Летом войне дадут еще один шанс: эксперт о том, что ждет фронт в ближайшие месяцы - 20.04.2024 Украина.ру
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Летом войне дадут еще один шанс: эксперт о том, что ждет фронт в ближайшие месяцы
Летом войне дадут еще один шанс: эксперт о том, что ждет фронт в ближайшие месяцы - 20.04.2024 Украина.ру
Летом войне дадут еще один шанс: эксперт о том, что ждет фронт в ближайшие месяцы
Если до СВО мы все переоценивали баланс сил между Россией и Украиной в пользу России, то в прошлом году маятник качнулся в противоположную сторону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
2024-04-20T09:14
2024-04-20T09:14
харьков
россия
украина
евгений норин
ян гагин
всу
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В первый год СВО эксперт сравнил российскую армию с боксером, у которого большие кулаки, но крайне замедленная реакция, однако, как отмечает Норин, сегодня поводов для оптимизма намного больше.“Летом российская сторона постарается дать войне еще один шанс, взять реванш за все и перейти в наступление. Мяч на нашей стороне. Мы сделаем все, чтобы изменить дальнейший баланс сил и выкрутить линию фронта. Относительно каждого варианта наступления есть свои поводы за и против. Начну с самого перспективного, но маловероятного сценария. Это Харьковская область”, - подчеркнул Норин.В свою очередь военный корреспондент Евгений Линин полагает, что ВСУ будут удерживать Харьков, прикрываясь горожанами как живым щитом, как они это делали в Мариуполе и Авдеевке.В целом Харьков имеет особую специфику с Великой Отечественной войны и до сегодняшнего дня. Это город с населением около двух миллионов человек. Харьков — это огромная промышленная зона, огромнейший транспортный узел — в военном отношении это своеобразный приз для любой армии, отмечает полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин.В связи с этим представители киевского режима пытаются усилить оборону различными резервами, в частности, командование отправило на Харьковское направление бригаду, состоящую в основном из женщин. Более того, на днях в Харьков прибыл украинский националистический батальон, прославившийся разбоями, похищениями, убийствами и издевательствами над мирными жителями. Об этом РИА новости рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
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харьков, россия, украина, евгений норин, ян гагин, всу
Харьков, Россия, Украина, Евгений Норин, Ян Гагин, ВСУ

Летом войне дадут еще один шанс: эксперт о том, что ждет фронт в ближайшие месяцы

09:14 20.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР
Пополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Если до СВО мы все переоценивали баланс сил между Россией и Украиной в пользу России, то в прошлом году маятник качнулся в противоположную сторону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
В первый год СВО эксперт сравнил российскую армию с боксером, у которого большие кулаки, но крайне замедленная реакция, однако, как отмечает Норин, сегодня поводов для оптимизма намного больше.
Летом российская сторона постарается дать войне еще один шанс, взять реванш за все и перейти в наступление. Мяч на нашей стороне. Мы сделаем все, чтобы изменить дальнейший баланс сил и выкрутить линию фронта. Относительно каждого варианта наступления есть свои поводы за и против. Начну с самого перспективного, но маловероятного сценария. Это Харьковская область”, - подчеркнул Норин.
В свою очередь военный корреспондент Евгений Линин полагает, что ВСУ будут удерживать Харьков, прикрываясь горожанами как живым щитом, как они это делали в Мариуполе и Авдеевке.
В целом Харьков имеет особую специфику с Великой Отечественной войны и до сегодняшнего дня. Это город с населением около двух миллионов человек. Харьков — это огромная промышленная зона, огромнейший транспортный узел — в военном отношении это своеобразный приз для любой армии, отмечает полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин.
В связи с этим представители киевского режима пытаются усилить оборону различными резервами, в частности, командование отправило на Харьковское направление бригаду, состоящую в основном из женщин.
Более того, на днях в Харьков прибыл украинский националистический батальон, прославившийся разбоями, похищениями, убийствами и издевательствами над мирными жителями. Об этом РИА новости рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
 
ХарьковРоссияУкраинаЕвгений НоринЯн ГагинВСУ
 
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