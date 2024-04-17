У аэродрома в Джанкое прозвучали взрывы и начался пожар
В Крыму жители Джанкоя сообщили о взрывах в небе над городом. Об этом утром 17 апреля сообщил телеграм-канал Shot
"Жители крымского Джанкоя сообщают о мощных взрывах в небе над городом. Предварительно, работает система ПВО", - говорится в сообщении.
Источник отметил, что местные жители услышали сразу несколько громких хлопков, первый — ориентировочно в 3:40.
По словам очевидцев, после "хлопков" в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар, его причина неизвестна, пишет Shot.
Глава Крыма Сергей Аксёнов ситуацию пока не комментировал.
В Сети появились кадры предполагаемого пожара после звуков взрывов.
© Shot телеграм-канал скриншот видео
© Shot телеграм-канал скриншот видео
Участок автодороги Джанкой – Феодосия временно перекрыт, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района" , - заявил крымский министр.
В своём телеграм-канале Лукашенко опубликовал схему объезда закрытого участка автомобильной дороги.
13 апреля, 09:55В Крыму обосновали, почему передача полуострова УССР была незаконой - КонстантиновКрымский полуостров был передал в состав УССР незаконно, это уже обосновано, нужно принять судебные и политические решения на этот счёт. Об этот глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал журналистам РИА Новости