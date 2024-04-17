https://ukraina.ru/20240417/1054553718.html

У аэродрома в Джанкое прозвучали взрывы и начался пожар

У аэродрома в Джанкое прозвучали взрывы и начался пожар - 17.04.2024 Украина.ру

У аэродрома в Джанкое прозвучали взрывы и начался пожар

В Крыму жители Джанкоя сообщили о взрывах в небе над городом. Об этом утром 17 апреля сообщил телеграм-канал Shot

2024-04-17T10:06

2024-04-17T10:06

2024-04-17T10:06

новости

крым

джанкой

феодосия

сергей аксенов

россия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050324182_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_9043796831f10aa1d729755baba86c2a.jpg

Источник отметил, что местные жители услышали сразу несколько громких хлопков, первый — ориентировочно в 3:40.По словам очевидцев, после "хлопков" в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар, его причина неизвестна, пишет Shot.Глава Крыма Сергей Аксёнов ситуацию пока не комментировал.В Сети появились кадры предполагаемого пожара после звуков взрывов.Участок автодороги Джанкой – Феодосия временно перекрыт, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко."Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района" , - заявил крымский министр.В своём телеграм-канале Лукашенко опубликовал схему объезда закрытого участка автомобильной дороги.

https://ukraina.ru/20240413/1054492311.html

крым

джанкой

феодосия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, джанкой, феодосия, сергей аксенов, россия, пожар