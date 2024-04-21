https://ukraina.ru/20240421/1045477411.html

Пакт Петлюры-Пилсудского: евроинтеграция за сто с лишним лет до Зеленского

Пакт Петлюры-Пилсудского: евроинтеграция за сто с лишним лет до Зеленского - 21.04.2024 Украина.ру

Пакт Петлюры-Пилсудского: евроинтеграция за сто с лишним лет до Зеленского

21 апреля 1920 года в Варшаве министр иностранных дел УНР Андрей Ливицкий по поручению Симона Петлюры подписал тайный договор с Польшей, который признавал права этой страны на Волынь и Галичину

2024-04-21T08:07

2024-04-21T08:07

2024-04-21T08:07

история

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речь посполитая

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симон петлюра

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зунр

юзеф пилсудский

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Даже истовые сторонники Симона Петлюры признают: Варшавский договор был предательством в первую очередь по отношению к Западно-Украинской Народной Республике (ЗУНР), с которой Украинская Народная Республика (УНР) только 22 января 1919 года провозгласила "Злуку" (воссоединение).Критики же главного атамана УНР напоминают о том, что первые документы о согласии на передачу Польше территории Холмщины, Подляшья, Полесья, Волыни и Восточной Галичины были подписаны представителем Петлюры ещё в конце мая 1919 года, почти за два месяца до ликвидации ЗУНР.Вероятнее всего, Петлюра хотел договориться с Польшей с первых же дней своего прихода к власти в ноябре 1918 года, пытаясь получить поддержку Антанты, которая считала социалистическое правительство УНР чуть ли не большевиками и делала ставку на Деникина.Не прошёл ещё и месяц со дня провозглашения "Акта Злуки", как Симон Петлюра отправил в Варшаву тайную миссию во главе с полковником Борисом Курдиновским, причём об этом был проинформирован министр иностранных дел УНР Константин Мациевич.Поскольку полномочия украинской делегации были полуофициальными, в начале мая 1919-го на контакт с Симоном Петлюрой вышел лично Юзеф Пилсудский. В поисках союзников на Украине он решил, что Петлюра именно тот политический деятель, который пойдёт на любые жертвы ради украинской государственности.Польский лидер отправил к главе Директории УНР офицера разведки Яна Мазуркевича, который должен был пригласить его в Варшаву для проведения переговоров. Мазуркевич пересёк линию фронта под видом украинского военнопленного — он свободно владел украинским языком, — добрался до ставки Петлюры в Чёрном Острове и сообщил тому, что Пилсудский является сторонником независимой Украины и её равноправного союза с Польской Республикой, но Восточная Галичина, Западная Волынь, Холмщина, Полесье и Подляшье должны принадлежать Польше.После этого кабинет министров УНР поддержал предложение Петлюры о начале непосредственных мирных переговоров с Польшей.24 мая 1919 года петлюровский эмиссар Курдиновский и польский премьер-министр Ян Падеревский подписали тайное военно-политическое соглашение. Петлюра был готов получить военную помощь Варшавы ценой отречения в пользу Польши не только от Волыни, Подляшья и Холмщины, но также и от Восточной Галичины — собственно территории ЗУНР.Двумя первыми статьями соглашения УНР обязывалась передать Польше Восточную Галичину и Волынь. В свою очередь, поляки обещали признать суверенитет УНР и оказать помощь в борьбе против большевистских войск.После полной оккупации Восточной Галичины и ликвидации ЗУНР 16 июля 1919 года к Петлюре вновь прибыл личный эмиссар Пилсудского с предложением продолжить переговоры.9 августа 1919 года Симон Петлюра отправил в Варшаву специальную дипломатическую миссию во главе с Пилипом Пилипчуком. Миссия привезла письмо Петлюры Юзефу Пилсудскому, где, в частности, были следующие строки:"В своей борьбе с врагом человеческой культуры и своей национальной государственности мы имеем право на сочувствие и помощь от своих ближайших соседей, тем более что, отбивая родную землю от насильников-оккупантов, навязывающих Украине чужие ей формы коммунистического строя, мы не станем на путь белого террора, а идём под лозунгом широкого демократического и государственного строительства, лучшим представителем которого в Польше считаем мы Вас, господин Начальник Государства Польского".К этому глава Директории УНР добавил, что искренне надеется: "Отношения двух народов — польского и украинского — по доброй воле обеих сторон будут преисполнены дружбы, так необходимой для благосостояния и крепкого международного положения обеих народных республик".Как "Начальник Государства Польского" (на то время — официальный титул Пилсудского) мог отреагировать на такое письмо?Естественно, как сильный, прагматичный и опытный политик — на выгодное предложение от более слабого партнёра, стремительно терявшего свою силу, но всё ещё необходимого для Польши. Вряд ли Пилсудского растрогали слова Петлюры о "сочувствии", но он очень чётко знал одно: если УНР падёт, то Польша окажется один на один с более опасным врагом, Москвой — "красной" большевистской или "белой" национальной.При этом в кругу ближайших помощников Юзеф Пилсудский не раз выражал уверенность, что "никуда украинцы не денутся — они просто должны избрать Польшу союзником" (кстати, куда чаще, чем этноним "украинцы", Пилсудский до 1920 года употреблял слово "русины").Поскольку миссия Пилипчука вполне в украинском стиле затягивала переговоры и отказывалась от подписания обязывающих документов, поляки решили подтолкнуть украинских партнёров.В конце августа 1919-го в варшавских газетах был опубликован текст соглашения от 24 мая, что обострило конфликт между руководством и командованием армий УНР и ЗУНР, которые в то время находились в Каменце-Подольском.Петлюра пытался успокоить галичан, и 26 сентября 1919 года на совместном заседании Директории УНР и правительства ЗУНР был принят так называемый нулевой вариант, в соответствии с которым все раньше достигнутые договорённости с властью Пилсудского аннулировались — вплоть до получения гарантий польского правительства о поддержке УНР в борьбе с Деникиным.Было решено послать в Варшаву общую дипломатическую миссию УНР и ЗУНР для подписания перемирия и создания с поляками антибольшевистского фронта.Миссия во главе с министром иностранных дел УНР Андреем Ливицким прибыла в Варшаву 3 октября 1919 года. Кроме Ливицкого, в ней было ещё четыре надднепрянца (Леонид Михайлив, Прокоп Понятенко, Борис Ржепецкий и Пётр Мшанецкий), а также трое галичан (Степан Витвицкий, Антон Горбачевский и Михаил Новакивский).Поляки на переговорах жёстко прессинговали, при этом фактически опираясь на поддержку Петлюры, который тогда писал Ливицкому:"В это время налаживание наших отношений с Польшей могло бы нас спасти — дать нам базу некоторую, сношения с миром и перспективы. Очень жаль, что мы этих переговоров не начали раньше: может, имели более способствующие нам обстоятельства для заключения договора с Польшей".30 октября 1919-го Ливицкий встретился с Пилсудским, который заявил, что приветствует украинскую государственность и готов её поддержать, но среди влиятельных кругов польского государства эта идея не пользуется популярностью, и с этим нужно считаться.При этом Пилсудский в тот период весьма критически оценивал положение Польши и откровенно рассчитывал на украинские ресурсы. Его помощник, генерал Листовский, 3 ноября 1919-го записал следующие рассуждения Пилсудского:"Время ещё не пришло. (…) Ничего не известно, что нас ждёт с Россией, с Украиной, с обоими этими государствами.(…) Экономическое положение Польши катастрофическое. Мы сельская страна, но хлебом не только не обеспечиваем себя, а ещё и нуждаемся. (…) Украина — это экономическое и материальное дело".Развязали Петлюре руки в сдаче Польше Галичины и других западно-украинских земель… сами галичане.Получив из Варшавы информацию о том, что Ливицкий готов пойти на уступки полякам, руководство ЗУНР и командование Украинской галицккой армии (УГА) начали сепаратные переговоры с представителями Деникина.4 ноября 1919 года командующий УГА Мирон Тарнавский не прибыл в Жмеринку, где Петлюра проводил военное совещание командования войск УНР и ЗУНР, прислав вместо себя офицеров низшего ранга. При этом Тарнавский выдвинул ультиматум: если совещание не примет решение о переговорах с Деникиным, то командование УГА начнёт их самостоятельно.Как вспоминал позже адъютант Петлюры Александр Доценко, глава Директории УНР после этого сказал: "для меня теперь ясно, что галичане с их симпатиями к Москве сами погибнут и нам вздохнуть не дадут. Невозможно их убедить в противном, как и нас в том, что было бы хорошо с Москвой…"6 ноября 1919-го полномочные представители УГА подписали с командиром 4-й пехотной дивизии Вооружённых Сил Юга России генералом Яковом Слащёвым так называемое "Зятковское перемирие".Оно было подтверждено 17 ноября подписью главноначальствующего Новороссийской области генерал-лейтенанта Николая Шиллинга. К тому времени правительство ЗУНР уже покинуло Каменец-Подольский и направлялось в Вену, Директория фактически распалась, а Петлюра получил в УНР диктаторские полномочия.Последние препятствия для подписания договора с Польшей исчезли.2 декабря 1919 года представители УНР и Польши подписали в Варшаве проект декларации, по которому УНР отдавала Польше Холмщину, Полесье, Подляшье, Западную Волынь и Восточную Галичину. При этом на части занятых польскими войсками украинских земель сразу же было начато реформирование армии УНР при поддержке польских войск.4 декабря 1919 года галицкая часть дипломатической миссии Петлюры (С. Витвицкий, А. Горбачевский, М. Новакивский) заявила посольству УНР в Варшаве и правительству Польской Республики о денонсации правительством ЗУНР "Акта Злуки" в качестве протеста против тайных переговоров правительства УНР с правительством Польши.Но против этой декларации выступали не только деятели ЗУНР.К примеру, Владимир Винниченко оценивал документ так: "Атаманщина в лице С. Петлюры и его "идейного" подлизы, "социал-демократа" А. Ливицкого предпринимала ещё меры в Варшаве для спасения своей власти, обивала ещё пороги у польской империалистической шляхты, выклянчивала, выпрашивала и даже отдавала землю польским помещикам на Подолье и Волыни… за польскую помощь, были даже попытки С. Петлюры и А. Ливицкого сформировать совершенно правое правительство в Варшаве… и с помощью поляков вернуть утерянную власть. Но это уже были лишь последние конвульсии".4 декабря 1919-го в Шепетовку, где находилась тогда ставка Петлюры, прибыл адъютант Пилсудского, ротмистр Потоцкий, который официально огласил руководителю УНР следующее сообщение:"Главный вождь польских войск дал мне задание обеспечить путешествие ясновельможного пана Отамана до Варшавы в сопровождении шефа генерального штаба и двух адъютантов".5 декабря Петлюра прибыл в польскую столицу, а 9 декабря в Бельведерском дворце начались длительные, изнурительные и унизительные переговоры с Пилсудским — потому что неравенство сторон было очевидным. Переговоры без свидетелей продолжались с 20:30 вечера до 5 утра 10 декабря, причём говорили явно на русском, поскольку Пилсудский не знал украинского, а Петлюра — польского.Судя по всему, Пилсудский тогда не получил согласия Петлюры на передачу Польше пяти уездов Волыни (Луцкого, Ровенского и т.д.), и главу Директории УНР стали "мариновать" в Варшаве.22 января 1920 года, в годовщину "Злуки", Симон Петлюра решил напомнить Пилсудскому о себе, направив польскому лидеру Меморандум, описав в нём основные проблемы между Украиной и Польшей. В частности, Петлюра просил как можно скорее подписать межправительственное соглашение, а также прекратить "недоразумения", которые возникли между представителями правительства УНР и командованием польских войск на "территории УНР, занятой по просьбе украинской стороны, чтобы она не попала в руки Деникина".В начале февраля 1920 года Петлюре и Ливицкому удалось получить аудиенцию у Пилсудского, на которой лидеры УНР говорили о проблемах жителей Восточной Галичины, в частности о "деле политических заключённых украинской университетской молодёжи", но никаких подвижек в этом вопросе не произошло.Более того, когда 11 февраля 1920 года Андрей Ливицкий прибыл в Каменец-Подольский на встречу с главой правительства УНР Исааком Мазепой, который был против уступок Польше, оба политика были задержаны по приказу польского главного комиссара Волыни и Подольского фронта Минкевича. Причём вместе в Ливицким и Мазепой за решётку попал и епископ Иван Огиенко.Всех их поляки вскоре отпустили и даже принесли формальные извинения, но украинцы намёк поняли. Поэтому, когда 3 апреля 1920 года правительство Польши предложило свой вариант договора с УНР, где упомянутые уезды Волыни значились польскими, Петлюра дал указание Ливицкому документ подписать.Формально руки Пилсудского и Петлюры были чисты: украинско-польский договор в ночь с 21 на 22 апреля в Варшаве подписали министры иностранных дел Польши Ян Домбский и Украинской Народной Республики Андрей Ливицкий, но его всё равно принято называть пактом Пилсудского—Петлюры.От своей причастности к документу оба лидера и не отказывались, проведя в день его подписания пятичасовую встречу с глазу на глаз, на которой обсуждали военное сотрудничество в борьбе с большевиками.Согласно Варшавскому договору, большинство пунктов которого были объявлены тайной, УНР отказывалась от Восточной Галичины, Западной Волыни, Полесья и Подляшья.О "равноправности" сторон свидетельствует концовка договора: "Подписано в 2 экземплярах на польском и украинском языках, с условием, что в случае возникновения сомнений международным будет считаться польский текст".Единственная несекретная статья договора — первая. Она гласит:"Признавая право Украины на независимое государственное устройство на территории в границах с севера, востока и юга, установленных на основании договоров Украинской Народной Республики с пограничными государствами, Республика Польша признаёт Директорию независимой Украинской Народной Республики во главе с главным атаманом паном Симоном Петлюрой верховной властью Украинской Народной Республики".Неотъемлемой частью договора был объявлен ещё более секретный документ — "Военное соглашение между Польшей и Украиной", которое стороны подписали 24 апреля 1920 года.Статья третья соглашения гласит: "совместные польско-украинские акции против советских войск на территории Правобережной Украины, расположенной на восток от нынешней линии польско-большевистского фронта, осуществляются… под общим командованием польских войск".Кроме этого, соглашение возлагало на украинских союзников снабжение польских войск на территории УНР продовольствием на основе норм питания, принятых в Войске Польском, а если поставки придётся обеспечивать польскому правительству — они засчитываются в долг правительства УНР.При этом польские войска сразу же принялись самостоятельно снабжать себя и Польшу.Юрий Тютюнник, бывший в то время одним из ведущих военных деятелей УНР, иронически писал: "Пилсудский проявил недюжинные хозяйственные способности. Поезд за поездом пыхтел из Украины, вывозя сахар, муку, зерно, скот, коней и всё прочее, чем богата Украина".В целом Тютюнник так оценивал сближение Пилсудского и Петлюры:"Для политически активных украинских граждан так называемая польско-украинская концепция, или украинское полонофильство, было громом среди ясного неба и остаётся загадкой поныне. Напрасный труд — искать идеологические основания или обоснования этого полонофильства".Сам Петлюра оправдывал подписание Варшавского договора безвыходным положением УНР и попытками прорвать её международную изоляцию. Он писал, что "это был тактический ход для установления связи с Европой", а также "акт спасения для дальнейшего ведения нашей борьбы".Абсолютно серьёзно Петлюра тогда заявлял, что "жизненный интерес Польши заставляет её иметь независимую Украину", а польские политики, в частности Пилсудский, "должны бороться в самой Польше за идею нашей государственности", поскольку только существование суверенной демократической Украины создаст надёжный барьер на пути проникновения в Польшу и Европу большевистского влияния.В общем, сменить "большевистского" на "путинского" — и эти слова можно вставлять в речи Порошенко или Зеленского.Варшавский договор, по большому счёту, оказался полезным лишь для поляков: они получили союзника, который помог им отстоять независимость. Украинцам же, кроме продолжения "конвульсий атаманщины", этот союз не дал ничего.Зеленский, однако, считает уроки истории для себя не обязательными… Или надеется, что история его оправдает, как Институт национальной памяти оправдал Петлюру?

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история, история украины, польша, речь посполитая, гражданская война, симон петлюра, унр, зунр, юзеф пилсудский, 1920