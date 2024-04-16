Экс-замсекретаря СНБО Украины объявили в розыск по делу о хищении средств - 16.04.2024 Украина.ру
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Экс-замсекретаря СНБО Украины объявили в розыск по делу о хищении средств
Экс-замсекретаря СНБО Украины объявили в розыск по делу о хищении средств - 16.04.2024 Украина.ру
Экс-замсекретаря СНБО Украины объявили в розыск по делу о хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского, которого подозревают в злоупотреблениях при закупке автомобилей для украинской армии
2024-04-16T18:57
2024-04-16T18:57
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Пресс-служба НАБУ уточнила, что Гладковский совместно с бывшим заместителем министра и директором департамента министерства обороны обвиняется в организации закупок в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости для ВСУ по незаконно завышенным ценам. В ведомстве напомнили, что в октябре 2019 года экс-замсекретарь уже был арестован, но через два дня он вышел на свободу, внеся залог. Напомним, осенью прошлого года НАБУ заочно предъявило обвинение в растрате госсредств в размере 354,8 тысячи долларов сыну Гладковского – Игорю Гладковскому и бывшему директору "Укрспецэкспорта" Павлу Букину.
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новости, украина, набу, вооруженные силы украины, снбо, коррупция, сво, всу, закупки
Новости, Украина, НАБУ, Вооруженные силы Украины, СНБО, коррупция, СВО, ВСУ, закупки

Экс-замсекретаря СНБО Украины объявили в розыск по делу о хищении средств

18:57 16.04.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонсульство Украины в Ростове-на-Дону
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского, которого подозревают в злоупотреблениях при закупке автомобилей для украинской армии
Пресс-служба НАБУ уточнила, что Гладковский совместно с бывшим заместителем министра и директором департамента министерства обороны обвиняется в организации закупок в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости для ВСУ по незаконно завышенным ценам.
В ведомстве напомнили, что в октябре 2019 года экс-замсекретарь уже был арестован, но через два дня он вышел на свободу, внеся залог.
"В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ, вообще выехал за границу. Его объявили в розыск", - отметили в бюро.
Напомним, осенью прошлого года НАБУ заочно предъявило обвинение в растрате госсредств в размере 354,8 тысячи долларов сыну Гладковского – Игорю Гладковскому и бывшему директору "Укрспецэкспорта" Павлу Букину.
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
9 апреля, 19:36
Украинский чиновник "заработал" более 7,7 млн грн на поврежденных от обстрелов объектах Руководитель одного из департаментов Херсонской областной военной администрации будучи в сговоре с владельцем частного товарищества более чем в 15 раз увеличил стоимость обследования объектов, повреждённых в результате обстрелов. Таким образом коррупционеры получили более семи миллионов гривен
 
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