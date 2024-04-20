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Летом войне дадут еще один шанс: эксперт о том, что ждет фронт в ближайшие месяцы

Летом войне дадут еще один шанс: эксперт о том, что ждет фронт в ближайшие месяцы - 20.04.2024 Украина.ру

Летом войне дадут еще один шанс: эксперт о том, что ждет фронт в ближайшие месяцы

Если до СВО мы все переоценивали баланс сил между Россией и Украиной в пользу России, то в прошлом году маятник качнулся в противоположную сторону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин

2024-04-20T09:14

2024-04-20T09:14

2024-04-20T09:14

харьков

россия

украина

евгений норин

ян гагин

всу

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В первый год СВО эксперт сравнил российскую армию с боксером, у которого большие кулаки, но крайне замедленная реакция, однако, как отмечает Норин, сегодня поводов для оптимизма намного больше.“Летом российская сторона постарается дать войне еще один шанс, взять реванш за все и перейти в наступление. Мяч на нашей стороне. Мы сделаем все, чтобы изменить дальнейший баланс сил и выкрутить линию фронта. Относительно каждого варианта наступления есть свои поводы за и против. Начну с самого перспективного, но маловероятного сценария. Это Харьковская область”, - подчеркнул Норин.В свою очередь военный корреспондент Евгений Линин полагает, что ВСУ будут удерживать Харьков, прикрываясь горожанами как живым щитом, как они это делали в Мариуполе и Авдеевке.В целом Харьков имеет особую специфику с Великой Отечественной войны и до сегодняшнего дня. Это город с населением около двух миллионов человек. Харьков — это огромная промышленная зона, огромнейший транспортный узел — в военном отношении это своеобразный приз для любой армии, отмечает полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин.В связи с этим представители киевского режима пытаются усилить оборону различными резервами, в частности, командование отправило на Харьковское направление бригаду, состоящую в основном из женщин. Более того, на днях в Харьков прибыл украинский националистический батальон, прославившийся разбоями, похищениями, убийствами и издевательствами над мирными жителями. Об этом РИА новости рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру

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харьков, россия, украина, евгений норин, ян гагин, всу