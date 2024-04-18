https://ukraina.ru/20240418/1054581439.html
Девочкам нельзя быть военкорами: что будет с теми, кто нарушит это правило – нейропсихолог Колобова
Девочкам нельзя быть военкорами: что будет с теми, кто нарушит это правило – нейропсихолог Колобова - 18.04.2024 Украина.ру
Девочкам нельзя быть военкорами: что будет с теми, кто нарушит это правило – нейропсихолог Колобова
Старший преподаватель Мариупольского государственного университета, психолог Светлана Колобова в студии Украина.ру объяснила, какие психологические трудности возникают у людей, живущих в прифронтовых регионах
2024-04-18T12:57
2024-04-18T12:57
2024-04-18T12:57
психология
видео
фронт
донбасс
мозги
мариуполь
война
волонтеры
военкор
реабилитация
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А также о том, как они с ними справляются и какую помощь оказывают психологи00:50 – что такое нейропсихология?05:06 - о связи нейропсихологии и когнитивной психологии.09:54 – о психологических исследованиях, которые проводят в новых регионах.18:29 – о том, как влияют боевые действия на россиян, не участвующих в СВО.30:59 – о журналистской этике и милосердии.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
психология, видео, фронт, донбасс, мозги, мариуполь, война, волонтеры, военкор, реабилитация, обстрелы, стресс, герои, помощь, видео
психология, Видео, фронт, Донбасс, мозги, Мариуполь, война, волонтеры, военкор, реабилитация, обстрелы, стресс, герои, помощь
Девочкам нельзя быть военкорами: что будет с теми, кто нарушит это правило – нейропсихолог Колобова
Старший преподаватель Мариупольского государственного университета, психолог Светлана Колобова в студии Украина.ру объяснила, какие психологические трудности возникают у людей, живущих в прифронтовых регионах
А также о том, как они с ними справляются и какую помощь оказывают психологи
00:50 – что такое нейропсихология?
05:06 - о связи нейропсихологии и когнитивной психологии.
09:54 – о психологических исследованиях, которые проводят в новых регионах.
18:29 – о том, как влияют боевые действия на россиян, не участвующих в СВО.
30:59 – о журналистской этике и милосердии.