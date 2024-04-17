https://ukraina.ru/20240417/1054563847.html

Украина равняется на сомалийских пиратов. Почему Киев сорвал сделку по судоходству в Чёрном море

Украина равняется на сомалийских пиратов. Почему Киев сорвал сделку по судоходству в Чёрном море - 17.04.2024 Украина.ру

Украина равняется на сомалийских пиратов. Почему Киев сорвал сделку по судоходству в Чёрном море

В марте 2024 года Москва и Киев при посредничестве Турции договорились о мерах обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море, но вновь, как и два года назад со Стамбульскими соглашениями, Украина дала заднюю в последний момент

2024-04-17T17:34

2024-04-17T17:34

2024-04-17T17:34

эксклюзив

россия

украина

черное море

сделка

турция

судоходство

владимир зеленский

владимир корнилов

владимир путин

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Сделка, которой не суждено случиться. Но это не точноПрезидент Украины Владимир Зеленский неустанно обвиняет Россию в нежелании установить мир и отказывается от переговоров с ней. Однако, как стало известно источникам агентства Reuters, стороны чуть не заключили соглашение уже в 2024 году. Речь, правда, не о сделке по урегулированию вооружённого конфликта, а об обеспечении безопасности судоходства в акватории Чёрного моря, но всё же.По словам четырёх собеседников, переговоры, к которым Россию и Украину подтолкнула ООН, проходили на протяжении двух месяцев при посредничестве Турции, и в конце марта соглашение было достигнуто.Согласно проекту документа, стороны дают гарантии безопасности торговым судам в Чёрном море - не совершать атаки на них и не проводить обыски, если они следуют пустыми, либо на борту находится гражданский груз. Условие не распространяется на военные корабли и гражданские суда, перевозящие товары военного назначения.Киев дал согласие президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану объявить о сделке 30 марта. С этого момента она должна была вступить в силу."В самую последнюю минуту Украина внезапно отказалась, и сделка была сорвана", - сообщил один из источников.Что послужило причиной такого решения Киева, неизвестно."Переговоры по соглашению о судоходстве, о которых ранее не сообщалось, дают представление о тихой дипломатии, продолжающейся за закрытыми дверями, о том, как привести две враждующие стороны к переговорам, хотя бы на первых порах о торговом судоходстве", - отмечает Reuters.Вскоре дипломатический источник российских СМИ в Турции сообщил, что консультации продолжаются."Переговоры, насколько известно, ведутся в контексте ранее направленного генсеком ООН письма президентам Турции, России и Украины по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море", - сказал он, уточнив, что ведущая роль в этом процессе отводится ООН, а Турция выступает посредником.Письмо, о котором идёт речь, Антониу Гутерриш направил лидерам трёх стран Реджепу Тайипу Эрдогану, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в феврале. В нём содержатся предложения по обеспечению безопасности коммерческого судоходства в Чёрном море. В конце того же месяца турецкий лидер говорил о продолжении контактов по выработке нового регламента в этом контексте.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение о продолжающихся переговорах по обеспечению безопасности судоходства, отметив, что между Россией и Турцией существует много тем для обсуждения, включая вопросы, связанные с Чёрным морем.Сама Турция крайне заинтересована в реализации этой сделки и по экономическим соображениям (она один из главных потребителей российского и украинского продовольствия), и для укрепления своего авторитета как посредника между конфликтующим сторонами. И, собственно, для обеспечения безопасности в Черноморском бассейне. Как отмечает политолог Икбаль Дюрре, Турция расположена в неспокойном окружении, где по периметру её границ в разной степени интенсивности идут боевые действия, и власти опасаются, что рост конфликтных точек может повлиять на безопасность страны. Поэтому они заинтересованы в стабилизация ситуации на севере. Но у Анкары отсутствуют рычаги давления на Украину, чтобы заставить её сесть за стол переговоров с Россией."Теоретически Анкара могла бы прекратить поставки своих систем вооружений, в частности, беспилотников, в Киев. Но она не заинтересована в этом. В российско-украинском конфликте Турция старается балансировать между двумя сторонами и найти между ними точки соприкосновения", – добавляет эксперт.Выгодна ли Украине гарантированная безопасность судоходства в Чёрном мореВ июле 2023 года после выхода России из зерновой сделки Министерство обороны РФ объявило районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря временно опасными для судоходства, а все суда, следующие в порты Украины ─ потенциальными перевозчиками военных грузов. Соответственно, государства, под флагами которых шли эти корабли, считаются вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. В ноябре Зеленский сообщил о договорённости с союзниками о предоставлении военных кораблей для сопровождения грузовых судов в зерновом коридоре в Чёрном море. Однако истинная цель такой охраны, как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это абсолютное прикрытие для потенциальных военных авантюр киевского режима и его западных кураторов в акватории Чёрного моря.В последний момент сорвать уже согласованную сделку с Россией – как это знакомо. Весной 2022 года Украина отказалась поставить подпись под парафированным соглашением об урегулировании конфликта с РФ по указке Бориса Джонсона, бывшего тогда премьер-министром Великобритании. А на днях со слов бывшего американского чиновника стало известно, что США выступили против Стамбульских соглашений, поскольку Киев предварительно не посоветовался с ними. Хотя в рамках сделки на Вашингтон как на одного из гарантов безопасности возлагались обязательства по защите Украины в случае нападения на неё. Т.е. Штаты должны были бы вступить в конфликт на стороне Киева.Можно предположить, что и в нынешнем случае в переговорный процесс вмешались внешние силы. Например, всё то же Соединённое Королевство."Что в формулировках якобы "уже почти согласованного документа" могло так не устроить Лондон и Киев? Документ был составлен так, что с одной стороны, де-факто разрешал нелегальную транспортировку оружия на Украину под видом "зерновых конвоев". Но с другой стороны, значительно затруднял морские перемещения оружия стран НАТО в ходе усиления "восточного фланга" в Румынии. Именно последнее обстоятельство так не понравилось Лондону как главному бенефициару стратегии вытеснения России из Чёрного моря, и он поспешил заблокировать этот вариант соглашения, слив его в Reuters", - написал политолог Максим Жаров в своём Telegram-канале.Однако вполне возможно, что обошлось без третьей стороны – у украинских властей могли быть собственные мотивы для срыва сделки по безопасности судоходства.Политолог Владимир Корнилов озвучил две версии, почему Киев в последний момент дал заднюю. Первая – представители Офиса президента Украины выдвинули определённые условия, а когда поняли их неприемлемость для остальных участников, то отказались от сделки. Например, речь могла идти об инициативе, которую украинские власти озвучивали прежде ─ разрешение на нахождение в Чёрном море военных кораблей НАТО для конвоирования судов, следующих как в порты Украины, так и в обратном направлении."Это предложение неприемлемо ни для России, ни для Турции. Очевидно, что стороны не могли пойти на уступки в этом вопросе. Возможно, Киев, поняв бесперспективность достижения желаемого, решил сорвать сделку", – сказал Корнилов.Вторая версия – Зеленский попросту испугался последствий достигнутых договорённостей."Мы помним, что Киев официально запретил себе вести какие-либо переговоры с нынешней российской властью. Возможно, когда стало понятно, что Турция вскоре объявит о соглашении по судоходству, советников украинского президента осенило – сделка может быть воспринята как нарушение Зеленским собственного же указа", – пояснил эксперт.Есть мнение, что эта сделка вообще никакой выгоды для Киева не представляет. По словам капитана I ранга запаса Сергея Ищенко, только за 2023 год Украина вышла на доконфликтные объёмы поставок, которые по линии внешней торговли идут в её порты. Но теперь Россия не знает и не видит, что именно туда поступает, а в рамках соглашения по Чёрному морю она получила бы возможность контролировать суда, идущие в украинские порты, и досматривать их."Поэтому, естественно, соглашение, которое готовилось, было нам на руку. Мы бы его подписали, но Украине оно было совершенно ни к чему. Украина, видимо, из каких-то своих соображений в переговорах участвовала, но подписывать ничего не собиралась. Свидетельством этому и стал её односторонний выход из ещё не подписанных соглашений. Ей совершенно не нужен контроль за тем, что ввозится в Одессу", — сказал он.А может быть, наоборот, нежелание Украины свидетельствует о её воинственных планах в акватории Чёрного моря."Срыв договорённостей говорит, что украинцы собираются заниматься терроризмом в Чёрном море, как сомалийские пираты. Они хотят атаковать наши суда, в том числе гражданские, с учётом того, что у России порт в Новороссийске. Они ходят на своих судах, прикрываясь Румынией, Болгарией и Турцией, и надеются, что им всё сойдёт с рук", — считает военный эксперт Василий Дандыкин.Эту точку зрения разделяет и политолог Александр Немцев. По его мнению, украинские страны хотят повторить "подвиг" йеменских хуситов, которые атакуют гражданские суда в Красном море, а переговоры, о которых пишет Reuters, Киев мог вести с целью затянуть время для накопления необходимого количества вооружений, чтобы впоследствии бить ими по российским судам в Чёрном море."Украина сегодня накопила значительное количество ракетных вооружений и беспилотных катеров. Эти вооружения изготавливаются с помощью Великобритании, которая имеет все типы оружия и соответствующую квалификацию", - говорит эксперт.

https://ukraina.ru/20240414/1054503701.html

https://ukraina.ru/20240310/1053796723.html

https://ukraina.ru/20240306/1053738408.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, черное море, сделка, турция, судоходство, владимир зеленский, владимир корнилов, владимир путин, reuters, оон, нато