У аэродрома в Джанкое прозвучали взрывы и начался пожар - 17.04.2024 Украина.ру
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У аэродрома в Джанкое прозвучали взрывы и начался пожар
У аэродрома в Джанкое прозвучали взрывы и начался пожар - 17.04.2024 Украина.ру
У аэродрома в Джанкое прозвучали взрывы и начался пожар
В Крыму жители Джанкоя сообщили о взрывах в небе над городом. Об этом утром 17 апреля сообщил телеграм-канал Shot
2024-04-17T10:06
2024-04-17T10:06
новости
крым
джанкой
феодосия
сергей аксенов
россия
пожар
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Источник отметил, что местные жители услышали сразу несколько громких хлопков, первый — ориентировочно в 3:40.По словам очевидцев, после "хлопков" в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар, его причина неизвестна, пишет Shot.Глава Крыма Сергей Аксёнов ситуацию пока не комментировал.В Сети появились кадры предполагаемого пожара после звуков взрывов.Участок автодороги Джанкой – Феодосия временно перекрыт, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко."Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района" , - заявил крымский министр.В своём телеграм-канале Лукашенко опубликовал схему объезда закрытого участка автомобильной дороги.
https://ukraina.ru/20240413/1054492311.html
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новости, крым, джанкой, феодосия, сергей аксенов, россия, пожар
Новости, Крым, Джанкой, Феодосия, Сергей Аксенов, Россия, пожар

У аэродрома в Джанкое прозвучали взрывы и начался пожар

10:06 17.04.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкТренировка подразделений МЧС в Крыму
Тренировка подразделений МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Крыму жители Джанкоя сообщили о взрывах в небе над городом. Об этом утром 17 апреля сообщил телеграм-канал Shot
"Жители крымского Джанкоя сообщают о мощных взрывах в небе над городом. Предварительно, работает система ПВО", - говорится в сообщении.
Источник отметил, что местные жители услышали сразу несколько громких хлопков, первый — ориентировочно в 3:40.
По словам очевидцев, после "хлопков" в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар, его причина неизвестна, пишет Shot.
Глава Крыма Сергей Аксёнов ситуацию пока не комментировал.
В Сети появились кадры предполагаемого пожара после звуков взрывов.
© Shot телеграм-канал скриншот видео
© Shot телеграм-канал скриншот видео
Участок автодороги Джанкой – Феодосия временно перекрыт, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района" , - заявил крымский министр.
В своём телеграм-канале Лукашенко опубликовал схему объезда закрытого участка автомобильной дороги.
Владимир Константинов
13 апреля, 09:55
В Крыму обосновали, почему передача полуострова УССР была незаконой - КонстантиновКрымский полуостров был передал в состав УССР незаконно, это уже обосновано, нужно принять судебные и политические решения на этот счёт. Об этот глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал журналистам РИА Новости
 
НовостиКрымДжанкойФеодосияСергей АксеновРоссияпожар
 
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10:06У аэродрома в Джанкое прозвучали взрывы и начался пожар
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