Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Киева - Politico - 15.04.2024 Украина.ру
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Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Киева - Politico
Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Киева - Politico - 15.04.2024 Украина.ру
Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Киева - Politico
Страны Евросоюза избегают совместных закупок боеприпасов для Украины. Об этом сообщает издание Politico
2024-04-15T12:07
2024-04-15T12:07
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боеприпасы
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"Несмотря на громкие речи и десятки политических документов, рекламирующих преимущества совместных закупок, страны ЕС избегают возможности совместно покупать боеприпасы для Украины", - говорится в материале.По словам высокопоставленного европейского чиновника, правительства ЕС закупили для Украины боеприпасы на "смехотворную" сумму в 350 миллионов евро через Европейское оборонное агентство из потенциальных 1,5 миллиарда евро.По данным издания, эти цифры показывают, что, хотя мощности по производству снарядов существуют, государственных заказов не хватает, а многие страны-члены неохотно используют совместные программы ЕС.В феврале президент Чехии Петр Павел в выступлении на Мюнхенской конференции рассказал, что Прага нашла за пределами ЕС источники для закупки 800 тысяч снарядов, которые страна может поставить Украине при финансовой поддержке США, Германии и Швеции.Эту идею поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция, а Польша "выразила заинтересованность".В феврале британская газета Financial Times писала, что речь идет о сумме 1,5 миллиарда долларов. Источники газеты сообщали, что против инициативы выступили Франция и Греция, считающие что закупка снарядов для Украины должна производиться только в странах ЕС и Норвегии.
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ес, новости, украина, киев, закупки, боеприпасы
ЕС, Новости, Украина, Киев, закупки, боеприпасы

Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Киева - Politico

12:07 15.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
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Страны Евросоюза избегают совместных закупок боеприпасов для Украины. Об этом сообщает издание Politico
"Несмотря на громкие речи и десятки политических документов, рекламирующих преимущества совместных закупок, страны ЕС избегают возможности совместно покупать боеприпасы для Украины", - говорится в материале.
По словам высокопоставленного европейского чиновника, правительства ЕС закупили для Украины боеприпасы на "смехотворную" сумму в 350 миллионов евро через Европейское оборонное агентство из потенциальных 1,5 миллиарда евро.
По данным издания, эти цифры показывают, что, хотя мощности по производству снарядов существуют, государственных заказов не хватает, а многие страны-члены неохотно используют совместные программы ЕС.
В феврале президент Чехии Петр Павел в выступлении на Мюнхенской конференции рассказал, что Прага нашла за пределами ЕС источники для закупки 800 тысяч снарядов, которые страна может поставить Украине при финансовой поддержке США, Германии и Швеции.
Эту идею поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция, а Польша "выразила заинтересованность".
В феврале британская газета Financial Times писала, что речь идет о сумме 1,5 миллиарда долларов. Источники газеты сообщали, что против инициативы выступили Франция и Греция, считающие что закупка снарядов для Украины должна производиться только в странах ЕС и Норвегии.
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