Украина равняется на сомалийских пиратов. Почему Киев сорвал сделку по судоходству в Чёрном море - 17.04.2024 Украина.ру
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Украина равняется на сомалийских пиратов. Почему Киев сорвал сделку по судоходству в Чёрном море
Украина равняется на сомалийских пиратов. Почему Киев сорвал сделку по судоходству в Чёрном море - 17.04.2024 Украина.ру
Украина равняется на сомалийских пиратов. Почему Киев сорвал сделку по судоходству в Чёрном море
В марте 2024 года Москва и Киев при посредничестве Турции договорились о мерах обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море, но вновь, как и два года назад со Стамбульскими соглашениями, Украина дала заднюю в последний момент
2024-04-17T17:34
2024-04-17T17:34
эксклюзив
россия
украина
черное море
сделка
турция
судоходство
владимир зеленский
владимир корнилов
владимир путин
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Сделка, которой не суждено случиться. Но это не точноПрезидент Украины Владимир Зеленский неустанно обвиняет Россию в нежелании установить мир и отказывается от переговоров с ней. Однако, как стало известно источникам агентства Reuters, стороны чуть не заключили соглашение уже в 2024 году. Речь, правда, не о сделке по урегулированию вооружённого конфликта, а об обеспечении безопасности судоходства в акватории Чёрного моря, но всё же.По словам четырёх собеседников, переговоры, к которым Россию и Украину подтолкнула ООН, проходили на протяжении двух месяцев при посредничестве Турции, и в конце марта соглашение было достигнуто.Согласно проекту документа, стороны дают гарантии безопасности торговым судам в Чёрном море - не совершать атаки на них и не проводить обыски, если они следуют пустыми, либо на борту находится гражданский груз. Условие не распространяется на военные корабли и гражданские суда, перевозящие товары военного назначения.Киев дал согласие президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану объявить о сделке 30 марта. С этого момента она должна была вступить в силу."В самую последнюю минуту Украина внезапно отказалась, и сделка была сорвана", - сообщил один из источников.Что послужило причиной такого решения Киева, неизвестно."Переговоры по соглашению о судоходстве, о которых ранее не сообщалось, дают представление о тихой дипломатии, продолжающейся за закрытыми дверями, о том, как привести две враждующие стороны к переговорам, хотя бы на первых порах о торговом судоходстве", - отмечает Reuters.Вскоре дипломатический источник российских СМИ в Турции сообщил, что консультации продолжаются."Переговоры, насколько известно, ведутся в контексте ранее направленного генсеком ООН письма президентам Турции, России и Украины по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море", - сказал он, уточнив, что ведущая роль в этом процессе отводится ООН, а Турция выступает посредником.Письмо, о котором идёт речь, Антониу Гутерриш направил лидерам трёх стран Реджепу Тайипу Эрдогану, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в феврале. В нём содержатся предложения по обеспечению безопасности коммерческого судоходства в Чёрном море. В конце того же месяца турецкий лидер говорил о продолжении контактов по выработке нового регламента в этом контексте.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение о продолжающихся переговорах по обеспечению безопасности судоходства, отметив, что между Россией и Турцией существует много тем для обсуждения, включая вопросы, связанные с Чёрным морем.Сама Турция крайне заинтересована в реализации этой сделки и по экономическим соображениям (она один из главных потребителей российского и украинского продовольствия), и для укрепления своего авторитета как посредника между конфликтующим сторонами. И, собственно, для обеспечения безопасности в Черноморском бассейне. Как отмечает политолог Икбаль Дюрре, Турция расположена в неспокойном окружении, где по периметру её границ в разной степени интенсивности идут боевые действия, и власти опасаются, что рост конфликтных точек может повлиять на безопасность страны. Поэтому они заинтересованы в стабилизация ситуации на севере. Но у Анкары отсутствуют рычаги давления на Украину, чтобы заставить её сесть за стол переговоров с Россией."Теоретически Анкара могла бы прекратить поставки своих систем вооружений, в частности, беспилотников, в Киев. Но она не заинтересована в этом. В российско-украинском конфликте Турция старается балансировать между двумя сторонами и найти между ними точки соприкосновения", – добавляет эксперт.Выгодна ли Украине гарантированная безопасность судоходства в Чёрном мореВ июле 2023 года после выхода России из зерновой сделки Министерство обороны РФ объявило районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря временно опасными для судоходства, а все суда, следующие в порты Украины ─ потенциальными перевозчиками военных грузов. Соответственно, государства, под флагами которых шли эти корабли, считаются вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. В ноябре Зеленский сообщил о договорённости с союзниками о предоставлении военных кораблей для сопровождения грузовых судов в зерновом коридоре в Чёрном море. Однако истинная цель такой охраны, как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это абсолютное прикрытие для потенциальных военных авантюр киевского режима и его западных кураторов в акватории Чёрного моря.В последний момент сорвать уже согласованную сделку с Россией – как это знакомо. Весной 2022 года Украина отказалась поставить подпись под парафированным соглашением об урегулировании конфликта с РФ по указке Бориса Джонсона, бывшего тогда премьер-министром Великобритании. А на днях со слов бывшего американского чиновника стало известно, что США выступили против Стамбульских соглашений, поскольку Киев предварительно не посоветовался с ними. Хотя в рамках сделки на Вашингтон как на одного из гарантов безопасности возлагались обязательства по защите Украины в случае нападения на неё. Т.е. Штаты должны были бы вступить в конфликт на стороне Киева.Можно предположить, что и в нынешнем случае в переговорный процесс вмешались внешние силы. Например, всё то же Соединённое Королевство."Что в формулировках якобы "уже почти согласованного документа" могло так не устроить Лондон и Киев? Документ был составлен так, что с одной стороны, де-факто разрешал нелегальную транспортировку оружия на Украину под видом "зерновых конвоев". Но с другой стороны, значительно затруднял морские перемещения оружия стран НАТО в ходе усиления "восточного фланга" в Румынии. Именно последнее обстоятельство так не понравилось Лондону как главному бенефициару стратегии вытеснения России из Чёрного моря, и он поспешил заблокировать этот вариант соглашения, слив его в Reuters", - написал политолог Максим Жаров в своём Telegram-канале.Однако вполне возможно, что обошлось без третьей стороны – у украинских властей могли быть собственные мотивы для срыва сделки по безопасности судоходства.Политолог Владимир Корнилов озвучил две версии, почему Киев в последний момент дал заднюю. Первая – представители Офиса президента Украины выдвинули определённые условия, а когда поняли их неприемлемость для остальных участников, то отказались от сделки. Например, речь могла идти об инициативе, которую украинские власти озвучивали прежде ─ разрешение на нахождение в Чёрном море военных кораблей НАТО для конвоирования судов, следующих как в порты Украины, так и в обратном направлении."Это предложение неприемлемо ни для России, ни для Турции. Очевидно, что стороны не могли пойти на уступки в этом вопросе. Возможно, Киев, поняв бесперспективность достижения желаемого, решил сорвать сделку", – сказал Корнилов.Вторая версия – Зеленский попросту испугался последствий достигнутых договорённостей."Мы помним, что Киев официально запретил себе вести какие-либо переговоры с нынешней российской властью. Возможно, когда стало понятно, что Турция вскоре объявит о соглашении по судоходству, советников украинского президента осенило – сделка может быть воспринята как нарушение Зеленским собственного же указа", – пояснил эксперт.Есть мнение, что эта сделка вообще никакой выгоды для Киева не представляет. По словам капитана I ранга запаса Сергея Ищенко, только за 2023 год Украина вышла на доконфликтные объёмы поставок, которые по линии внешней торговли идут в её порты. Но теперь Россия не знает и не видит, что именно туда поступает, а в рамках соглашения по Чёрному морю она получила бы возможность контролировать суда, идущие в украинские порты, и досматривать их."Поэтому, естественно, соглашение, которое готовилось, было нам на руку. Мы бы его подписали, но Украине оно было совершенно ни к чему. Украина, видимо, из каких-то своих соображений в переговорах участвовала, но подписывать ничего не собиралась. Свидетельством этому и стал её односторонний выход из ещё не подписанных соглашений. Ей совершенно не нужен контроль за тем, что ввозится в Одессу", — сказал он.А может быть, наоборот, нежелание Украины свидетельствует о её воинственных планах в акватории Чёрного моря."Срыв договорённостей говорит, что украинцы собираются заниматься терроризмом в Чёрном море, как сомалийские пираты. Они хотят атаковать наши суда, в том числе гражданские, с учётом того, что у России порт в Новороссийске. Они ходят на своих судах, прикрываясь Румынией, Болгарией и Турцией, и надеются, что им всё сойдёт с рук", — считает военный эксперт Василий Дандыкин.Эту точку зрения разделяет и политолог Александр Немцев. По его мнению, украинские страны хотят повторить "подвиг" йеменских хуситов, которые атакуют гражданские суда в Красном море, а переговоры, о которых пишет Reuters, Киев мог вести с целью затянуть время для накопления необходимого количества вооружений, чтобы впоследствии бить ими по российским судам в Чёрном море."Украина сегодня накопила значительное количество ракетных вооружений и беспилотных катеров. Эти вооружения изготавливаются с помощью Великобритании, которая имеет все типы оружия и соответствующую квалификацию", - говорит эксперт.
https://ukraina.ru/20240414/1054503701.html
https://ukraina.ru/20240310/1053796723.html
https://ukraina.ru/20240306/1053738408.html
россия
украина
черное море
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, россия, украина, черное море, сделка, турция, судоходство, владимир зеленский, владимир корнилов, владимир путин, reuters, оон, нато
Эксклюзив, Россия, Украина, Черное море, сделка, Турция, судоходство, Владимир Зеленский, Владимир Корнилов, Владимир Путин, Reuters, ООН, НАТО

Украина равняется на сомалийских пиратов. Почему Киев сорвал сделку по судоходству в Чёрном море

17:34 17.04.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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В марте 2024 года Москва и Киев при посредничестве Турции договорились о мерах обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море, но вновь, как и два года назад со Стамбульскими соглашениями, Украина дала заднюю в последний момент
Сделка, которой не суждено случиться. Но это не точно
Президент Украины Владимир Зеленский неустанно обвиняет Россию в нежелании установить мир и отказывается от переговоров с ней. Однако, как стало известно источникам агентства Reuters, стороны чуть не заключили соглашение уже в 2024 году. Речь, правда, не о сделке по урегулированию вооружённого конфликта, а об обеспечении безопасности судоходства в акватории Чёрного моря, но всё же.
По словам четырёх собеседников, переговоры, к которым Россию и Украину подтолкнула ООН, проходили на протяжении двух месяцев при посредничестве Турции, и в конце марта соглашение было достигнуто.
Согласно проекту документа, стороны дают гарантии безопасности торговым судам в Чёрном море - не совершать атаки на них и не проводить обыски, если они следуют пустыми, либо на борту находится гражданский груз. Условие не распространяется на военные корабли и гражданские суда, перевозящие товары военного назначения.
Киев дал согласие президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану объявить о сделке 30 марта. С этого момента она должна была вступить в силу.
"В самую последнюю минуту Украина внезапно отказалась, и сделка была сорвана", - сообщил один из источников.
Что послужило причиной такого решения Киева, неизвестно.
"Переговоры по соглашению о судоходстве, о которых ранее не сообщалось, дают представление о тихой дипломатии, продолжающейся за закрытыми дверями, о том, как привести две враждующие стороны к переговорам, хотя бы на первых порах о торговом судоходстве", - отмечает Reuters.
- РИА Новости, 1920, 14.04.2024
14 апреля, 14:24
Арестович* рассказал, как США принуждают Украину согласиться на мирные переговоры с РоссиейСША прекратили военную помощь Украине, чтобы принудить Киев к миру. Такое мнение высказал 14 апреля бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, передает издание украинское издание "Страна"
Вскоре дипломатический источник российских СМИ в Турции сообщил, что консультации продолжаются.
"Переговоры, насколько известно, ведутся в контексте ранее направленного генсеком ООН письма президентам Турции, России и Украины по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море", - сказал он, уточнив, что ведущая роль в этом процессе отводится ООН, а Турция выступает посредником.
Письмо, о котором идёт речь, Антониу Гутерриш направил лидерам трёх стран Реджепу Тайипу Эрдогану, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в феврале. В нём содержатся предложения по обеспечению безопасности коммерческого судоходства в Чёрном море. В конце того же месяца турецкий лидер говорил о продолжении контактов по выработке нового регламента в этом контексте.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение о продолжающихся переговорах по обеспечению безопасности судоходства, отметив, что между Россией и Турцией существует много тем для обсуждения, включая вопросы, связанные с Чёрным морем.
Сама Турция крайне заинтересована в реализации этой сделки и по экономическим соображениям (она один из главных потребителей российского и украинского продовольствия), и для укрепления своего авторитета как посредника между конфликтующим сторонами. И, собственно, для обеспечения безопасности в Черноморском бассейне.
Как отмечает политолог Икбаль Дюрре, Турция расположена в неспокойном окружении, где по периметру её границ в разной степени интенсивности идут боевые действия, и власти опасаются, что рост конфликтных точек может повлиять на безопасность страны. Поэтому они заинтересованы в стабилизация ситуации на севере. Но у Анкары отсутствуют рычаги давления на Украину, чтобы заставить её сесть за стол переговоров с Россией.
"Теоретически Анкара могла бы прекратить поставки своих систем вооружений, в частности, беспилотников, в Киев. Но она не заинтересована в этом. В российско-украинском конфликте Турция старается балансировать между двумя сторонами и найти между ними точки соприкосновения", – добавляет эксперт.
Дмитрий Краснов интервью
10 марта, 16:15
План мира или ультиматум войны? Дмитрий Краснов о тайнах встречи Путина и Гросси, Зеленского и ЭрдоганаС 1999 года начался марш НАТО к границам России и он продолжается до сих пор.
Выгодна ли Украине гарантированная безопасность судоходства в Чёрном море
В июле 2023 года после выхода России из зерновой сделки Министерство обороны РФ объявило районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря временно опасными для судоходства, а все суда, следующие в порты Украины ─ потенциальными перевозчиками военных грузов. Соответственно, государства, под флагами которых шли эти корабли, считаются вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева.
В ноябре Зеленский сообщил о договорённости с союзниками о предоставлении военных кораблей для сопровождения грузовых судов в зерновом коридоре в Чёрном море. Однако истинная цель такой охраны, как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это абсолютное прикрытие для потенциальных военных авантюр киевского режима и его западных кураторов в акватории Чёрного моря.
В последний момент сорвать уже согласованную сделку с Россией – как это знакомо. Весной 2022 года Украина отказалась поставить подпись под парафированным соглашением об урегулировании конфликта с РФ по указке Бориса Джонсона, бывшего тогда премьер-министром Великобритании.
А на днях со слов бывшего американского чиновника стало известно, что США выступили против Стамбульских соглашений, поскольку Киев предварительно не посоветовался с ними. Хотя в рамках сделки на Вашингтон как на одного из гарантов безопасности возлагались обязательства по защите Украины в случае нападения на неё. Т.е. Штаты должны были бы вступить в конфликт на стороне Киева.
Можно предположить, что и в нынешнем случае в переговорный процесс вмешались внешние силы. Например, всё то же Соединённое Королевство.
"Что в формулировках якобы "уже почти согласованного документа" могло так не устроить Лондон и Киев? Документ был составлен так, что с одной стороны, де-факто разрешал нелегальную транспортировку оружия на Украину под видом "зерновых конвоев". Но с другой стороны, значительно затруднял морские перемещения оружия стран НАТО в ходе усиления "восточного фланга" в Румынии. Именно последнее обстоятельство так не понравилось Лондону как главному бенефициару стратегии вытеснения России из Чёрного моря, и он поспешил заблокировать этот вариант соглашения, слив его в Reuters", - написал политолог Максим Жаров в своём Telegram-канале.
Однако вполне возможно, что обошлось без третьей стороны – у украинских властей могли быть собственные мотивы для срыва сделки по безопасности судоходства.
Политолог Владимир Корнилов озвучил две версии, почему Киев в последний момент дал заднюю. Первая – представители Офиса президента Украины выдвинули определённые условия, а когда поняли их неприемлемость для остальных участников, то отказались от сделки. Например, речь могла идти об инициативе, которую украинские власти озвучивали прежде ─ разрешение на нахождение в Чёрном море военных кораблей НАТО для конвоирования судов, следующих как в порты Украины, так и в обратном направлении.
"Это предложение неприемлемо ни для России, ни для Турции. Очевидно, что стороны не могли пойти на уступки в этом вопросе. Возможно, Киев, поняв бесперспективность достижения желаемого, решил сорвать сделку", – сказал Корнилов.
Вторая версия – Зеленский попросту испугался последствий достигнутых договорённостей.
"Мы помним, что Киев официально запретил себе вести какие-либо переговоры с нынешней российской властью. Возможно, когда стало понятно, что Турция вскоре объявит о соглашении по судоходству, советников украинского президента осенило – сделка может быть воспринята как нарушение Зеленским собственного же указа", – пояснил эксперт.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
6 марта, 14:40
"Поговорить о разговорах". Запад готовится к переговорам с Россией, но мешает ЗеленскийКажется, все стороны, участвующие так или иначе в украинском конфликте, понимают, что чисто военного пути решения конфликта не существует и результатом должны стать переговоры. Тем не менее, никаких признаков готовности сторон к переговорам, кроме заявлений об их необходимости, не видно
Есть мнение, что эта сделка вообще никакой выгоды для Киева не представляет. По словам капитана I ранга запаса Сергея Ищенко, только за 2023 год Украина вышла на доконфликтные объёмы поставок, которые по линии внешней торговли идут в её порты. Но теперь Россия не знает и не видит, что именно туда поступает, а в рамках соглашения по Чёрному морю она получила бы возможность контролировать суда, идущие в украинские порты, и досматривать их.
"Поэтому, естественно, соглашение, которое готовилось, было нам на руку. Мы бы его подписали, но Украине оно было совершенно ни к чему. Украина, видимо, из каких-то своих соображений в переговорах участвовала, но подписывать ничего не собиралась. Свидетельством этому и стал её односторонний выход из ещё не подписанных соглашений. Ей совершенно не нужен контроль за тем, что ввозится в Одессу", — сказал он.
А может быть, наоборот, нежелание Украины свидетельствует о её воинственных планах в акватории Чёрного моря.
"Срыв договорённостей говорит, что украинцы собираются заниматься терроризмом в Чёрном море, как сомалийские пираты. Они хотят атаковать наши суда, в том числе гражданские, с учётом того, что у России порт в Новороссийске. Они ходят на своих судах, прикрываясь Румынией, Болгарией и Турцией, и надеются, что им всё сойдёт с рук", — считает военный эксперт Василий Дандыкин.
Эту точку зрения разделяет и политолог Александр Немцев. По его мнению, украинские страны хотят повторить "подвиг" йеменских хуситов, которые атакуют гражданские суда в Красном море, а переговоры, о которых пишет Reuters, Киев мог вести с целью затянуть время для накопления необходимого количества вооружений, чтобы впоследствии бить ими по российским судам в Чёрном море.
"Украина сегодня накопила значительное количество ракетных вооружений и беспилотных катеров. Эти вооружения изготавливаются с помощью Великобритании, которая имеет все типы оружия и соответствующую квалификацию", - говорит эксперт.
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаЧерное моресделкаТурциясудоходствоВладимир ЗеленскийВладимир КорниловВладимир ПутинReutersООННАТО
 
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