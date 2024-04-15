Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Киева - Politico
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
Страны Евросоюза избегают совместных закупок боеприпасов для Украины. Об этом сообщает издание Politico
"Несмотря на громкие речи и десятки политических документов, рекламирующих преимущества совместных закупок, страны ЕС избегают возможности совместно покупать боеприпасы для Украины", - говорится в материале.
По словам высокопоставленного европейского чиновника, правительства ЕС закупили для Украины боеприпасы на "смехотворную" сумму в 350 миллионов евро через Европейское оборонное агентство из потенциальных 1,5 миллиарда евро.
По данным издания, эти цифры показывают, что, хотя мощности по производству снарядов существуют, государственных заказов не хватает, а многие страны-члены неохотно используют совместные программы ЕС.
В феврале президент Чехии Петр Павел в выступлении на Мюнхенской конференции рассказал, что Прага нашла за пределами ЕС источники для закупки 800 тысяч снарядов, которые страна может поставить Украине при финансовой поддержке США, Германии и Швеции.
Эту идею поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция, а Польша "выразила заинтересованность".
В феврале британская газета Financial Times писала, что речь идет о сумме 1,5 миллиарда долларов. Источники газеты сообщали, что против инициативы выступили Франция и Греция, считающие что закупка снарядов для Украины должна производиться только в странах ЕС и Норвегии.
13 апреля, 07:52В Евросоюзе нет свободы и демократии: политолог из Сербии рассказала о цензуре в ЕСВ Евросоюзе действует огромная цензура, поэтому политикам, посещающим Россию, приходится действовать осторожно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград, Сербия) Драгана Трифкович