и нам не помешают ни англичане, ни американцы, которые за Одессу цепляются, то в Пекине скажут, что это замечательно, давайте работать", - считает Голубовский.При это Китай никак не отреагирует на продвижение российских войск к Одессе, если Россия не предложит Китаю каких-то понятных геополитических проектов, связанных с его интересами в Евразии.По мнению эксперта, продвигаясь на фронте, Россия станет менее зависима от Китая, что означает, что менее предсказуемая.Поэтому России нужно переходить к какому-то оформлению стратегических отношений с Китаем. Китаю выгодны отношения с сильной Россией. Именно поэтому китайцы поддерживают политически, экономически, а также поддерживают российский бизнес, продолжая с ним торговать."Если Россию свалят, то Китай получит в своем стратегическом тылу бардак", - считает он.Полностью интервью Дмитрий Голубовский: Когда Россия в Одессе получит главный приз СВО, ей придется договариваться с Китаемчитайте на нашем сайте

https://ukraina.ru/20240418/1054587044.html

китай

россия

одесса

пекин

кнр (китай)

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новости, китай, россия, дмитрий голубовский, одесса, ес, пекин, кнр (китай), евросоюз