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"Дежа вю" – как недовольное лицо главного героя сделало половину фильма

"Дежа вю" – как недовольное лицо главного героя сделало половину фильма - 18.04.2024 Украина.ру

"Дежа вю" – как недовольное лицо главного героя сделало половину фильма

18 апреля 1990 года на киноэкраны Польши вышел, снятый в Одессе, фильм польского режиссёра Юлиуша Махульского "Виза на 48 часов". В Польше лента не получила широкой популярности, её посмотрели всего порядка 400 тыс. человек. Однако в том же году 1 июля этот фильм, но уже под названием "Дежа вю" вышел в СССР и обрёл просто баснословную популярность

2024-04-18T16:00

2024-04-18T16:00

2024-04-18T16:00

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Из-за последующего распада СССР точных цифр проката советско-польского фильма "Дежа вю" нет, но, вряд ли найдётся человек, который в те годы не посмотрел эту картину.В 1984-85 годах Махульский учился в Калифорнийской школе искусств Cal-Arts и там у него появилась мечта – снять фильм в Голливуде. Эта мечта привела Махульского к продюсеру "фабрики грез" Джудду Бернарду, который изъявил желание с ним сотрудничать.Махульский рассказал Бернарду такой сюжет: американский наемный убийца прилетает из Чикаго в коммунистическую Варшаву конца 80-х годов, чтобы ликвидировать гангстера, сбежавшего из США. На месте американец сталкивается с цивилизационными барьерами и проблемами в общении, а когда у него не получается выполнить задание, он сам просит посадить его в тюрьму, чтобы избежать смерти от рук разочаровавшихся заказчиков. Махульский рассказывал преамбулу пятнадцать минут, а когда он закончил, Бернард поднял телефонную трубку, набрал чей-то номер и сказал своему собеседнику:"Сэм? Это Джудд Бернард! У меня здесь молодой, безумно талантливый польский режиссёр, у которого есть идея гениального фильма!"Однако, в результате, мечта так и осталась мечтой. Что-то там не срослось и фильм снимать в Голливуде не стали.Вернувшись в Польшу в 1988 году Махульский основал и возглавил собственную киностудию "Зебра". И в это же самое время ему удалось наладить контакт с руководителями советской киноиндустрии.На тот момент Юлиуша Махульского хорошо знали в СССР как режиссёра. Его фильмы "Ва-банк" (1981), "Новые амазонки", известный в мировом прокате как "Сексмиссия", (1983) и "Ва-банк 2" (1984) пользовались у советского зрителя огромной популярностью. С ним охотно согласились сотрудничать и СССР даже взял на себя обязательство практически полностью профинансировать новую работу польского режиссера.Махульский в соавторстве со сценаристом Александром Бородянским написали сценарий гангстерской комедии под названием "Виза на 48 часов". В сценарии они в принципе сохранили основную преамбулу. Только действие перенесли из Варшавы в Одессу, а время событий из современности во времена НЭПа.Так как за окном был уже конец 80-х и вовсю бушевала Перестройка с Гласностью, то и сценарий сделали сатирическим, высмеивающим все то, что происходило на заре становления СССР. Однако, польский режиссер с большим уважением относился к советскому и мировому киноискусству и поэтому в большом количестве использовал так называемые киноцитаты.Так, например, в фильме очень хорошо прослеживаются отсылки к таким фильмам как: "Король в Нью-Йорке" Чарли Чаплина, "Невероятные приключения мистера Веста в стране большевиков" Льва Кулешова, "Мы из Кронштадта" Ефима Дзигана, "Оптимистическая трагедия" Самсона Самсонова и "Однажды в Америке" Серджио Леоне. А то что действие происходит именно в 1925 году зрителю вообще показывают тем что главный герой, киллер Джон Поллак, становится участником съемок фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин"", который как раз и снимался в Одессе летом 1925 года. Такой же отсылкой ко времени событий является и то, что Поллак прибывает в СССР на пароходе вместе с Владимиром Маяковским, который действительно ездил в США в том же 1925 году.В общем уже по сценарию было видно, что фильм будет таким, какого в СССР до того никто и никогда ещё не снимал, но благодаря все той же перестройке теперь киноискусство кинулось из крайности в крайность: если раньше многое запрещали, теперь же наоборот многое разрешили, вплоть до сцен с полуобнаженными девицами.Так как действия фильма разворачивались в Одессе то и снимать соответственно решили на Одесской киностудии и о чем компания "Зебра" заключила со студией соответствующий контракт.Актёров режиссёр пригласил как со своей родины, так и советских. Так, например, в фильме в роли подручного гангстера Микиты Ничипорука, которого кстати сыграл Владимир Головин, исполнил Николай Караченцов, а роль дежурной гостиницы исполнила его супруга Людмила Поргина, которая к слову сказать изначально приехала в Одессу с мужем просто отдохнуть пока он снимается.Вообще же в фильме снимались родственники и других членов съемочной группы. Так роль главаря американской мафии исполнил отец режиссёра Ян Махульский, хорошо знакомый отечественному зрителю по фильму "Ва-банк".На главную роль киллера Джона Поллака, по прозвищу Профессор, Махульский пригласил звезду своего предыдущего фильма "Сексмиссия", Ежи Штура так же хорошо известного и горячо любимого советским зрителем. Вот тут надо сказать несколько слов о том, как Штуру удалось сыграть такого беспринципного и вечно всем недовольного персонажа.По приезду в Одессу его отношения с этим городом сразу не заладились: так у него возник конфликт с администратором гостиницы куда поселили польских актёров и в добавок к его общей нелюбви к СССР ещё добавились и проблемы со здоровьем. В общем так родился тот самый характерный образ беспринципного киллера с недовольным лицом готового на всё ради выполнения задания. Как позже выразился один из кинокритиков: "выражение лица Ежи Штура полфильма сделало".Правда 22 года спустя Штур снова приехал в Одессу где принимал участие в жюри Одесского кинофестиваля и на этот раз он так отозвался об этом, на тот момент уже украинском городе и о своей работе в "Дежа вю": "Одесса — это что-то особенное! Хорошее помнится долго. Тем более что сейчас я, можно сказать, снова испытал дежа-вю. Отель "Червонный" из фильма — тот самый "Бристоль", один из самых фешенебельных отелей Одессы, в котором я сейчас остановился. "Дежа вю" — фильм об американце во времена нэпа — в Советском Союзе воспринимался и теперь многими ещё воспринимается как культовое кино. Российские зрители, например, считают, что "Дежа вю" — пронзительная, сатирическая картина их действительности. А это была своего рода гангстерская комедия — в таком жанре в то время в Польше ещё не работали".Одну из главных, если не сказать заглавных, ролей сыграла сама Одесса. Так режиссер задействовал в съемках многие места в городе. Например, гостиница и булочная, штаб-квартира Микиты Ничипорука, которого и должен был убить Поллак, по сценарию находились через дорогу, а в реалии чуть ли не в трех километрах друг от друга. Кроме того, в сцене с велогонкой так же задействовали локации, находящиеся на приличном расстоянии друг от друга.Некоторые трудности возникли у съемочной группы и с поиском парохода. В конце концов на его роль выбрали учебное судно "Экватор" отшвартованное в местном яхт-клубе.Вообще же, несмотря на вечно всем недовольного Ежи Штура, по воспоминаниям участников съёмочного процесса, работа над лентой проходила в легкой и непринуждённой обстановке и поэтому съемки ленты закончили осенью 1989 года и уже весной следующего года фильм был готов к прокату.Сначала он вышел в прокат в Польше, но там в связи с политической обстановкой его приняли достаточно холодно.В СССР результат был совершенно противоположный польскому. Билеты разбирались на месяцы вперед. Но из-за случившегося в августе 1991 года переворота статистика Госкино прервалась и цифр по прокату фильма в СССР просто нет. Но они были бы огромными. Советский зритель не был избалован заграничным кино и польские фильмы в Союзе пользовались огромной популярностью.Уже в 2000-х годах фильм получил второе рождение в Польше, где его оцифровали и выпустили на DVD. И по сей день картина находит своего зрителя, хоть в основном и среди старшего поколения, которое еще помнит всё то что так тонко протянул в своем фильме польский режиссер Юлиуш Махульский.

https://ukraina.ru/20230930/1049789049.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

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