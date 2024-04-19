https://ukraina.ru/20240419/1054583886.html

"Лиха беда начало": политолог рассказал, что будет, если на юг России зайдет французский контингент

"Лиха беда начало": политолог рассказал, что будет, если на юг России зайдет французский контингент - 19.04.2024 Украина.ру

"Лиха беда начало": политолог рассказал, что будет, если на юг России зайдет французский контингент

На Украине за два года СВО еще без всякого ввода контингента погибли несколько сотен французских наемников. Эти потери превышают потери Франции в Алжире. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-04-19T04:30

2024-04-19T04:30

2024-04-19T04:30

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вкс

алжир

война

иностранные наемники

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На днях в Славянске российские военные накрыли пункт временной дислокации с французскими артиллеристами. Точно неизвестно, какие это были военные, но в СМИ публиковали список из 15 погибших.Этого удара достаточно для того, чтобы антивоенные голоса во Франции звучали все громче и громче. Но пока счет не пойдет на сотни и тысячи, президент Франции Эммануэль Макрон будет пытаться эту историю продавить, рассказал политолог.Кстати, на Украине за два года СВО даже без всякого ввода контингента погибли несколько сотен французских наемников. Эти потери превышают потери Франции в Алжире, отметил эксперт.Та война стала для французов шоком и позором. И это – мелочь по сравнению с тем, что может ожидать французский контингент на юге России, если он там появится, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240417/1054558932.html

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новости, франция, россия, украина, алексей кочетков, эммануэль макрон, вкс, алжир, война, иностранные наемники