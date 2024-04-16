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Экс-замсекретаря СНБО Украины объявили в розыск по делу о хищении средств

Экс-замсекретаря СНБО Украины объявили в розыск по делу о хищении средств - 16.04.2024 Украина.ру

Экс-замсекретаря СНБО Украины объявили в розыск по делу о хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского, которого подозревают в злоупотреблениях при закупке автомобилей для украинской армии

2024-04-16T18:57

2024-04-16T18:57

2024-04-16T18:57

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Пресс-служба НАБУ уточнила, что Гладковский совместно с бывшим заместителем министра и директором департамента министерства обороны обвиняется в организации закупок в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости для ВСУ по незаконно завышенным ценам. В ведомстве напомнили, что в октябре 2019 года экс-замсекретарь уже был арестован, но через два дня он вышел на свободу, внеся залог. Напомним, осенью прошлого года НАБУ заочно предъявило обвинение в растрате госсредств в размере 354,8 тысячи долларов сыну Гладковского – Игорю Гладковскому и бывшему директору "Укрспецэкспорта" Павлу Букину.

https://ukraina.ru/20240409/1054408229.html

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новости, украина, набу, вооруженные силы украины, снбо, коррупция, сво, всу, закупки