https://ukraina.ru/20240418/1054581439.html

Девочкам нельзя быть военкорами: что будет с теми, кто нарушит это правило – нейропсихолог Колобова

Девочкам нельзя быть военкорами: что будет с теми, кто нарушит это правило – нейропсихолог Колобова - 18.04.2024 Украина.ру

Девочкам нельзя быть военкорами: что будет с теми, кто нарушит это правило – нейропсихолог Колобова

Старший преподаватель Мариупольского государственного университета, психолог Светлана Колобова в студии Украина.ру объяснила, какие психологические трудности возникают у людей, живущих в прифронтовых регионах

2024-04-18T12:57

2024-04-18T12:57

2024-04-18T12:57

психология

видео

фронт

донбасс

мозги

мариуполь

война

волонтеры

военкор

реабилитация

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А также о том, как они с ними справляются и какую помощь оказывают психологи00:50 – что такое нейропсихология?05:06 - о связи нейропсихологии и когнитивной психологии.09:54 – о психологических исследованиях, которые проводят в новых регионах.18:29 – о том, как влияют боевые действия на россиян, не участвующих в СВО.30:59 – о журналистской этике и милосердии.

донбасс

мариуполь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

психология, видео, фронт, донбасс, мозги, мариуполь, война, волонтеры, военкор, реабилитация, обстрелы, стресс, герои, помощь, видео