Девочкам нельзя быть военкорами: что будет с теми, кто нарушит это правило – нейропсихолог Колобова - 18.04.2024 Украина.ру
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Девочкам нельзя быть военкорами: что будет с теми, кто нарушит это правило – нейропсихолог Колобова
Девочкам нельзя быть военкорами: что будет с теми, кто нарушит это правило – нейропсихолог Колобова - 18.04.2024 Украина.ру
Девочкам нельзя быть военкорами: что будет с теми, кто нарушит это правило – нейропсихолог Колобова
Старший преподаватель Мариупольского государственного университета, психолог Светлана Колобова в студии Украина.ру объяснила, какие психологические трудности возникают у людей, живущих в прифронтовых регионах
2024-04-18T12:57
2024-04-18T12:57
психология
видео
фронт
донбасс
мозги
мариуполь
война
волонтеры
военкор
реабилитация
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А также о том, как они с ними справляются и какую помощь оказывают психологи00:50 – что такое нейропсихология?05:06 - о связи нейропсихологии и когнитивной психологии.09:54 – о психологических исследованиях, которые проводят в новых регионах.18:29 – о том, как влияют боевые действия на россиян, не участвующих в СВО.30:59 – о журналистской этике и милосердии.
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психология, видео, фронт, донбасс, мозги, мариуполь, война, волонтеры, военкор, реабилитация, обстрелы, стресс, герои, помощь, видео
психология, Видео, фронт, Донбасс, мозги, Мариуполь, война, волонтеры, военкор, реабилитация, обстрелы, стресс, герои, помощь

Девочкам нельзя быть военкорами: что будет с теми, кто нарушит это правило – нейропсихолог Колобова

12:57 18.04.2024
 
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Старший преподаватель Мариупольского государственного университета, психолог Светлана Колобова в студии Украина.ру объяснила, какие психологические трудности возникают у людей, живущих в прифронтовых регионах
А также о том, как они с ними справляются и какую помощь оказывают психологи

00:50 – что такое нейропсихология?
05:06 - о связи нейропсихологии и когнитивной психологии.
09:54 – о психологических исследованиях, которые проводят в новых регионах.
18:29 – о том, как влияют боевые действия на россиян, не участвующих в СВО.
30:59 – о журналистской этике и милосердии.
 
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